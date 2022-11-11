خطر الفيروس المخلوي التنفسي على الأطفال

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يمكن للفيروس المخلوي التنفسي (RSV) أن يسبب ضيقًا حادًا في التنفس عند الأطفال الصغار. وفي أسوأ الحالات يستلزم الأمر اللجوء للتنفس الاصطناعي في وحدة العناية المركزة. في حلقة هذا الأسبوع سنتعرف على حالة الطفلة ميا البالغة من العمر أربعة أشهر.
فيما يتواصل التنديد الدولي بالهجوم "المروع" على سلمان رشدي، أكد وكيل أعمال مؤلف "آيات شيطانية" أن موكله وضع على التنفس الاصطناعي و"الأنباء ليست جيدة". الشرطة الأمريكية تكشف هوية المهاجم، الذي لقيت فعلته إشادة في إيران.
أشارت تقديرات معهد "روبرت كوخ" لأبحاث الفيروسات في ألمانيا، أنه ربما كانت هناك علاقة للاتجاه التنازلي لإصابات كورونا الجديدة المسجلة، بعطلات الخريف. فكيف ذلك؟
أعلن علماء أن الأطفال قد يحصلون قريباً على لقاح جديد قد يحد من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي الذي يسبب عادة بالتهاب القصيبات والالتهاب الرئوي عند الرضع والأطفال الصغار.
أفاد مدير أعمال الكاتب البريطاني سلمان رشدي في حوار صحفي أن رشدي فقد البصر في إحدى عينيه ولم يعد قادرا على تحريك ذراعه. وكان صاحب "آيات شيطانية" قد تعرض لهجوم بالطعن قبل شهرين أصيب فيه بجروح خطيرة في رقبته وبطنه.
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