 خطة لتوفير الطاقة تدخل حيز التنفيذ في بريطانيا | DW الأخبار | DW | 25.01.2023

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خطة لتوفير الطاقة تدخل حيز التنفيذ في بريطانيا

خطة لتوفير الطاقة تدخل حيز التنفيذ في إنجلترا وويلز واسكتلندا. وبناء على ذلك، تحصل الأسر التي تخفض استهلاكها للكهرباء على خصومات في أسعار الطاقة الخاصة بها. وهذا ما يعود بالنفع على شبكة الطاقة في بريطانيا والمستهلكين، على حد سواء.

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