خطورة عواقب كوفيد طويلة الأمد ومواضيع أخرى

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وفقاً لمنظمة الصحة العالمية بلغ عدد المصابين بعواقب كوفيد طويلة الأمد في العامين الأولين من الجائحة 145 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، فما هو هذا المرض ذو الأعراض الكثيرة؟
مرض جديد بدأ يتفشى في الهند مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، إذ بدأت المستشفيات ترصد إصابة حالات كورونا باسوداد في البشرة وألم في الصدر وسعال مصحوب بالدم، وهي أعراض مرض "الفطر الأسود".
لم يعد تركيز العلماء منصباً فقط على دراسة أعراض الإصابة بمرض كوفيد-19 ومحاولة ابتكار علاجات مختلفة له، وإنما أصبح هناك جانب شديد الأهمية يتعلق بدراسة تأثيرات ما بعد الشفاء من المرض جسدياً ونفسياً.
توصلت دراسة سويسرية - أمريكية مشتركة إلى أن كل واحد من سبعة مصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 يمكن أن يصاب بمرض السكري. لكنهم لحسن الحظ اكتشف الباحثون طريقة لحماية خلايا البنكرياس. كيف؟
بعد ميرك، شركة فايزر تقدم دواء علاجيا لمرض كوفيد 19، ليصبح هناك ثلاثة عقاقير واعدة لمعالجة هذا الفيروس القاتل، ما يعني دخول مرحلة مفصلية للقضاء على الوباء. فما هي هذه الأدوية وما هي خصائصها؟
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