خطر الحرب في مولدوفا: ما مدى تهديد الميناء؟

بعد هدوء العاصفة - الحياة ما بعد الكارثة

أماتريتشي، تشيرنوبيل، وحلب: ثلاثة أماكن كان يشعر فيها السكان بالأمان حتى جلبت كوارث أو حروب الموت والدمار إليها. يبدأ هذا الفيلم عندما تكون هذه الأماكن قد اختفت من الأخبار، بعد انقشاع الغبار.