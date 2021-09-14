خطط هالاند المستقبلية قد تسبب له المتاعب مع وكيل أعماله ووالده!

تسيل موهبة إيرلينغ هالاند لعاب الكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة، فهداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني يعد حالياً من بين أفضل المهاجمين في عالم الساحرة المستديرة، ويتوقع أن يتألق لسنوات طويلة في هذه الرياضة الشعبية الأولى في العالم.

ويبدو أن رحيل إيرلينغ هالاند عن فريقه بوروسيا دورتموند نهاية الموسم الحالي مسألة شبه محسومة، لاسيما في ظل رغبة النجم النرويجي خوض تجربة كروية مع فريق ينافس باستمرار للفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حسب ما أشار إليه أكثر من مصدر.

بيد أن وجهة إيرلينغ هالاند المستقبلية قد تسبب المتاعب، فقد ذكر موقع "شبورت" أن خطط هالاند للمستقبل لا تتطابق حالياً مع خطط وكيل أعماله مينو رايولا، ولا أيضاً أفكار ألفي إنج والد اللاعب إيرلينغ هالاند.

وأوضح الموقع الألماني أن إيرلينغ هالاند يرغب في حمل قميص ريال مدريد بداية من الموسم القادم، فيما يُفضل وكيل أعماله مينو رايولا ووالده ألفي إنج أن ينتقل هالاند إلى فريق برشلونة الإسباني.

وتابع نفس المصدر أن مينو رايولا لديه علاقة جيدة للغاية مع رئيس برشلونة خوان لابورتا، إذ يرغب الاثنان في أن يصبح إيرلينغ هالاند من أبرز نجوم الفريق الكتالوني في السنوات المقبلة، مضيفاً أن ألفي أنج والد اللاعب لديه أيضاً علاقة جيدة مع فريق برشلونة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخراً إلى أن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات إيرلنيغ هالاند بداية من الموسم القادم، حيث يعتزم "الأبيض الملكي" استغلال شرط جزائي في عقد اللاعب تبلغ قيمته 75 مليون يورو.

من جهة آخرى، يأمل فريق بوروسيا دورتموند في إقناع نجمه هالاند بالبقاء مع الفريق، ففي تصريحات خص بها مؤخراً صحيفة "بيلد" الألمانية قال زيباستيان كيل مدير قسم تراخيص اللاعبين في فريق بوروسيا دورتموند "سنقاتل من أجله، سنبذل أقصى ما بوسعنا" بهدف الإبقاء على إيرليغ هالاند مع الفريق.

يشار إلى أن إيرلينغ هالاند (21 عاماً)، نجح في تسجيل تسعة أهداف في الدوري الألماني لكرة القدم، ليقود دورتموند للمركزالثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر بايرن ميونيخ. ويغيب هالاند حاليا عن الملاعب بسبب الإصابة، ويرتقب عودته للعب قريباً.

ر.م/