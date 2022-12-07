خطورة عواقب كوفيد طويلة الأمد ومواضيع أخرى

أدوية جديدة لكوفيد 19.. آخرها من شركة فايزر

بعد ميرك، شركة فايزر تقدم دواء علاجيا لمرض كوفيد 19، ليصبح هناك ثلاثة عقاقير واعدة لمعالجة هذا الفيروس القاتل، ما يعني دخول مرحلة مفصلية للقضاء على الوباء. فما هي هذه الأدوية وما هي خصائصها؟