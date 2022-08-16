خطر البيروقراطية على التحول الطاقي

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هل يقود بوتين تحول الطاقة؟ الحرب زادت من استعداد الألمان للاعتماد على الطاقة المتجددة. ومع ذلك، غالبًا ما يفشل التنفيذ السريع بسبب العقبات البيروقراطية. أين يكمن الخطأ وكيف يمكن تحسين الوضع؟
وضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة. ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بأوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل. فكيف تستعد أوروبا وألمانيا تحديدا لمواجهة هذه المعضلة؟
في أحدث المقترحات لتوفير الطاقة في ألمانيا، نصح رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية فينفريد كرتشمان، باستعمال "منشفة مبللة" بدل الاستحمام، وهو ما أثار الكثير من التعليقات الساخرة وردود الفعل.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بمضاعفة المساعدات الألمانية المخصصة لحماية الغابات إلى ملياري يورو، ورفض رفضا قاطعا، خلال مؤتمر المناخ (كوب27) في شرم الشيخ، "أي إنعاش لموارد الطاقة الأحفورية" على مستوى العالم.
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