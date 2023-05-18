 خطر احتراق السيارات الكهربائية؟ | عالم السرعة | DW | 25.05.2023

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عالم السرعة

خطر احتراق السيارات الكهربائية؟

يصف بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي السيارات الكهربائية بالقنابل المتحركة - بحجة أن البطاريات الكبيرة قد تحترق بسرعة. في حلقة هذا الأسبوع من عالم السرعة سنعرف ما إذا كان خطر احتراق السيارات الكهربائية أسرع من خطر احتراق السيارات بمحركات الوقود.

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