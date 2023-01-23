خطر انهيار المباني في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين يهدد حياة الالاف

بسبب الخبز.. حملة تمييزية استهدفت اللاجئين وطالت الأجانب في لبنان

انقضت أزمة الطحين في لبنان وعادت الأفران إلى تسليم زبائنها مادة الخبز بانتظام، لكن آثار أسبوع انقطاع الطحين مازالت ماثلة بأذهان ضحاياها. لاجئون وعمال مهاجرون وحتى مقيمين أجانب، جميعهم كانوا ضحايا لموجة فوبيا نقص الخبز.