خطة ريال مدريد للتخلص من إرث رونالدو!

في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، انتقل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة فاجأت الكثير من عشاق كرة القدم. النجم البرتغالي بانتقاله إلى "البيانكونيري" طوى قصة نجاح باهرة مع ريال مدريد، الذي يحاول التخلص من إرث أحسن لاعب في العالم خمس مرات.

فقد أورد موقع صحيفة "ديلي ميل" أن ريال مدريد اتخذ عدة خطوات للتقليل من دور كريستيانو رونالدو في نجاح "الميرنغي" في السنوات الأخيرة، وأضاف الموقع البريطاني أن أولى هذه الخطوات هي توقف الحساب الرسمي لريال مدريد على متابعة النجم البرتغالي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "إنستغرام" و "فيسبوك"، وأردف أن كريستيانو رونالدو تصرف في وقت لاحق بنفس الطريقة وتوقف عن متابعة "الأبيض الملكي" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار موقع "ديلي ميل" إلى أن موقع ريال مدريد على الانترنيت يعرض كل من زين الدين زيدان وألفريدو دي ستيفانو كأساطير للنادي في حين يتم تجاهل كريستيانو رونالدو، وأضاف أن القسم الذي يحتفل بإنجازات ريال مدريد الأخيرة لا يمكن رؤية رونالدو إلاّ في خلفية صورة تذكارية واحدة، بينما يتم التركيز على لاعبين مثل سيرجيو راموس ولوكا مودريتش ومارسيلو.

وتابع نفس المصدر أن قناة ريال مدريد تسير في نفس المنحى، إذ تحاول هذه القناة بذل قصارى جهدها من أجل عرض مشاهد مصورة قصيرة للغاية عن كريستيانو رونالدو، وأضاف أنه في حال أرادت القناة إظهار تألق لاعب ما، فإنها تحاول البحث على لقطات لا يكون فيها كريستيانو رونالدو بالمرة، وأضاف أن رغم محاولة ريال مدريد التقليل من إنجازات رونالدو مع الفريق، إلاّ أن النجم البرتغالي يبقى من ضمن أحسن لاعبي "الميرنغي" على مر التاريخ.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو (33 عاماً)، قاد يوفنتوس أمس الأربعاء ( 16 يناير/ كانون الثاني 2019) إلى الفوز بكأس السوبر الإيطالي، بعدما سجل هدف الانتصار (1-0) من ضربة رأسية في شباك ميلان.