خطوة بخطوة للتسجيل الجامعي والحصول على مقعد في ألمانيا

بعد اجتيازك الخطوات الأولى لبدء دراستك الجامعية في ألمانيا بنجاح، والتي تشملتعلم اللغة الألمانية والحصول على اعتراف بشهادتك، ينبغي عليك الآن التقدم للحصول على مقعد دراسي في الجامعة التي تؤهلك للتخصص المطلوب. لكن قبل تقديم طلبك، من المهم أن تعرف أولاً ما أن كان التخصص الذي تنوي التقديم عليه يعتمد مبدأ القبول بشكل محدود أم لا.

القبول على نطاق محدود

تشهد بعض التخصصات الدراسية في ألمانيا تنافساً شديداً على المقاعد الدراسية فيها، فغالبا ما يزيد عدد المتقدمين على عدد المقاعد المتاحة بشكل كبير، ولهذا السبب يتم الاعتماد في توزيع المقاعد الدراسية في ألمانيا حسب مبدأ القبول على نطاق محدود والذي يطلق عليه بالألمانية Zulassungsbeschränkung. ويعني هذا القبول أنه يسري على بعض الجامعات الألمانية دون غيرها. وهناك قبول على المستوى الوطني يسري على كل الجامعات حسب موقع الدراسة في ألمانيا.

أشكال القبول في التخصصات الدراسية

التخصصات الدراسية التي يُعتمد فيها مبدأ القبول في كل الجامعات هي التخصصات التي تحظى بإقبال كبير في ألمانيا بين الطلاب. وهذه التخصصات هي الطب البشري، والصيدلة، والطب البيطري، وطب الأسنان وتخصص إدارة المعلومات الجغرافية.ويتم القبول في التخصصات المذكورة بالاعتماد على مبدأ المفاضلة الذي يعرف باسم Numerus Clausus. ومما يعنيه ذلك اختيار العدد المطلوب للتخصص حسب معدل النجاح في الشهادة الثانوية، إذ تُمنح الأولوية لأصحاب أعلى المعدلات. ويتم التقديم لهذه التخصصات الدراسية عن طريق موقع hochschulstart.de.

ويعد موقع hochschulkompass.de بوصلة الطالب التي ترشده إلى كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بالدراسة في الجامعات الألمانية، ومن خلال الموقع يمكنك معرفة ما إذا كان التخصص الذي ترغب به يخضع لنظام القبول بشكل محدود أم لا. ويمكن الوصول إلى هذه المعرفة عن طريق كتابة اسم التخصص واسم الجامعة المطلوبين في خانات البحث على الموقع الإلكتروني، لتظهر لك الإجابة عن سؤالك فيما بعد.

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أين تقدم طلب الالتحاق بالجامعة؟

مبدئياً هناك ثلاث طرق لتقديم طلب الحصول على مقعد دراسي في الجامات الألمانية حسب موقع الدراسة في ألمانيا: الطريقة الأولى وتكون عن طريق مكتب الطلاب الأجانب التابع للجامعة المعنية والمعروف بالألمانية باسم Akademische Auslandsamt. ويجد المتقدم على الموقع الإلكتروني لمكتب الطلاب الأجانب معلومات حول كافة خطوات التقديم. الطريقة الثانية وتتم عن طريق موقع uni-assist.de، وهو الموقع الأكثر شعبية بين الطلاب العرب والأجانب. ويلعب هذا الموقع الذي تشرف عليه الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي/ DAAD، دور الوسيط بين الطلاب الأجانب والجامعات الألمانية. ويوفر الموقع إلى جانب فحص مؤهلات وشهادات الطلاب المتقدمين لبدء الدراسة في 180 جامعة ألمانية، خدمات أخرى مثل المعلومات عن التخصصات المختلفة وشروط التقديم عليها، وهناك أيضاً معلومات حول الوثائق اللازمة، فضلاً عن معلومات تخص الطلبة اللاجئين. وتستغرق مدة فحص الطلب من أربعة إلى ستة أسابيع. أما الطريقة الثالثة فتخص التخصصات الدراسية ذات القبول بشكل محدود والتي يكون التقديم فيها عن طريق الموقع التالي: hochschulstart.de. وبعد التسجيل في الموقع يمكن للمتقدم تتبع طلبه وإجراء التعديلات والإضافات لاحقاً.

الوثائق المطلوبة

وفي بعض الأحيان يجب عليك التقديم بطلب الدراسة عن طريق المراسلة، لأن هناك جامعات في ألمانيا لا تعتمد حتى الآن على التقديم الإلكتروني. ويمكنك معرفة الجامعات التي تعتمد هذا التقديم عن طريق uni-assist.de.

يمكنك معرفة الوثائق اللازمة للتقديم عن طريق مكاتب الطلاب الأجانب. أما استمارات الطلب فستجدها على المواقع الإلكترونية سواء للجامعة المعنية، أو على موقع uni-assist.de، أو موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD ، أوhochschulstart.de . ولا يتم قبول سوى النسخ والترجمات المصادق عليها من طرف الجهات الرسمية المعنية كالسفارات الألمانية. كما تقبل بعض الجامعات الوثائق باللغتين الإنجليزية والفرنسية حسب موقع DAAD.

مواعيد التقديم

تنطلق فترة التقديم للفصل الشتوي بداية أيار/ مايو في العديد من الجامعات الألمانية. في هذا الفصل تبدأ المحاضرات غالباً في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول. أما الفصل الدراسي الصيفي الذي تبدأ محاضراته عادة في أبريل/ نيسان، فتنطلق فترة التقديم فيه بداية ديسمبر/ كانون الأول وتنتهي أواسط يناير/ كانون الثاني من كل عام، وفقاً لقسم معلومات التقديم في DAAD.

إيمان ملوك/ ع.أ.ج