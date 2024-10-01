خطر المجاعة يداهم غزة، والامم المتحدة تقول إن أكثر من 1.8 مليون شخص في غزة يعانون من أزمة جوع

2024/10/18 ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤

وكالات الإغاثة تحذر من تعرض غزة لخطر المجاعة.و الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 1.8 مليون شخص يعانون من أزمة جوع. ويخشى عمال الإغاثة من تفاقم الأوضاع في المخيمات المؤقتة للنازحين مع حلول فصل الشتاء