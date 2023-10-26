خطر استهداف القوات الأميركية في العراق

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هل تتأثر العلاقة بين واشنطن وبغداد بعد استهداف القوات الأمريكية 10 مرات خلال أسبوع "بطائرات مسيرة وصواريخ هجومية أحادية الاتجاه"؟ ومن يقف وراء هذه الهجمات؟
ضيف الحوار:
الأستاذ جاسم محمد: مدير المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والاستخبار
هل تتأثر العلاقة بين واشنطن وبغداد بعد استهداف القوات الأمريكية 10 مرات خلال أسبوع "بطائرات مسيرة وصواريخ هجومية أحادية الاتجاه"؟ ومن يقف وراء هذه الهجمات؟
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