عالم السرعة

خطر احتراق السيارات الكهربائية؟

يصف بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي السيارات الكهربائية بالقنابل المتحركة - بحجة أن البطاريات الكبيرة قد تحترق بسرعة. في حلقة هذا الأسبوع من عالم السرعة سنعرف ما إذا كان خطر احتراق السيارات الكهربائية أسرع من خطر احتراق السيارات بمحركات الوقود.