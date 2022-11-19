خطر الحرب في مولدوفا: ما مدى تهديد الميناء؟

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ماتياس فون توخر يدير ميناء جورجوليستي الدولي في مولدوفا منذ ثماني سنوات. الحرب في أوكرانيا المجاورة تهدد مولدوفا والميناء، خصوصا وأن الميناء ينقل البضائع الأوكرانية.
اتهمت واشنطن موسكو بارتكاب "جرائم حرب ممنهجة" في أوكرانيا، في وقت تعددت فيه المسارات القضائية لملاحقة روسيا على جرائم محتملة، بما في ذلك اتهامات منظمة الصحة العالمية لموسكو بتدمير البنبة الصحية في أوكرانيا.
أماتريتشي، تشيرنوبيل، وحلب: ثلاثة أماكن كان يشعر فيها السكان بالأمان حتى جلبت كوارث أو حروب الموت والدمار إليها. يبدأ هذا الفيلم عندما تكون هذه الأماكن قد اختفت من الأخبار، بعد انقشاع الغبار.
تواجه ليبيا خطر الانزلاق إلى الحرب الأهلية مجددا مع تفاقم الأزمة السياسية وازديادها حدة. كما أنّ ملف الانتخابات يراوح مكانه ولا مؤشرات إلى إجرائها بالإضافة إلى الصراع بين حكومتين وتهديدات بعض العسكريين باستخدام العنف.
أدانت مسودة بيان لزعماء دول مجموعة العشرين بشدة بالحرب في أوكرانيا وشددت على أنها تفاقم الهشاشة في الاقتصاد العالمي، فيما عبرت دول أخرى عن تحفظها بشأن هذه الحرب والعقوبات المرتبطة بها. ولم يتم اعتماد المسودة بعد.
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