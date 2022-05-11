 خطر حظر النفط الروسي | صنع في ألمانيا | DW | 18.05.2022

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صنع في ألمانيا

خطر حظر النفط الروسي

خوف بعض البلديات في ألمانيا من حظر النفط الروسي كما هي الحال في بلدية شفيدت شمال ولاية براندنبورغ التي تعتمد كليا على مصفاة للنفط الروسي. وهو ما يهدد بخطر البطالة وانهيار الصناعة في المنطقة.

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