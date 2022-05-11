خطر حظر النفط الروسي

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خوف بعض البلديات في ألمانيا من حظر النفط الروسي كما هي الحال في بلدية شفيدت شمال ولاية براندنبورغ التي تعتمد كليا على مصفاة للنفط الروسي. وهو ما يهدد بخطر البطالة وانهيار الصناعة في المنطقة.
يريد الاتحاد الأوروبي تبني أقوى حزمة عقوبات ضد روسيا تتضمن حظرا نفطيا تدريجيا. وبينما تخشى دول أوروبية على نفسها من الحظر ويشكك اقتصاديون في جدواه وتحذر برلين من اضطرابات بسببه؛ تتهم أوكرانيا رافضي الحظر بالتواطؤ.
ركزت مباحثات وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على قرار روسيا قطع الغاز عن بولندا وبلغاريا، وسط تصاعد الضغط لإيجاد إمدادات بديلة لمصادر الطاقة الروسية. وجددت دول الاتحاد رفضها سداد قيمة الغاز والنفط الروسييين بالروبل.
دافع شولتس عن سياساته تجاه أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا ورفض الانتقادات التي وجهت إليه حول تردده في دعم كييف منذ بدء الغزو الروسي. وخاطب شولتس بوتين قائلاً: "أوقف هذه الحرب، أوقف القتل الذي لا معنى له".
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