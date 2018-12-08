خطط دورتموند لسد فراغ سانشو في حال رحيله نهاية الموسم

يعتبر جناح فريق بوروسيا دورتموند الألماني جادون سانشو (19 عاماً) أحد أفضل المواهب الكروية على الصعيد العالمي في الوقت الحالي. وقد أدى تألقه الكبير في الموسم الماضي إلى تزايد اهتمام أندية كبرى على غرار برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد للتعاقد معه، وهو ما دفع بإدارة نادي بوروسيا دورتموند للبحث عن بدائل للدولي الإنجليزي لسد فراغ رحيله المحتمل رغم إعلانها في وقت سابق أن سانشو غير "معروض للبيع".

احتمال مغادرة سانشو لنادي دورتموند مع نهاية الموسم أصبح واردا، خاصة إذا ما وجد النادي الألماني من يدفع بسخاء لشراء عقد الجناح الإنجليزي الذي يمتد إلى غاية صيف 2022. ويبدو أن نادي مانشستر يونايتد مستعد لدفع مبلغ 115 مليون يورو، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية للحصول على خدمات سانشو.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نادي دورتموند بدأ فعليا بالتحرك من أجل إيجاد بدائل لسانشو الذي سجل حتى الآن ثلاثة أهداف لفريقه وصنع ستة. ويوجد على رأس قائمة البدائل مهاجم هيرتا برلين خافايرو ديلروسون (21 عاماً) ومهاجم فالينسيا الإسباني فيران توريس (19 عاماً).

وفيما يتوفر ديليرسون، خريج مدرسة أياكس أمستردام، على عقد يمتد إلى غاية صيف 2022 مع نادي هيرتا برلين، فإن عقد مهاجم فالينسيا توريس سينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي، لكن دورتموند سيكون في منافسة قوية مع أندية برشلونة وليفربول وتوتنهام التي تسعى هي الأخرى لضمه إلى صفوفها.