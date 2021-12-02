خطر الإصابة بتسمم الدم

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الإصابة بتسمم الدم يكون عادة بسبب بكتيريا، مثل بكتيريا الرئتين. فهذه البكتيريا تتكاثر على نطاق واسع، وتفرز سموما، وهذه السموم تصل إلى جميع أعضاء الجسم عن طريق الدم، مما ينتج عنه التهابات حادة في أعضاء الجسم.
وفقا لخبراء ألمان، يعتبر تسمم الدم أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعا في جميع أنحاء العالم. الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيدـ 19 يعتبر أحد أسباب الإصابة بهذا التسمم. لذلك ينصح الخبراء بالتطعيم ضد الفيروس المستجد.
قرر موقع إلكتروني مخصص للعبة القمار إرسال أكثر 20 عملة ورقية متداولة حول العالم للمختبر للتعرف على أنواع البكتيريا الموجودة على سطحها والأمراض التي يمكن أن تسببها .. فما هي النتيجة؟ وكيف يمكننا حماية أنفسنا؟
بين ارتفاع بسيط في درجة الحرارة إلى فقدان حاسة الشم والتذوق، تختلف أعراض الإصابة بكورونا بشكل يصعب مهمة تشخيص المرض. علماء في فيينا حددوا سبع مجموعات من الأعراض ورصدوا "بصمات" يتركها الفيروس على دم المصابين.
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