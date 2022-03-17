خطر النزوات

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الخيانة هي أحد أكثر الأسباب شيوعًا لانفصال الشركاء. كيف يتعامل الزوجان مع الخيانة الزوجية، وكيف يمكن إنقاذ العلاقة؟ نصائح من أخصائي نفسي.
تسعى أوروبا وإفريقيا إلى التصدي لثلاثة تحديات كبرى هي الأمن والصحة والاستقرار من أجل "تغيير وضع" العلاقات بينهما خلال القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التي تعقد الخميس والجمعة في بروكسل.
من السابق لأوانه رصد تداعيات حرب بوتين على أوكرانيا، طالما أنه لا يمكن توقع فصولها الأكثر دراماتيكية. لكن كيف يُفسر التقلّب في مواقف حكومات الدول العربية وحذر الشارع فيها مما يجري؟ وإلى أي حد تلعب شخصية بوتين دورا بذلك؟
لقاء جمع الرئيسين الروسي والصيني في بكين يكشف عن ميلاد تحالف يرى البلدان فيه أقوى شراكة استراتيجية بينهما، وتتمخض عنه صفقات مع شركات الغاز والبترول الروسية بمئات المليارات من الدولارات.
سادت شكوك مؤخرا حول تراجع العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات. دبلوماسي إماراتي بارز يؤكد هذه الشكوك، ويعترف بوجود خلافات بين البلدين. ما هي الأسباب؟ وإلى أن تتجه الإمارات إن خسرت دعم واشنطن؟
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