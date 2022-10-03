خطوات سهلة ومدروسة للتغلب على مشاعر الغضب!

عندما يتسرب إليك شعور بالغضب هناك طريقة تقليدية وشائعة وهي أخذ نفس عميق والعد إلى 4، ثم حبس الأنفاس والعد إلى 6، ثم إخراج الأنفاس والعد حتى 8. ينبغي تكرار هذا التمرين أربع مرات على الأقل. بهذا الأسلوب لا يمكن أن يذهب الغضب، لكنه يجنبك ردود الفعل السريعة.

انظر للمشكلة من منظور مختلف، أي تأمل ما حدث وكأنك لست طرفا في الصراع. هل الوضع يدعو فعلا للغضب؟ ألا يمكن أن يكون الأمر مجرد سوء فهم؟ فكثير من الأحيان يعمينا الغضب، ونكتشف أن الوضع لم يكن بكل ذلك السوء الذي تصورناه. بطبيعة الحال لا يمكن ابتلاع الغضب وتجاهله، لكن يمكن تصوره على شكل سحابة مثلا، أي أنه موجود لكنه سيمر ويغادر بسرعة، فلا تجعل الغضب محور اهتمامك.