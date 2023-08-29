 خطف الأطفال في إسبانيا - فصل الكنيسة الكاثوليكية المظلم | تقارير جديدة | DW | 29.08.2023

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تقارير جديدة

خطف الأطفال في إسبانيا - فصل الكنيسة الكاثوليكية المظلم

يقع خطف الأطفال في العديد من البلدان لكنه لم يحدث في أي مكان بشكل ضخم كما في إسبانيا، فأثناء فترة ديكتاتورية فرانكو وبعدها اختُطف حوالي 300 ألف طفل من أمهاتهم وبيعوا لأزواج لا أطفال لديهم.

WDR-Doku Kinderraub - Ein dunkles Kapitel der katholischen Kirche

WDR-Doku Kinderraub - Ein dunkles Kapitel der katholischen Kirche

أصبحت إيرلندا سيئة السمعة في هذا السياق وكذلك الأرجنتين وتشيلي وأستراليا، ولكن لا توجد بلد في العالم اختفى فيها عدد كبير من الأطفال كما حدث في إسبانيا، وحتى الآن لم يحصل الضحايا على العدالة المرجوة. 

حقيقة أن الديكتاتور الإسباني فرانكو قتل أكثر من 100 ألف من معارضي النظام بعد الحرب الأهلية، أمر موثق بشكل جيد من قبل المؤرخين. ومع ذلك ظلت جريمة أخرى مغيبة إلى حد كبير حتى وقت قريب: إنها حالات خطف الأطفال المنظم.

WDR-Doku Kinderraub - Ein dunkles Kapitel der katholischen Kirche


بدافع أيديولوجي في السنوات الأولى من ديكتاتورية فرانكو بدأت حالات خطف الأطفال التي تطورت فيما بعد إلى تجارة مربحة استفاد منها أطباء ومحامون ، وخاصة الكنيسة الكاثوليكية.

 

WDR-Doku Kinderraub - Ein dunkles Kapitel der katholischen Kirche



تشير التقديرات إلى أنه حتى تسعينيات القرن الماضي اختفى حوالي 300 ألف طفل من مستشفيات التوليد في إسبانيا وتم بيعهم لأزواج ليس لديهم أطفال بأوراق مزورة. في غضون ذلك تبحث أمهات عن أطفالهن ويبحث أبناء عن والديهم الحقيقيين، ولكن تبين أن هذا صعب جداً في ظل غياب الوثائق الرسمية ونقص الإرادة السياسية، وقبل كل شيء بسبب جدار الصمت الذي تحيط الكنيسة نفسها به.

WDR-Doku Kinderraub - Ein dunkles Kapitel der katholischen Kirche


في السنوات الأخيرة انبعثت بوادر أمل لإنصاف الضحايا لكن المبادرة السياسية الأخيرة التي أطلقتها مجموعات الضحايا الإسبانية تبدو محكومة بالفشل، فحتى الآن لم يتمكن سوى عدد قليل من الأشخاص من العثور على أحبائهم. 

 


مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2023– 22:15 UTC
الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2023– 01:15 UTC
الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2023 – 03:00 UTC
الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2023 – 05:15 UTC
الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2023 – 09:15 UTC
السبت 16 سبتمبر/أيلول 2023 – 06:15 UTC
السبت 16 سبتمبر/أيلول 2023– 10:15 UTC
السبت 16 سبتمبر/أيلول 2023– 15:15 UTC
السبت 16 سبتمبر/أيلول 2023– 23:15 UTC
الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2023– 13:15 UTC
الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2023– 19:15 UTC
الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2023– 16:15 UTC
الثلاثاء 19  سبتمبر/أيلول 2023– 11:15 UTC

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