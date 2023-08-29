خطف الأطفال في إسبانيا - فصل الكنيسة الكاثوليكية المظلم

أصبحت إيرلندا سيئة السمعة في هذا السياق وكذلك الأرجنتين وتشيلي وأستراليا، ولكن لا توجد بلد في العالم اختفى فيها عدد كبير من الأطفال كما حدث في إسبانيا، وحتى الآن لم يحصل الضحايا على العدالة المرجوة.

حقيقة أن الديكتاتور الإسباني فرانكو قتل أكثر من 100 ألف من معارضي النظام بعد الحرب الأهلية، أمر موثق بشكل جيد من قبل المؤرخين. ومع ذلك ظلت جريمة أخرى مغيبة إلى حد كبير حتى وقت قريب: إنها حالات خطف الأطفال المنظم.



بدافع أيديولوجي في السنوات الأولى من ديكتاتورية فرانكو بدأت حالات خطف الأطفال التي تطورت فيما بعد إلى تجارة مربحة استفاد منها أطباء ومحامون ، وخاصة الكنيسة الكاثوليكية.





تشير التقديرات إلى أنه حتى تسعينيات القرن الماضي اختفى حوالي 300 ألف طفل من مستشفيات التوليد في إسبانيا وتم بيعهم لأزواج ليس لديهم أطفال بأوراق مزورة. في غضون ذلك تبحث أمهات عن أطفالهن ويبحث أبناء عن والديهم الحقيقيين، ولكن تبين أن هذا صعب جداً في ظل غياب الوثائق الرسمية ونقص الإرادة السياسية، وقبل كل شيء بسبب جدار الصمت الذي تحيط الكنيسة نفسها به.



في السنوات الأخيرة انبعثت بوادر أمل لإنصاف الضحايا لكن المبادرة السياسية الأخيرة التي أطلقتها مجموعات الضحايا الإسبانية تبدو محكومة بالفشل، فحتى الآن لم يتمكن سوى عدد قليل من الأشخاص من العثور على أحبائهم.



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