خطة زيلينسكي للسلام.. كيف تلقفها الكرملين؟

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وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يتفقون في بروكسل على ضخ ملياري يورو إضافية لتسليح أوكرانيا وسط أنباء عن مقترح أوكراني للتوصل إلى سلام.. فما الذي تقترحه كييف؟ وكيف تلقفته موسكو؟
قاربت شبكة "آر تي" الدولية المدعومة من الرئاسة الروسية، على فتح مركز إعلامي لها في جنوب إفريقيا مع البحث عن شركاء جدد في القارة السمراء. يأتي ذلك في إطار تزايد حملات التضليل المتزامنة مع اتساع النفوذ الروسي في أفريقيا.
بعد ثاني عملية إعدام متعلقة بالاحتجاجات في إيران، أدانت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك الإعدامات الأخيرة، مؤكدة أنها "محاولة سافرة لترهيب" المحتجين، وأوضحت أن العقوبات الأوروبية المتوقعة على إيران تستهدف الحرس الثوري.
بعد تصريحات للمستشارة الألمانية السابقة حول خطة مينسك للسلام، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استيائه من أنغيلا ميركل. هذا فيما أعربت واشنطن عن قلقها من تشكّل "شراكة دفاعيّة كاملة" بين موسكو وطهران.
وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تخصيص ملياري يورو لصندوق يُستخدم لدفع تكاليف الدعم العسكري لأوكرانيا، بعد أن نفد تقريبا خلال ما يقرب من عشرة أشهر من الحرب. وهناك حلاف داخل الاتحاد بشأن حزمة عقوبات تاسعة على روسيا.
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