خطر المجاعة يداهم غزة، والامم المتحدة تقول إن أكثر من 1.8 مليون شخص في غزة يعانون من أزمة جوع

نزاعاتالمناطق الفلسطينة المحتلةخطر المجاعة يداهم غزة، والامم المتحدة تقول إن أكثر من 1.8 مليون شخص في غزة يعانون من أزمة جوعTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoنزاعاتالمناطق الفلسطينة المحتلة2024/10/18١٨ أكتوبر ٢٠٢٤وكالات الإغاثة تحذر من تعرض غزة لخطر المجاعة.و الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 1.8 مليون شخص يعانون من أزمة جوع. ويخشى عمال الإغاثة من تفاقم الأوضاع في المخيمات المؤقتة للنازحين مع حلول فصل الشتاء https://p.dw.com/p/4ly7rإعلان