 خطة زيلينسكي للسلام.. كيف تلقفها الكرملين؟ | مسائية DW | DW | 13.12.2022

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مسائية DW

خطة زيلينسكي للسلام.. كيف تلقفها الكرملين؟

وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يتفقون في بروكسل على ضخ ملياري يورو إضافية لتسليح أوكرانيا وسط أنباء عن مقترح أوكراني للتوصل إلى سلام.. فما الذي تقترحه كييف؟ وكيف تلقفته موسكو؟

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