خطر دهون البطن

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تؤدي السمنة إلى ما لا يقل عن 13 نوعًا من السرطان. دهون البطن خطيرة بشكل خاص. الخبر السار هو أن فقدان الوزن حتى بشكل بسيط يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان.
سرطان القولون هو ثالث أكثر الأورام شيوعاً في ألمانيا وهو قابل للشفاء إذا تم التعرف عليه واكتشافه بوقت مبكر. فكيف يمكن اكتشافه بوقت مبكر خصوصا أنه لا يمكن تحديد سبب محدد له؟
إنه تطور مقلق فعدد المصابين بسرطان القولون الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما في زيادة سنويا. ويكون المرض أكثر شراسة لدى المرضى الصغار، منه لدى كبار السن. ويرجع العلماء أسباب انتشاره بين الشباب لعدة عوامل، تعرف عليها هنا!
كشفت دراسة أجراها المركز الألماني لأبحاث السرطان أن الإصابة بالسمنة لفترات طويلة تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء بمرتين ونصف المرة مقارنة بمن يتمتعون بأوزان طبيعية.
هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض في الأمعاء، ومن المهم التعرف على العلامات المتعلقة بها في وقت مبكر للوقاية منها. لكن هناك بعض الأغذية التي يجب الاعتماد عليها لتفادي تلك الأعراض.
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