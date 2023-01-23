خطر انهيار المباني في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين يهدد حياة الالاف

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يعيش اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات محدودةِ المساحة بالرغم من تضاعف أعدادهم، مما يؤدي إلى توسع عمراني عشوائي يشكل خطرا على السكان جراء تصدع المباني وسقوط أجزاء منها عليهم.
انقضت أزمة الطحين في لبنان وعادت الأفران إلى تسليم زبائنها مادة الخبز بانتظام، لكن آثار أسبوع انقطاع الطحين مازالت ماثلة بأذهان ضحاياها. لاجئون وعمال مهاجرون وحتى مقيمين أجانب، جميعهم كانوا ضحايا لموجة فوبيا نقص الخبز.
عقب إعلان الولايات المتحدة استئناف تقديم المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أعربت الوكالة عن ترحيبها الشديد بالخطوة الأمريكية مشيرة إلى أنها جاءت في وقت صعب للغاية خاصة مع التحديات التي فرضها وباء كورونا.
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