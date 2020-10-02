 خطة ماكرون لحماية القيم الفرنسية تثير الرفض بين المسلمين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.10.2020

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سياسة واقتصاد

خطة ماكرون لحماية القيم الفرنسية تثير الرفض بين المسلمين

يثير التشريع الذي تم إعداده من أجل "حماية" الجمهورية والقيم الفرنسية انقسامات عميقة في فرنسا، لاسيما وأن المسلمين الفرنسيين يخشون من أن يوصمهم بشكل غير عادل. ويرى أخرون أنه يخفي حسابات سياسية، ما هي وكيف يبدو الانقسام؟

التطرف الإسلامي يرفع صوت اليمين المتطرف ضد المسلمين في أوروباا دون تمييز بينهم

هل تفلح احتجاجات الشارع في وضع حد للاسلاموفوبيا المتصاعدة في فرنسا ودول أوروبية أخرى؟

ماكرون يريد محاربة الأسلمة في فرنسا عبر مشروع قانون جديد

رُفع الستار عن مشروع قانون قادم لمكافحة الانفصالية في فرنسا، وبالرغم من تأكيدات القائمين أن القانون يشمل التهديدات العنصرية، يرى مراقبون أنه يستهدف بوضوح التطرف الإسلامي. التشريع  أثار جدلا حادا داخل المجتمع قبل طرحه في وقت لاحق من هذا الخريف. وفي حين يرحب البعض بالجهود الحكومية من أجل محاربة النزعة الانفصالية، يخشى قادة الجالية المسلمة الفرنسية، والتي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة - وهي الأكبر في أوروبا الغربية – من أن  تطبيق هذا القانون قد يؤثر عليهم بشكل غير عادل.

مختارات

أعترف المشتبه به الرئيسي بهجوم الجمعة قرب مقر قديم لمجلة شارلي إيبدو بباريس، بقيامه بالاعتداء مبررا فعلته بإعادة نشر الصحيفة للرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، وقال بإنه كان يستهدف الصحيفة الساخرة.

وضعت فرنسا يدها على دبلوماسي كان "عضوا نشطا" في مجموعة يمينية خططت لاعتداءات ضد مسلمين في فرنسا، ومن ذلك تسميم "الأطعمة الحلال"، كما كانت تفكر في هجمات عنيفة تصل إلى القتل.

تشهد باريس الثلاثاء المقبل عقد مؤتمر دولي للسلام والتضامن تساهم في تنظيمه رابطة العالم الإسلامي المدعومة سعوديا ويهدف لمبادرة من أجل "إدانة الإرهاب الإسلامي والظلامية والسلفية"، لكن منظمات إسلامية فرنسية دعت إلى مقاطعته.

اعتقلت فرنسا 29 شخصا بعد إرسالهم لأموال استفادت منها عناصر في تنظيمات إرهابية بسوريا. وتقول محامية بعضهم إن الأموال كانت لمساعدة أطفال لتجنب خطر الموت. فيما كُشف أن المتهم بالهجوم على شارلي إيبدو كان يهدف لإحراق مبناها.

أسابيع عدة ولم يخفت وهج حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية في فرنسا. ملامح هوية الحركة وطبيعتها لا تزالان موضع خلاف وتكهنات تصل إلى حد التضارب. ولكن ما دور أبناء الضواحي من العرب والمسلمين فيها؟

ويقول جواد بشاري، مدير جمعية "مكافحة الإسلاموفوبيا" في فرنسا، والتي اتُهمت بصلتها بجماعة الإخوان المسلمين: "نحن نقترب من نهاية ولاية ماكرون الأولى. ومع كل انتخابات تعود نفس الأسئلة للطرح داخل المجتمع وهي عن المسلمين، وتمويل دور العبادة".

هجمات شارلي إيبدو

ويعد خطاب ماكرون الأخير بملاحقة النزعات المذكورة والجرائم المرتبطة بها. ويأتي ذلك بعد أيام فقط من طعن شخصين أمام المقر السابقلمجلة شارلي إبيدو الساخرة، فمن المتوقع أن يعزز مشروع هذا القانون ملاحقة تمويل المساجد والمدارس الدينية الأجنبية الخاصة، ونقابة الأئمة الأجانب، وزيادة المراقبة على الجمعيات والأفراد المشتبه في محاولة الانفصال عن الدولة الفرنسية. بما في ذلك في مجالات القطاع العام وفي الألعاب الرياضية، وحظر الجهود التي تهدد المساواة بين الجنسين، بما في ذلك "شهادات العذرية" قبل الزواج بالنسبة للمرأة المسلمة.

فرنسا بلد علماني وقوانينها قدوة للتعابش والمساواة، لكن المشكلة في الذين يستغلونها ويرتكبون جرائم باسم الدين.

بعد الهجوم الإرهابي الدموي على مقر مجلة شارلي إيبدو عام 2015 تظاهر عشرات الآلاف للتنديد بالجريمة والتذكير بأهمية التعايش بين الأديان والمعتقدات

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، وهو حفيد مهاجر مسلم للإذاعة الفرنسية مؤخرا إنه "لا يوجد تعارض بين ان تكون مسلما ومواطنا فرنسيا)". وأضاف أن التشريع الجديد يهدف إلى مهاجمة "أعداء فرنسا من الإرهابيين، والجماعات السياسية التي تهدد "النموذج الفرنسي لحرية التعبير، وطريقة عيشنا، والطريقة التي نعلم بها أطفالنا". كما دعا ماكرون إلى حماية الأمة من القوى الانفصالية. في إشارة إلى ما حدث مؤخرا مع شارلي إيبدو.

وكان ماكرون قد صرح مرارا أنه "لن يكون هناك أي مكان في فرنسا للذين يحاولون فرض قانونهم الخاص " باسم الله أو بمساعدة قوى اجنبية".

انقسامات عميقة داخل المجتمع الفرنسي

حاول الرؤساء المتعاقبون في فرنسا وضع طابع فرنسي على الإسلام، بما يضمن تناغمه داخل المجتمع ويتماشى مع القيم العلمانية في البلاد.  وبحال الرؤساء الآخرين حاول ماكرون أيضا. وقد يكون التشريع القادم خطوة أولى في هذا الاتجاه.

ويشير استطلاع للرأي أجرته أودوكسا- دينتوس هذا الشهر إلى أن الكثير من الفرنسيين أبدوا تأييدهم لهذ القانون. وقد وافق أكثر من ثلاثة أرباع المستطلعة آرائهم على وضع تشريعات خاصة لمكافحة الانفصالية، على الرغم من أن نصفهم تقريباً قلقون من أن ذلك قد يعمق الانقسامات داخل البلاد.

 

وما يعزز هذه الجهود الحكومية هو استطلاع آخر أجري مؤخراً أجرته مؤسسة ايفوب/ IFOP والذي بين أن نحو 74 بالمئة من المسلمين تحت سن 25 عامًا يقولون إنهم يضعون عقيدتهم في المقدمة مقابل قوانين الجمهورية الفرنسية.

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس لصحيفة فرنسية مؤخرا: "دعونا لا نكون ساذجين" مشيرا الى أن "الموضوع الحقيقي هو المعركة ضد الإسلام السياسي للإخوان المسلمين والسلفيين".

باريس تحاول احتواء التطرف من خلال تشريعات وقوانين جديدة بعد الهجمات الإرهابية على مجلة شارلي إيبدو

النصب التذكاري في باريس لتخليد ضحايا الهجوم الإرهابي على مقر مجلة شارلي إيبدو في باريس

من جهته يؤكد المعلق السياسي ألكسندر ديل فالي على أهمية هذا القانون. حيث يصف كتاب شارك في تأليفه عام 2019 بعنوان "المشروع" الذي يشرح سعي الإخوان المسلمين المزعوم للتسلل إلى الغرب وقهره.

وقال ديل فالي: "لقد فهم الرئيس ماكرون أن عليه تعزيز القانون والنظام، لأننا حتى الآن لم نكن قادرين على مواجهة هذه الانفصالية الغريبة، التي كانت دائما مخفية من خلال الدين".

وقال "لا أحد يمنع المسلمين من التوجه الى المسجد"، مضيفا: "نريد فقط حظر مشروعهم الشمولي والانفصالي والعنصري".

لذلك ليس من المستغرب أن يرى عدد من القادة المسلمين الأمور بشكل مختلف. ويقولون إن التشريع القادم يخاطر بالمزيد من وصم الغالبية العظمى من المسلمين الفرنسيين الذين يمارسون عقيدتهم سلمياً.

وقال رئيس مسجد ليون كامل كبتان لصحيفة لوفيغارو إن "مفهوم الانفصالية هذا يزعجني كثيرا". "لأن من يريد الانفصال ليس المسلمين، فهم يريدون الاندماج فقط".

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مسائيةDW: لماذا يسعى ماكرون لإصلاح خطاب مساجد فرنسا؟

ليس من الصواب وصم المسلمين

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الممارسات الإسلامية بأنها ضد القيم العلمانية الراسخة في فرنسا. وقد أثارت التدابير السابقة التي تحظر النقاب الذي يغطي الوجه، وأغطية الرأس في المدارس، والبوركيني على الشواطئ، على سبيل المثال، ادعاءات بالتعصب والتمييز.

في مبنى غير ملفت  في زقاق ضيق خارج باريس - يهدف إلى إبقاء أماكن وجود الجمعية سرية - يشير باشاري من مقر جمعيته المناهضة للإسلاموفوبيا إلى زيادة مطردة في الأعمال المعادية للمسلمين في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ هجمات باريس الإرهابية عام 2015. وقد وصل عدد هذه الهجمات إلى "ما يقرب من 800 في عام 2019"، وفقاً لإحصاءات جمعيته،  وذلك بزيادة قدرها 77   بالمائة في غضون عامين.

ويؤكد باشاري أن "العنف لا ينتمي إلى مجتمع معين. ويوضح "الإرهاب لا ينتمي إلى مجتمع واحد، إنها ظاهرة يجب محاربتها بكل الوسائل الممكنة. لكن ليس من الصواب وصم مجتمع بأكمله لأن أحد الأعضاء ارتكب هجمات إرهابية".

اليزابيث براينت/ ع.ج

  • Frau mit Kopftuch in Frankreich (AP)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    فرنسا

    تعد فرنسا البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، إذ يقدر عددهم بحوالي 5 مليون مسلم. أغلب هؤلاء المسلمين ينتمون إلى دول المغرب العربي وشمال أفريقيا. عرفت أعداد المسلمين في فرنسا تزايداً ملحوظاً بعد الحرب العالمية الأولى، إذ كان البلد في حاجة إلى الأيدي العاملة.

  • Köln Moschee (Getty Images/M. Hitij)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    ألمانيا

    تعتبر ألمانيا من بين أهم الدول التي قصدها مسلمون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بحوالي 5 مليون شخص. وتتجاوز نسبة الأتراك الثلثين. كما أن عدد المسلمين بهذا البلد عرف تزايداً، خصوصاً ما بين عامي 2010 و2016، حيث قصدها حوالي مليون لاجئ. وحسب الدراسات فإن 86 بالمائة من اللاجئين الذين قصدوا ألمانيا مسلمون. ويضم البلد مئات المساجد وعشرات المراكز الدينية.

  • Symbolbild - Muslime in England (Getty Images/D. Kitwood)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بريطانيا

    يتمركز أغلب المسلمين في بريطانيا في العاصمة لندن. وتنقسم أصولهم بين قادمين من الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا. أحدث دراسة في الموضوع أشارت إلى أن المملكة المتحدة لم يدخلها لاجئون مسلمون كثر بين 2010 و2016، إذ قدر عددهم بـ 60 ألف. وبشكل عام، فعدد المسلمين الذين وصلوا إلى المملكة منذ 2010 يناهز 43 بالمائة من المهاجرين لبريطانيا.

  • Die große Moschee von Cordoba (Fotolia/Mariusz Prusaczyk)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إسبانيا

    عاش جزء من إسبانيا تحت الحكم الإسلامي لفترة طويلة، وما تزال تحتفظ في بعض مدنها بآثار ذلك. حسب إحصاءات 2012، فإن أكثر من مليون و900 ألف شخص يعتنقون الدين الإسلامي في البلد. ينحدر أكثرية المسلمين هناك من الأصول الأمازيغية، خاصة من شمال المغرب وبعض البلدان الإفريقية. ويتوزع المسلمين على مدن عديدة أهمها: مدريد وكتالونيا والأندلس وفالنسيا ومورثيا وكانارياس..

  • Italien Teilnehmer der Muslimischen Gemeinde in der Santa Maria Caravaggio- Kirche (picture-alliance/dpa/F. Lo Scalzo)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إيطاليا

    حسب إحصائية تعود لـ2016، فإن المغاربة المسلمين يقدرون بحوالي نصف مليون مسلم، ضمن أكثر من مليون و700 ألف شخص يعتنق الإسلام. المسلمون في إيطاليا يتركزون في الجهات الصناعية في شمال البلد، كما تضم العاصمة لوحدها أزيد من 100 ألف مسلم. وبالنسبة لدور العبادة، فتضم روما واحداً من أكبر المساجد في أوروبا فضلاً عن مساجد أخرى تنتشر في المدن والحواضر.

  • Niederlande Muslimische Frauen in Amsterdam (Getty Images/AFP/A. Johnson)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    هولندا

    في العقود الأخيرة من القرن الماضي، استقطبت هولندا اليد العاملة من "بلدان مسلمة" كتركيا والمغرب. وتشير بيانات إلى أن عدد المسلمين في هولندا تجاوز 850 ألف مسلم في 2006. كما أشارت صحيفة AD الهولندية مؤخراً إلى أن الإسلام يعرف انتشاراً واسعاً داخل البلد، وعززت ذلك بأرقام تفيد تنامي الإسلام بامستردام على غرار الديانات الأخرى.

  • Große Moschee in Brüssel (DW/K. Hameed)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بلجيكا

    يقصد الكثير من المسلمين بلجيكا، ويتجاوز عددهم هنالك 700 ألف مسلم من أصول مغربية بالدرجة الأولى. يحتل الإسلام الرتبة الثانية ضمن الديانات المعتنقة في البلد. وحسب تقرير لجريدة الإيكومنست البلجيكية، في وقت سابق، فإن نصف أطفال المدارس الحكومية في بروكسيل من عائلات مسلمة. كما يوجد في العاصمة أكثر من 300 مسجد. تعترف بلجيكا بالدين الإسلامي وتخصص ميزانية لتدريس التربية الإسلامية، ودفع رواتب بعض الأئمة.

  • Dänemark Burka-Verbot (picture-alliance/Scanpix Denmark/S. Bidstrup)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    الدانمارك

    وصل الإسلام حديثاً إلى الدنمارك وذلك مع هجرة العمال المسلمين بدءاً من منتصف القرن العشرين. ويقدر عدد المسلمين حوالي 300 ألف مسلم، أي 5 بالمائة تقريباً من سكان الدنمارك. وينحدر أغلبهم من تركيا ودول عربية. كما يوجد من بين المسلمين ألبان وباكستانيون ودنماركيون

  • Griechenland improvisierte Moscheen in Athen (Getty Images/M. Bicanski)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    اليونان

    تقدر نسبة المسلمين في اليونان بحوالي 3 بالمائة من إجمالي السكان. وتعتبر اليونان من بين الدول الأولى التي عرفت الإسلام، إذ قدمت جيوش المسلمين إلى جزيرة "رودوس" أول مرة عام 654 ميلادي. يوجد خمس مجموعات سكانية مسلمة في البلد، تنقسم إلى: أتراك وبوماك وألبان وغيرهم إضافة إلى المهاجرين. يوجود الكثير من المساجد في البلد، ويرجع الكثير منها للعهد العثماني.

  • Moschee in Warschau Polen (GNU)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بولندا

    تعود بدايات المسلمين في بولندا إلى القرن الرابع عشر ميلادي. ويعتبر حالياً عدد المسلمين هناك قليلاً مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى. توجد بعض الإشارات التي تقول أن عدد هؤلاء يصل إلى 31 ألف مسلم فقط، أي ما يقارب 1 بالمائة من مجموع عدد السكان. ويوجد أكبر تجمع إسلامي في مدينة بياوتسنوك. تشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد المسلمين، عام 2050، سيصير ضعف العدد الذي يوجد عليه الآن. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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