العراق اليوم

خطر استهداف القوات الأميركية في العراق

هل تتأثر العلاقة بين واشنطن وبغداد بعد استهداف القوات الأمريكية 10 مرات خلال أسبوع "بطائرات مسيرة وصواريخ هجومية أحادية الاتجاه"؟ ومن يقف وراء هذه الهجمات؟

الاستماع إلى الحلقة الكاملة

ضيف الحوار: الأستاذ جاسم محمد: مدير المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والاستخبار



تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع