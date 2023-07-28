خطوة واحدة تفصل أمرابط عن عملاق إنجليزي

ليس سرا أن سفيان أمرابط متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي يرغب في خوض تجربة كروية جديدة، لاسيما بعد تألقه الكبير مع المنتخب المغربي، ووصوله إلى نصف نهائي كأس العالم كأول منتخب أفريقي وعربي يحقق هذا الإنجاز.

وكان أمرابط قريبا جدا من مغادرة فيورنتينا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وحمل قميص فريق برشلونة، بيد أن فيورنتينا رفض مناقشة أي عرض تم تقديمه للاعب، وأبدى تمسكه الكبير به، لاسيما وأنه كان ينافس على أكثر من لقب.

غير أن الأمور الآن تبدو مغايرة، فقد أوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اقترب كثيرا من التعاقد مع سفيان أمرابط. وأضافت أن إدارة فريق "الشياطن الحمر" واثقة من أن فريق فيورنتينا سيوافق على بيع أمرابط.

وأوضحت "إكسبريس" أن فيورنتينا حدد مبلغ 30 مليون جنيه استرليني من أجل السماح لأمرابط بالرحيل. وأضافت أن مانشستر يوناتيد كان مترددا في البداية في دفع هذا المبلغ، إلا أنه قرر في النهاية دفع المبلغ، الذي حدده فيورنتينا للحصول على خدمات اللاعب المغربي"الصلب".

وتابع نفس المصدر أن تين هاغ مدرب مانشستر يوناتيد، يرغب في ضم سفيان أمرابط من أجل يعطي دفعة قوية لخط وسط الفريق، لاسيما مع الرحيل المتوقع للاعب البرازيلي فريد عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية. يشار إلى أن لاعب مانشستر يوناتيد فريد ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي، فضلا عن فريق فولهام الإنجليزي الراغب بالحصول على توقيعه، حسب ما أوردته وسائل إعلام بريطانية مختلفة.

الجدير ذكره أن سفيان أمرابط (26 عاما) ارتبط اسمه بأكثر من فريق على غرار ليفربول برشلونة و بايرن ميونيخ . ويرتبط أمرابط بعقد مع فيورنتينا يمتد حتى صيف 2024، حسب موقع "ترانسفر ماركت" المختص في الأخبار الرياضية.