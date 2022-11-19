 خطر الحرب في مولدوفا: ما مدى تهديد الميناء؟ | صنع في ألمانيا | DW | 23.11.2022

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صنع في ألمانيا

خطر الحرب في مولدوفا: ما مدى تهديد الميناء؟

ماتياس فون توخر يدير ميناء جورجوليستي الدولي في مولدوفا منذ ثماني سنوات. الحرب في أوكرانيا المجاورة تهدد مولدوفا والميناء، خصوصا وأن الميناء ينقل البضائع الأوكرانية.

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