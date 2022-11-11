 خطر الفيروس المخلوي التنفسي على الأطفال | صحتك بين يديك | DW | 11.11.2022

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صحتك بين يديك

خطر الفيروس المخلوي التنفسي على الأطفال

يمكن للفيروس المخلوي التنفسي (RSV) أن يسبب ضيقًا حادًا في التنفس عند الأطفال الصغار. وفي أسوأ الحالات يستلزم الأمر اللجوء للتنفس الاصطناعي في وحدة العناية المركزة. في حلقة هذا الأسبوع سنتعرف على حالة الطفلة ميا البالغة من العمر أربعة أشهر.

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