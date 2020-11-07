 ″خطر″- الجيش الأمريكي كان يخشى أمراً من ترامب بضرب الصين نووياً | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 16.09.2021

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ثقافة ومجتمع

"خطر"- الجيش الأمريكي كان يخشى أمراً من ترامب بضرب الصين نووياً

"خطر".. كتاب مثير سيطرح قريباً في الولايات المتحدة والعالم، أعده الصحفي الأمريكي البارز بوب وودوارد والصحفي روبرت كوستا, ويتحدث عن قلق كبير اجتاح الأوساط السياسية الأمريكية من تصرفات ترامب عقب خسارته للانتخابات.

غلاف كتاب خطر للكاتب بوب وودوارد و روبرت كوستا

غلاف كتاب "خطر" للكاتب بوب وودوارد و روبرت كوستا

هل كان من الممكن أن يقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على ضرب الصين بالصواريخ النووية؟ وكيف استعدت القيادة العسكرية لأمر كهذا؟

مختارات

تتهم السلطات القضائية الأمريكية الملياردير توماس باراك أحد المقربين بشدة من دونالد ترامب باستغلال نفوذه، وآخرين قبل وخلال تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة بهدف خدمة مصالح الإمارات، دون الإعلان عن كونهم من جماعات الضغط.

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد طرده من كبرى شبكات التواصل الاجتماعي، تقدمه بشكوى بحق مجموعات فيسبوك وتويتر وغوغل ومدرائها متهماً إياهم بالوقوف وراء "رقابة غير قانونية وغير دستورية".

بعد أن كانت تصريحاته ومواقفه محل جدل دائم حول العالم، هدأت الضجة المحيطة بدونالد ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض. جديد الرئيس الأمريكي السابق هو التعليق الرياضي على سلسلة مباريات في الملاكمة.

تساؤلات عديدة وردت في كتاب مثير يطرح قريباً في الولايات المتحدة وفي انحاء العالم تحت عنوان "خطر Peril" للكاتب الأمريكي المخضرم بوب وودوارد صاحب فضيحة ووترغيت التي أطاحت بالرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون. يتعاون وودوارد في هذا الكتاب مع الكاتب الصحفي روبرت كوستا مراسل صحيفة واشنطن بوست.

من المقرر أن يصدر الكتاب الأسبوع المقبل، ويستند إلى مقابلات مع أكثر من 200 شخص، تحدثوا للمؤلفين شريطة عدم ذكر أسمائهم.

يقول وودوارد في كتابه إن القلق في الدوائر السياسية والعسكرية من أفعال ترامب تصاعد بشدة بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول (الكونغرس الأمريكي) بعد تشجيع ترامب لأنصاره على التظاهر رفضاً لنتائج الانتخابات التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن.

يسرد الكتاب عدداً من المواقف توضح بجلاء مدى القلق الذي اعترى القيادة العسكرية الأمريكية مما يمكن أن يقدم عليه ترامب في "لحظة جنون"، وكيف كان يُنظر إلى ترامب على أنه يشكل خطراً وتهديداً للأمن القومي الأمريكي، الأمر الذي حدا بالجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي للاتصال بنظيره الجنرال لي زوشينغ رئيس أركان جيش الشعب الصيني مرتين دون علم ترامب ليطمئنه بأن واشنطن لن تقدم على توجيه ضربة نووية لبكين وأنه - إن حدث - سيقوم بتحذيره قبلها بفترة كافية، بحسب ما نشر موقع سي ان ان.

أثار الإعلان عن تلك الاتصالات جدلاً شديداً داخل الولايات المتحدة عن حدود الصلاحيات الممنوحة للعسكريين أمام السيادة المدنية على الجيش وعلى القرار في البلاد، كما يدور النقاش حول ما إذا كان ما فعله الجنرال الأمريكي يمكن تفسيره على أنه تمرد من السلطة العسكرية على السلطة المدنية وهو ما يخالف الدستور الأمريكي.

لكن المتحدث باسم الجنرال ميلي قال إن مكالمات رئيس الأركان الأمريكي لنظيره الصيني "لم تخرج عن حدود مسؤولياته في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي للولايات المتحدة، وإن الجنرال ميلي تصرف وفق حدود سلطاته التي تحترم تقاليد السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية وأن ما فعله يقع داخل حدود التزامه بقسمه للحفاظ على الدستور".

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن الكتاب يشير إلى أن قرار رئيس هيئة الأركان الأمريكية بإجراء أول اتصال بنظيره الصيني جاء قبل أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن تلقى الجنرال معلومات استخباراتية تشير إلى اعتقاد الصينيين بأن ترامب يستعد لهجوم عسكري ضدهم، على هامش التوتر المتصاعد بين البلدين عقب التدريبات العسكرية التي أجريت في بحر الصين الجنوبي، والتي أججها خطاب ترامب تجاه بكين. 

الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي

يقول الكتاب إن الجنرال ميلي بذل كل ما في وسعه لعرقلة أي قرار انفعالي من ترامب باستخدام السلاح النووي ضد الصين

يسرد الكتاب أيضاً واقعة اتصال الجنرال ميلي بكبار القادة العسكريين في الجيش الأمريكي ومراجعته للبروتوكول الخاص باستخدام السلاح النووي، وأنه أكد أن عليهم ضرورة الاتصال به فوراً إن علموا أن الرئيس السابق ترامب كان وحده مع الحقيبة النووية واتخذ قرارا بإطلاق السلاح النووي.

وفقًا للكتاب، فإن ميلي قال للضباط خلال اجتماع على أكبر قدر من السرية: "بغض النظر عما يُقال لك ، فأنت تقوم بالإجراءات الرسمية. أنت تقوم بالعملية وتطيع الأوامر. لكني جزء من هذا الإجراء". ثم دار حول الغرفة، ونظر في عين كل ضابط على حدة، وطلب منهم التأكيد شفهياً على أنهم فهموا ما يريد وهو ألا يتمكن ترامب من اتخاذ قرار منفرد باستخدام السلاح النووي وأنه يجب العودة لقائد الأركان لتوثيق القرار.. يقول المؤلفان إن الجنرال ميلي "اعتبرها يمين وقسم" من جانب الضباط.

ويقول وودوارد وكوستا في كتابهما أن رئيس أركان الجيش الأمريكي كان مصدوماً للغاية من أحداث اقتحام الكونغرس التي شجع عليها ترامب، وأنه شارك مع قادة آخرين مخاوفه من أن ترامب وبسبب خسارته للانتخابات دخل في مرحلة تدهور عقلي خطير للغاية جعلته شخصاً مهووساً يصرخ ويصيح على كلّ من كان حوله ويبنى واقعاً بديلاً خاصاً به وحده، يفسر على أساسه كل الأحداث التي تدور حوله، وأنه مشبع تماماً بنظرية المؤامرة والانتخابات المزورة.

عماد حسن

  • Sicherheitskräften halten Trump-Anhänger vor dem Kapitol auf Abstand

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

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    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الصدامات الأولى

    خلال اجتماع للكونغرس لمناقشة تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس (كابيتول) ووقعت المواجهات الأولى مع رجال الشرطة الذين كانوا يحمون المبنى.

  • Demonstranten strömen durch die Türen des Kapitols

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام الكابيتول

    الحشود الغاضبة المؤيدة لترامب والتي تزايدت باستمرار تمكنت من كسر طوق الحماية الأمنية التي تفرضها الشرطة وحراس المبنى واقتحمت مبنى الكابيتول.

  • Ein Eindringling im Wikingerlook im US-Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام قاعة الاجتماعات

    تمكن بعض المتظاهرين من التوغل داخل مبنى الكونغرس ووصلوا إلى القاعة التي يجتمع فيها مجلس الشيوخ

  • USA | Präsidentschaftswahl | Ein Demonstrant in aggressiver Pose im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    محاولة وقف تقدم المشاغبين

    قوات الامن حاولت وقف المشاغبين وفرضت طوقا أمنيا حولهم من أجل التمكن من اخلاء المجتمعين في مجلس الشيوخ إلى بر الأمان من خلال مخارج الطوارئ.

  • Ein Randalierer springt in den Plenarsaal des US-Senats

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تسلق الجدران

    بعض المهاجمين تسلقوا الأسوار والجدران للوصول إلى داخل المجلس وإلى قاعة الاجتماعات.

  • Bewaffnete Sicherheitskräfte im Repräsentantenhaus

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    رفع السلاح أمام المقتحمين

    غرفة الاجتماعات الأخرى في مبنى الكونغرس والتي يجتمع بها عادة مجلس النواب كانت هدفا أيضا لمقتحمي المبنى، حيث حاولت الشرطة ابعاد المقتحمين برفع السلاح.

  • Ein Trump-Anhänger besetzt ein Abgeordnetenbüro im Kapitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    اقتحام مكاتب بعض النواب

    وبالرغم من جميع المحاولات الأمنية نجح المشاغبون في اقتحام العديد من الغرف داخل مبنى الكابيتول وشقوا طريقهم نحو مكاتب النواب.

  • Washington I Ein Eindringlinge trägt das Rednerpult von Repräsentantenhaus-Präsidentin Nancy Pelosi fort

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    منصة نانسي بيلوسي

    أحد المتسللين نجح في أخذ منصة زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي وتبدو عليه ملامح السعادة بما قام به

  • Leute gehen auf der Besuchergalerie des US-Repräsentantenhauses in Deckung

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    البحث عن مخبأ

    قاعات الجلسات أخليت كما يقول أحد الصحفيين المتواجدين، فيما حاول المجتمعون البحث عن مخبأ، كما تم توزيع أقنعة الوقاية من الغاز على المجتمعين.

  • Gasschwaden auf dem Capitol Hill

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    الغاز المسيل للدموع

    لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة التي اقتحمت المكان.

  • USA | Präsidentschaftswahl | Demonstranten im Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    تدخل الحرس الوطني

    بعد عملية الاقتحام التي تابعها العالم، وتدخل قوات من الحرس الوطني، تمت السيطرة على الوضع. وفرض عمدة واشنطن موريال بوزر حظرا للتجوال يشمل كامل المدينة. وعاد الكونجرس للاجتماع للمصادقة على انتخاب جو بايدن. (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة )

  • Washington I Sturm gegen U.S. Capitol

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    ترامب يتعهد بمغادرة البيت الأبيض

    عقب هذه الأحداث المثيرة وغير المسبوقة، وبعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، ونتيجة للضغوط التي موست على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تعهد الأخير بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته، غير أنه استمر رغم ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي، وكتب في بيان "حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 كانون الثاني/يناير". (إعداد: كريستين تساير/علاء جمعة)

  • US-Kapitol | Sturm der Trump-Fans

    اقتحام الكابيتول ـ مشاهد صادمة من الهجوم على قلب الديمقراطية الأمريكية

    مشهد من "جمهوريات الموز"

    شكلت مشاهد اقتحام مقر الكونغرس، التي تابعها الملايين عبر العالم، ضربة قاسية لصورة الولايات المتحدة كمنارة للديموقراطية. وقد وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ما حدث يليق بـ"جمهوريات الموز وليس بجمهوريتنا الديموقراطية". وسارع الكثير من الساسة الأمريكيين وقادة العالم إلى التنديد بما حدث والبعض وصفا بـ"المشاهد الصادمة" و"المحزنة".


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