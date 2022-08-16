 خطر البيروقراطية على التحول الطاقي | صنع في ألمانيا | DW | 18.01.2023

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صنع في ألمانيا

خطر البيروقراطية على التحول الطاقي

هل يقود بوتين تحول الطاقة؟ الحرب زادت من استعداد الألمان للاعتماد على الطاقة المتجددة. ومع ذلك، غالبًا ما يفشل التنفيذ السريع بسبب العقبات البيروقراطية. أين يكمن الخطأ وكيف يمكن تحسين الوضع؟

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