 خطر دهون البطن | صحتك بين يديك | DW | 03.02.2023

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صحتك بين يديك

خطر دهون البطن

تؤدي السمنة إلى ما لا يقل عن 13 نوعًا من السرطان. دهون البطن خطيرة بشكل خاص. الخبر السار هو أن فقدان الوزن حتى بشكل بسيط يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان.

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