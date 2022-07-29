خطر الإنسان على المناخ

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العالم يستهلك طاقة أكثر من أي وقت مضى، وبذلك نتسبب في تدمير مصدر حياتنا الأساسي. فلماذا نحتاج كل هذه الطاقة، وكيف يمكننا الحد من الأضرار؟ سؤال توجهنا به في حلقة اليوم إلى العلماء.
رغم استئناف روسيا ضخ الغاز عبر خط "نورد ستريم 1" ما يزال القلق سائد في أوروبا من احتمال توقف هذا الضخ في المستقبل. على ضوء ذلك تسعى دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تهدف إلى مواجهة نقص متوقع في الإمدادات، فما هي؟
اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطة طوارئ تهدف إلى مواجهة تداعيات التوقف الكلي المحتمل لإمدادات الغاز الروسي، فيما كانت المجر هي الدولة الوحيدة التي رفضت الخطة.
اتفق المجتمعون في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى على ضرورة العمل المشترك للإسراع من جهود مكافحة تغير المناخ وتسريع عملية الانتقال نحو الحياد المناخي بطريقة نظيفة وعادلة، مع ضمان أمن الطاقة.
تضر التغيرات المناخية بجميع الكائنات الحية، إلا أن علماء رصدوا أن ظواهر الطقس المتطرفة تصيب بالمرأة أكثر من الرجل، ما هي الأسباب التي تقف وراء ذلك، وهل من سبيل لتغيير هذا الواقع؟
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