 خطوات ومطالب بتقييده ـ ما مدى خطورة تيك توك الصيني؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

خطوات ومطالب بتقييده ـ ما مدى خطورة تيك توك الصيني؟

أثار انتشار تطبيق تيك توك الصيني السريع على مستوى العالم قلق مشرعين ومنظمات تعنى بحماية الخصوصية، فما أسباب القلق؟

تخشى الكثير من الحكومات من إمكانية استخدام تطبيق تيك توك من جانب الحكومة الصينية

تخشى الكثير من الحكومات من إمكانية استخدام تطبيق تيك توك من جانب الحكومة الصينية

أصبح تطبيق تيك توك الصيني مستهدفا من قبل الكثير من الحكومات والهيئات الرقابية في أنحاء العالم إذ تناقش هيئات تشريعية طرق تقييد استخدامه وربما حظره خاصة بعد أن أصبح واحدا من أكثر التطبيقات انتشارا بين المراهقين وصغار السن في العالم.

ففي الوقت الذي يقترب فيه الاتحاد الأوروبي من تطبيق تشريع من شأنه أن يجبر إدارة تطبيق تيك توك على مراقبة الفيديوهات التي قد تضر بصغار السن، فإن دولا مثل الولايات المتحدة واليابان تدرس كيفية تنظيم عمل التطبيق فما تفكر دول أخرى في أن تحذو حذو الهند في حظر تيك توك.

ويرجع السبب وراء هذه المخاوف إلى أن الحكومة الصينية قد تستغل التطبيق للوصول إلى بيانات المستخدمين الحساسة أو تستغل التطبيق في نشر معلومات مضللة، رغم أن بكين تنفي مثل هذه الاتهامات.

وفي ذلك، قالت إستيل ماس التي تعمل في منظمة "أكسس ناو" غير الربحية والمتخصصة في مجال  الدفاع عن الحقوق الرقمية، إن هناك مخاوف مشروعة بشأن قيام السلطات الصينية "بمراقبة محتملة" للتطبيق.

وفي مقابلة مع DW، أضافت أن التطبيق يستحق الاهتمام الكبير لأنه "أصبح المنصة التواصل الاجتماعي الأسرع نموا في العالم فيما يعد صغار السن الأكثر استخداما".

يشار إلى أن شركة التقنيات الحديثة الصينية "بايت دانس" المالكة للتطبيق ما زالت موضع التدقيق منذ فترة طويلة خاصة حيال طريقة جمع ومعالجة بيانات المستخدمين، بيد أن الضغوط تزايدت على الشركة منذ الكشف في ديسمبر / كانون الأول عن قيام موظفيها بالوصول إلى بيانات صحافيين غربيين من أجل تحديد المسؤولين عن تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام.

في المقابل، قالت الناطق باسم تطبيق "تيك توك" إن الحادث كان "سوء تصرف من أفراد لم يعودوا يعملون في شركة بايت دانس".

وأضافت في مقابلة مع DW أن البروتوكولات الخاصة بالأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدمين "جرى تشديدها بشكل كبير منذ ذلك الحين"، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه تخزين بيانات مستخدمي تيك توك في مراكز البيانات خارج الصين، فإن "بعض الوصول المحدود من قبل الموظفين " إلى هذه البيانات من الصين كان ضروريا "لدعم مجتمعنا الدولي".

وشددت الناطقة على أنه "لم يُطلب من (الشركة) على وجه الإطلاق تقديم  بيانات مستخدمي تيك توك  إلى الحكومة الصينية فيما لم تقدم الشركة على تقديم أي بيانات إلى السلطات الصينية".

كيف انتشر تيك توك؟

يشار إلى أن تطبيق تيك توك انتشر بشكل كبير وغير مسبوق في عالم الإنترنت إذ أنه في خلال سنوات تحول من مجرد تطبيق متخصص للأطفال لصناعة محتويات ما تُعرف بـ "مزامنة حركة الشفاه مع الأغاني" إلى واحدا من أكثر منصات التواصل الاجتماعي انتشارا في العالم.

وكان عام 2018 موعد إطلاق شركة "بايت دانس" لتطبيق تيك توك، الذي جاء على غرار تطبيق "دوبن" الصيني.

وفي سبتمبر/ أيلول 2021 ، أعلنت المنصة أنها عدد مستخدمي التطبيق النشطين بلغ مليار شخص شهريا وهو العدد الذي اخذ من فيسبوك أكثر من ثماني سنوات كي تصل إليه فيما تشير البيانات إلى تصاعد هذا العدد.

وترفض إدارة تيك توك تقديم أي معلومات عن العدد الحالي للمستخدمين إذ تستشهد في ذلك "بسياستها".

مختارات

ويتفق المحللون على أن السر وراء نجاح تطبيق تيك توك يكمن في صفحة "فور يو" أو (For You) الخاصة بالترويج لمقاطع فيديو للمستخدمين قد تكون مختلفة عن اهتماماتهم حيث تبدأ عمل هذه الصفحة تلقائيا بمجرد فتح التطبيق حيث يتم تحليل كل ما يجذب انتباه المستخدمين.

وتعد هذه الأداة وسيلة يتم من خلالها معرفة ما يجذب اهتمام المستخدمين بمرور الوقت ومن ثم تعديل مقاطع الفيديو التي يشاهدونها على حسب اهتماماتهم.

وفي ذلك، قال مارتن ديجلنج، التي يعمل في مركز الأبحاث Stiftung Neue Verantwortung ومقره برلين، إن هناك هدفا واضحا من وراء صحفة "فور يو".

أصبح تيك توك واحدا من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في العالم خلال سنوات قليلة

أصبح تيك توك واحدا من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية في العالم خلال سنوات قليلة

وأضاف ديجلنج، الذي يحلل خوارزميات إرشادات تيك توك، أن الأمر "يتعلق بتقدير ما سيثير اهتمام المستخدمين في تلك اللحظة وإبقائهم على المنصة لأطول فترة ممكنة."

هل يمكن استغلال تيك توك؟

ومع تزايد استخدام المستخدمين للتطبيق كمصدر للأخبار مع قيام وسائل إعلام دولية مثل دويتشه فيله باستخدام التطبيق، تزايدت التحذيرات من أن التطبيق يمكن إساءة استخدامه لنشر معلومات مضللة عن عمد.

وفي هذا الصدد، حذر مسؤولون أمريكيون من بينهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي من أن الحكومة الصينية قد "تتلاعب بما ينشر على التطبيق" للتأثير على الرأي العام أو بث مقاطع قد تثير اضطرابات اجتماعية خارج الصين.

وقال مارتن ديجلنج إن خطر استخدام  تيك توك "لنشر معلومات مضللة عن عمد يعد حقيقيا"، لكنه ورغم ذلك لا يعتبر ذلك "بمعزل عما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى".

بدورها، رفضت الناطقة باسم تيك توك هذه الاتهامات حيث أكدت على أن التطبيق يسعى جاهدا "للحد من انتشار المعلومات المضللة بشكل استباقي".

وأشارت في ذلك إلى التعاون مع منظمات متخصصة في تقصي الحقائق فضلا عن مشاركتها في مبادرة جديدة تنبه مستخدمي التطبيق في الوقت الحالي في حالة وجود مقاطع فيديو جرى نشرها من "حسابات تديرها كيانات تخضع لرقابة حكومية".

عقل تيك توك؟

ومع انتشار تطبيق تيك توك بشكل تجاوز التوقعات، طرح محللون تساؤلات حيال تأثير استخدام التطبيق على الشباب وصغار السن خاصة  صحتهم العقلية  في ضوء أن غالبية مستخدميه من المراهقين.

وفقا لدراسة نشرها مركز "بيو" للأبحاث عن عام 2022، فإن أكثر من ثلثي المراهقين في الولايات المتحدة يستخدمون التطبيق.

مدير إف بي آي حذر من مخاطر تطبيق تيك توك على الأمن القومي الأمريكي

مدير "إف بي آي" حذر من مخاطر تطبيق تيك توك على الأمن القومي الأمريكي

وفي ضوء ذلك، حذر بعض خبراء الرعاية الصحية من أن التطبيق يعزز "السلوك الإدماني" فيما قال آخرون إن فرط استخدام التطبيق يمكن أن يؤثر على القدرات المعرفية من خلال تقليل فترات الانتباه أو حتى إثارة القلق أو الاكتئاب في ظاهرة أُطلق عليها "عقل تيك توك".

يشار إلى أن الصين قد أصدرت قواعد تحد من استخدام تطبيق "دوبن" - النسخة المحلية من تيك توك – بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما بحيث لا تتجاوز فترات الاستخدام لهذه الفئة العمرية الـ 40 دقيقة في اليوم.

بيد أن عالم الأبحاث في معهد "ماكس بلانك" ومقره برلين، فيليب لورينز سبرين، قال إن الأمر يحتاج إلى أدلة علمية كافية.

وفي مقابلة مع DW، قال "لا نعرف حتى الآن تأثير تيك توك على سيكولوجيا وسلوك مستخدميه. مازال تيك توك منصة جديدة فيما لا توجد سوابق تاريخية يمكن الاستفادة منها فضلا عن أن تيك توك يجعل من الصعب على الباحثين التحقيق في تأثيره في ضوء عدم القدرة على الوصول إلى البيانات".

ضوابط تلوح في الأفق

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يصدر قوانين جديدة لتنظيم قواعد عمل  منصات التواصل الاجتماعي  مطلع العام المقبل بما يشمل تزويد الباحثين بمعلومات حول طريقة عمل هذه المنصات فيما لم يحسم الاتحاد الأوروبي قضية إدراج تيك توك في هذا الأمر وسط توقعات تؤكد ذلك.

أما في الولايات المتحدة، فسوف يجري تصويت في مجلس النواب الشهر الجاري على مشروع قانون يهدف إلى حظر التطبيق ما قد يمنح إدارة الرئيس جو بايدن الوسائل القانونية لحظر المنصة في جميع أنحاء البلاد بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

في المقابل، يسعى مسؤولو تيك توك جاهدين إلى الحيلولة دون حدوث ذلك من خلال الضغط على مسؤولي الاتحاد الأوروبي لتخفيف القوانين الجديدة فيما يقوم لرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" الصينية، شو زي تشيو، بزيارة العديد من عواصم العالم للتأثير على المشرعين وصناع القرار.

إستيل ماس: هناك مخاوف مشروعة بشأن قيام السلطات الصينية بمراقبة محتملة لتطبيق تيك توك

إستيل ماس: هناك مخاوف مشروعة بشأن قيام السلطات الصينية بمراقبة محتملة لتطبيق تيك توك

بدورها، قالت إستيل ماس إن هذه الجهود تأتي بعد سنوات من مساعي إدارة تيك توك إلى توسيع نطاق جمع ومعالجة بيانات المستخدمين، مشيرة إلى أن ظاهرة جمع كميات كبيرة من البيانات أصبحت شائعة وعلى نطاق كبير بين منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت على أن التركيز على تيك توك يجب أن ينصب على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بما يشمل تطبيق "إنستغرام" الذي تديره شركة ميتا ومقرها الولايات المتحدة.

وقالت إنه "من العدل أن يكون تطبيق تيك توك في عين العاصفة، لكن قد يكون من الملائم الذهاب إلى القول بأن منصات التواصل الأخرى قد تختبي وراء التطبيق عندما تقوم بنفس الممارسات".

يانوش ديلكر  / م. ع

  • A couple sits with a selfie stick in a field of bright orange poppies

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    من تفتح الزهور إلى الدمار

    بعد فصل الشتاء الذي كان غنياً بهطولات الأمطار، جاء الربيع في جنوب ولاية كاليفورنيا مع مساحات كبيرة من الأزهار البرية الرائعة، والتي تشكل خلفية مثالية لاتفوت للصور، الأمر الذي كان سبباً في تدفق حوالي 50 ألف شخص إلى المنطقة بحثاً عن الصورة المثالية. ولكن عندما تداس هذه الزهور وتقطف وتسحق من قبل الأشخاص الذين يجوبون المكان لالتقاط الصور، فإنها لن تنمو مرة أخرى.

  • A deep canyon, at the bottom of which a river runs around a large rock

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    عندما تنتشر صور الطبيعة

    ما اعتاد أن يكون مكاناً لعطلة عائلة محلية على نهر كولورادو بالقرب من غراند كانيون، أصبح أحد أكثر الأماكن شهرة على الإنستغرام في الولايات المتحدة. وتحولت منطقة " Horsehoe Ben" من جذب بضعة آلاف زائر إلى ملايين الزوار سنوياً. يتم توسيع مواقف السيارات لاستيعاب الحشود التي تسد الممرات وتسبب الازدحام المروري.

  • A beautiful still lake with mountains rising in the background

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    دون قصد

    بعد وقت قصير من نشر المصور المحلي يوهانس هولزر صورة لبحيرة بافارية بالقرب من المكان الذي نشأ فيه، انطلق رواد إنستغرام لالتقاط صور في المكان نفسه. في مقابلة مع قناة BR الألمانية، قال إن الطريق إلى البحيرة يبدو الآن وكأنه قد تعرض لهجوم جيش كبير. كما أن المكان أصبح مليئا بأعقاب السجائر والقمامة، ولم يعد مكاناً مناسباً للعزلة كما كان.

  • A collection of snow-covered rooftops nestled on the side of a mountain next to a lake

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    بلدة صغيرة يجتاحها ملايين الزوار سنويا

    عندما اكتشفت قرية نمساوية صغيرة يبلغ عدد سكانها 700 نسمة فقط كخلفية مثالية لصور إنستغرام، بدأت حوالي 80 حافلة سياحية، و10 آلاف زائر بالتدفق إليها يومياً. ويشكو السكان المحليون من أن السياح يتجولون في ممتلكاتهم للعثور على أفضل زاوية ممكنة لصورهم، ويتركون المخلفات وراءهم، ويصورون بـ"درونز" طائرات بدون طيار التي بدورها تخيف الطيور، وتدمر السلام والهدوء بشكل عام.

  • A small tower of five stones on a pebble beach

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    أبراج حجرية

    يعتبر شاطئ "بلايا جاردان" في جزيرة تينيريفي الإسبانية مكاناً شهيراً بين المصورين الذين يبنون أبراجاً صغيرة بالحجارة التي جمعت من الشاطئ. قد تشكل تصميماتهم صوراً رائعة، غير أنها من ناحية أخرى تلحق الضرر بالنظام البيئي المحلي، لأن العناكب والحشرات والسحالي التي تعيش تحت الحجارة تفقد ملجأها عند إزالة الأحجار من الشاطئ.

  • Tiny stone towers as far as the eye can see

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    لا تترك أثراً

    علاوة على ذلك، تقتلع الكائنات الحية النباتية الضرورية لصحة الأرض عندما يتم تغيير موضع الحجارة. الأمر الذي قاد علماء البيئة إلى تفكيك التكوينات الصخرية في وقت سابق من هذا العام، ونشر تفسيرات على إنستغرام تحت هاشتاغ (#Pasasinhue) ويعني"لا تترك أثراً". بعد أيام قليلة من الحملة، بدأ رواد الإنستغرام بإعادة بناء الأبراج الحجرية.

  • Two photos, one holding dead algae that looks like popcorn, the other holding rubbish

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    ليس تذكاراً!

    أطلق على هذا الشاطئ اسم "شاطئ بوبكورن" لوجود الطحالب الميتة التي تشبه وجبة الـ"البوبكرون" الفوشار في جزيرة فويرتيفنتورا، حيث اكتسب هذا النوع من الطحالب اهتمام رواد إنستغرام. غير أن العديد من الأشخاص يأخذون بعض الطحالب معهم إلى المنزل كتذكارات. إذ هناك حوالي 10 كيلوغرامات تختفي كل شهر. وبناء على ذلك، انطلق مشروع "تنظيف المحيط" في مشاركة صور مثل هذه على إنستغرام.

  • Mountains rise from a serene lake

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    أيسلندا

    بوجود أكثر من 10 مليون صورة على إنستغرام، أصبحت أيسلندا وجهة شهيرة للغاية للشخصيات المؤثرة. ولكن للحصول على الصورة المثالية، يقودون على الطرقات الوعرة الأمر الذي يلحق الضرر بالريف. ويجلسون على الأنهار الجليدية، ويمشون على الطحالب التي قد تموت جراء ذلك، وتحلق كاميرات "الدرونز" فوق الحيوانات البرية. أطلقت هيئة السياحة "Visit Iceland " الآن العديد من المبادرات لتعزيز السلوك المسؤول للسياح.

  • Screenshot from Instagram account Publich Lands Hate You

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    "الأماكن العامة تكرهك"

    "الأماكن العامة تكرهك" - حساب مجهول على إنستغرام يهدف إلى تسليط الضوء على السلوك المهمل لبعض السياح. إذ يعيد هذا الحساب نشر صور لأشخاص ينتهكون القواعد في الطبيعة، مما دفع العلامات التجارية إلى إنهاء العمل مع بعض المؤثرين، وحتى إجراء تحقيقات من قبل خدمات المتنزهات القومية الأمريكية. غير أن الحساب قد تعرض لانتقادات لتسمية أشخاص دون موافقتهم. آن صوفي براندلين/ ريم ضوا.


مواضيع ذات صلة

Demonstranten besetzen die Stufen vor dem Bundestag und Proklamieren einen Sturm auf den Reichstag und schwengen Reichsflaggen und rufen eine Revolution aus. Versammlung für die Freiheit - Berlin invites Europe am 29.08.2020 in Berlin *** Demonstrators occupy the steps in front of the Bundestag and proclaim a storm on the Reichstag and wave Reich flags and call for a revolution Assembly for Freedom Berlin invites Europe on 29 08 2020 in Berlin

بعد كشف خطط الانقلاب.. هل هناك صلة بين حزب "البديل" و"مواطني الرايخ"؟ 15.12.2022

أثارت مؤامرة يشتبه بأن حركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة كانت تعد لها بهدف الإطاحة بمؤسسات الدولة، تساؤلات حيال مدى ارتباط هذه الحركة بحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، فكيف تفاعل الحزب مع القضية؟

FILE - A baby stroller lies by a road after a deadly Russian missile attack in Vinnytsia, Ukraine, Thursday, July 14, 2022. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

سلاح ذو حدين.. دور مواقع التواصل الاجتماعي في حرب أوكرانيا! 30.07.2022

تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورا رئيسيا في توثيق جرائم الغزو الروسي لأوكرانيا وحشد الدعم الدولي لكييف. لكن في المقابل يتم استغلال هذه المنصات لتزييف الحقائق ونشر الأخبار الكاذبة أيضا.

Bild darf nur im Kontext der Serie How to debunk disinformation verwendet werden! *** Trolls und Bots

DW تتقصى الحقائق - كيفية اكتشاف الحسابات المزيفة والمتصيدين الإلكترونيين 16.01.2022

في ظل انتشار حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم فريق استقصاء الحقائق بمؤسسة دويتشه فيله DW بعض النصائح لتجنب السقوط في فخ الحسابات المزيفة أو المتصيدين الإلكترونيين أو البرامج الروبوتية.