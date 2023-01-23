 خطر انهيار المباني في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين يهدد حياة الالاف | DW الأخبار | DW | 24.01.2023

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DW الأخبار

خطر انهيار المباني في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين يهدد حياة الالاف

يعيش اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات محدودةِ المساحة بالرغم من تضاعف أعدادهم، مما يؤدي إلى توسع عمراني عشوائي يشكل خطرا على السكان جراء تصدع المباني وسقوط أجزاء منها عليهم.

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