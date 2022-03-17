 خطر النزوات | صحتك بين يديك | DW | 18.03.2022

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صحتك بين يديك

خطر النزوات

الخيانة هي أحد أكثر الأسباب شيوعًا لانفصال الشركاء. كيف يتعامل الزوجان مع الخيانة الزوجية، وكيف يمكن إنقاذ العلاقة؟ نصائح من أخصائي نفسي.

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المساعدة عبر علاج الأزواج 18.03.2022

Ein Schulkind läuft am Donnerstag (20.12.2008) im Gießener Mitmachmuseum «Mathematikum» an der auf eine Wand geschriebenen Kreiszahl Pi vorbei. Das «Jahr der Mathematik» hat der oft als Horrorfach abgetanen Wissenschaft einen starken Ruck gegeben und sie in die Öffentlichkeit geholt. Man habe es geschafft, den Menschen ein neues und frisches Bild von Mathematik zu zeigen und sie einen Schritt in die Mathematik mitzunehmen - deshalb sei das Jahr ein Erfolg gewesen, sagte Museumsleiter Beutelspacher in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur dpa in Gießen. Foto: Uwe Zucchi dpa/lhe (zu dpa-Gespräch Mathematiker: Wissenschaftsjahr zeigte frisches Bild von Mathematik) +++(c) dpa - Report+++

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