 خطوات سهلة ومدروسة للتغلب على مشاعر الغضب! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 04.10.2022

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منوعات

خطوات سهلة ومدروسة للتغلب على مشاعر الغضب!

مشاعر الغضب التي قد تتملكنا قد تكون مدمرة، لأنها تجعلنا لا نتحكم فيما نقوله أو ما نفعله. يشكو البعض من سرعة اعتمال الغضب بداخله، وهو ما يشعره بالندم لاحقا. نقدم بعض الإرشادات التي ستساعدك على التحكم في غضبك والتغلب عليه.

رجل وسيدة يظهران غضبهما في الشارع صورة بتاريخ 29.07.2015

كثير من الأحيان يعمينا الغضب، ونكتشف أن الوضع لم يكن بكل ذلك السوء الذي تصورناه

عندما يتسرب إليك شعور بالغضب هناك طريقة تقليدية وشائعة وهي أخذ نفس عميق والعد إلى 4، ثم حبس الأنفاس والعد إلى 6، ثم إخراج الأنفاس والعد حتى 8. ينبغي تكرار هذا التمرين أربع مرات على الأقل. بهذا الأسلوب لا يمكن أن يذهب الغضب، لكنه يجنبك ردود الفعل السريعة.

مختارات

انظر للمشكلة من منظور مختلف، أي تأمل ما حدث وكأنك لست طرفا في الصراع. هل الوضع يدعو فعلا للغضب؟ ألا يمكن أن يكون الأمر مجرد سوء فهم؟ فكثير من الأحيان يعمينا الغضب، ونكتشف أن الوضع لم يكن بكل ذلك السوء الذي تصورناه. بطبيعة الحال لا يمكن ابتلاع الغضب وتجاهله، لكن يمكن تصوره على شكل سحابة مثلا، أي أنه موجود لكنه سيمر ويغادر بسرعة، فلا تجعل الغضب محور اهتمامك.

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