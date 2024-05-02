خطة محكمة تعيد لشاب ألماني سيارته المسروقة!

لم يفقد شاب ألماني الأمل في العثور على سيارته المسروقة من نوع "بي إم دبليو"، وقرر أن يعتمد على حدسه. وبالفعل، صدق حدس الشاب وتعاون مع الشرطة لتنفيذ خطة محكمة أعادت له سيارته، وأوقعت بالفاعل.

لم يكن شاب ألماني (31 عاما) يتوقع أن تتعرض سيارته من نوع "بي إم دبليو" للسرقة في بلجيكا. وشعر الشاب المُقيم في ولاية شمال الراين ويستفاليا بخيبة أمل كبيرة، لاسيما وأنه يعول كثيرا على سيارته في التنقل من مكان إلى آخر. بيد أنه لم يفقد الأمل، وقرر القيام بخطوة ستأتي بنتيجة سارة، حسب ما أورده موقع مجلة "فوكس" الألمانية.

أما عن هذه الخطوة، فهي أن الشاب ظل يتصفح عدة مواقع لبيع السيارات عبر الإنترنت على أمل العثور على سيارته المسروقة. وبعد أيام قليلة من عملية السرقة، لاحظ الضحية أن سيارته المسروقة معروضة للبيع في موقع لبيع السيارات عبر الإنترنت، ليقرر على وجه السرعة التعاون مع الشرطة، وإعداد خطة محكمة للإيقاع بالفاعل.

وبالفعل، اتصل الشاب ببائعة السيارة المسروقة، وأبدى اهتماما كبيرا بتحديد موعد من أجل رؤيتها والحصول عليها، لاسيما وأن سعرالسيارة المسروقة كان منخفضا بشكل ملحوظ.

ولم تتردد بائعة السيارة المسروقة في القبول، وهي تُمني النفس بالحصول على مبلغ مالي من السيارة المسروقة. واتفق الطرفان على موعد يناسبهما، بيد أن بائعة السيارة المسروقة (35 عاما) لم تكن تعرف أن المالك الحقيقي للسيارة نصب لها فخا بمشاركة الشرطة.

وبمجرد قدوم البائعة بالسيارة المسروقة، وجدت مالكها الحقيقي في اننظارها برفقة الشرطة، التي ألقت القبض على المرأة وبحوزتها وثائق السيارة المزورة. واعتقلت الشرطة بائعة السيارة المسروقة، وصادرت هاتفها، ورخصة قيادتها في انتظار معرفة كل تفاصيل السرقة، التي خرج منها الفاعل خاوي الوفاض، وفق موقع صحيفة "إكسبريس" الألمانية.

ر.م