خطر الإنسان على المناخ

لماذا تدفع المرأة ضريبة التغير المناخي أكثر من الرجل؟

تضر التغيرات المناخية بجميع الكائنات الحية، إلا أن علماء رصدوا أن ظواهر الطقس المتطرفة تصيب بالمرأة أكثر من الرجل، ما هي الأسباب التي تقف وراء ذلك، وهل من سبيل لتغيير هذا الواقع؟