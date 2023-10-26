 خطر استهداف القوات الأميركية في العراق | العراق اليوم | DW | 26.10.2023

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العراق اليوم

خطر استهداف القوات الأميركية في العراق

هل تتأثر العلاقة بين واشنطن وبغداد بعد استهداف القوات الأمريكية 10 مرات خلال أسبوع "بطائرات مسيرة وصواريخ هجومية أحادية الاتجاه"؟ ومن يقف وراء هذه الهجمات؟

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ضيف الحوار:

الأستاذ جاسم محمد: مدير المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والاستخبار
 

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13.01.2020, Irak, Anbar: US-Soldaten und Journalisten inspizieren die Trümmer auf dem US-Stützpunkt Ain al-Assad. Entgegen ersten Angaben sind bei dem iranischen Raketenangriff auf den Luftwaffenstützpunkt Al Asad vom 8. Januar doch mehrere US-Soldaten verletzt worden. Elf Soldaten seien wegen Anzeichen auf Gehirnerschütterung behandelt worden, teilte die zuständige Kommandozentrale des US-Militärs (Centcom) am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Foto: Qassim Abdul-Zahra/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

خطر استهداف القوات الأميركية في العراق 26.10.2023

هل تتأثر العلاقة بين واشنطن وبغداد بعد استهداف القوات الأمريكية 10 مرات خلال أسبوع "بطائرات مسيرة وصواريخ هجومية أحادية الاتجاه"؟ ومن يقف وراء هذه الهجمات؟