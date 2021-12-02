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خطر الإصابة بتسمم الدم

الإصابة بتسمم الدم يكون عادة بسبب بكتيريا، مثل بكتيريا الرئتين. فهذه البكتيريا تتكاثر على نطاق واسع، وتفرز سموما، وهذه السموم تصل إلى جميع أعضاء الجسم عن طريق الدم، مما ينتج عنه التهابات حادة في أعضاء الجسم.