خطة لتوفير الطاقة تدخل حيز التنفيذ في بريطانيا

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خطة لتوفير الطاقة تدخل حيز التنفيذ في إنجلترا وويلز واسكتلندا. وبناء على ذلك، تحصل الأسر التي تخفض استهلاكها للكهرباء على خصومات في أسعار الطاقة الخاصة بها. وهذا ما يعود بالنفع على شبكة الطاقة في بريطانيا والمستهلكين، على حد سواء.
أعلن مجلس اعتلاء العرش رسميا اليوم "تشارلز الثالث" ملكا على بريطانيا، بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، وقال المجلس "الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها ... ملكنا تشارلز الثالث".
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