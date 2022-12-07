 خطورة عواقب كوفيد طويلة الأمد ومواضيع أخرى | DW الأخبار | DW | 08.12.2022

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خطورة عواقب كوفيد طويلة الأمد ومواضيع أخرى

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية بلغ عدد المصابين بعواقب كوفيد طويلة الأمد في العامين الأولين من الجائحة 145 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، فما هو هذا المرض ذو الأعراض الكثيرة؟

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7.12.22 / Bad Lobenstein - German special police forces patrol and search the area in Bad Lobenstein, Thuringia, eastern Germany, on December 7, 2022 as part of nationwide early morning raids against members of a far-right terror group suspected of planning an attack on parliament. - More than 3,000 officers including elite anti-terror units took part in the early morning raids and searched more than 130 properties, in what German media described as one of the largest police actions the country has ever seen. The raids targeted alleged members of the Citizens of the Reich (Reichsbuerger) movement suspected of having made concrete preparations to violently force their way into the German parliament with a small armed group, prosecutors said in a statement. (Photo by Fricke / NEWS5 / AFP)

ألمانيا تعلن إحباط مخطط "انقلاب" للاستيلاء على السلطة 07.12.2022

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