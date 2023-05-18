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يصف بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي السيارات الكهربائية بالقنابل المتحركة - بحجة أن البطاريات الكبيرة قد تحترق بسرعة.
في حلقة هذا الأسبوع من عالم السرعة سنعرف ما إذا كان خطر احتراق السيارات الكهربائية أسرع من خطر احتراق السيارات بمحركات الوقود.
تعتبر الطرق والسكك الحديدية والخطوط الجوية الشرايين التي تزود أوروبا بالإمدادات وتربطها ببعضها. بدون حركة النقل تصبح القارة مكبلة وعاجزة، وهذا ما أظهرته أزمة كوفيد.
تقترب شركة بورشه للسيارات الرياضية الفارهة من بدء تداول أسهمها في بورصة فرانكفورت. وقد يؤدي ذلك إلى جنى الشركة مليارات لاستخدامها في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، ولتكتب الشركة فصلا مشرقا جديدا في تاريخها العريق.
يُتوقع أن تنعكس الاستراتيجية البيئية للمفوضية الأوروبية على صناعة السيارات، لدرجة ربما تصل لاختفاء السيارات التقليدية. فما القيود التي سيتم فرضها لمواجهة التغييرات المناخية؟ وكيف ستنعكس على عالم السيارات وفرص العمل؟
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