 خطر الإنسان على المناخ | المستقبل الآن | DW | 30.07.2022

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المستقبل الآن

خطر الإنسان على المناخ

العالم يستهلك طاقة أكثر من أي وقت مضى، وبذلك نتسبب في تدمير مصدر حياتنا الأساسي. فلماذا نحتاج كل هذه الطاقة، وكيف يمكننا الحد من الأضرار؟ سؤال توجهنا به في حلقة اليوم إلى العلماء.

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