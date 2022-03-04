 خطة المائة مليار يورو لتحديث الجيش الألماني.. أين وصلت؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.03.2023

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سياسة واقتصاد

خطة المائة مليار يورو لتحديث الجيش الألماني.. أين وصلت؟

إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، تعهد المستشار أولاف شولتس بتحديث الجيش الألماني من خلال صندوق بقيمة مائة مليار يورو. ولكن بعد عام يتعرض هذا التعهد لانتقادات عديدة. فما مرجع هذه الانتقادات وماذا حدث في خطوات تحديث الجيش؟

تعهد المستشار الالماني بتحديث الجيش عن طريق صندوق بقيمة مائة مليار يورو

تعهد المستشار الالماني بتحديث الجيش عن طريق صندوق بقيمة مائة مليار يورو

قبل عام، ألقى المستشار أولاف شولتس خطابا أمام البرلمان(بوندستاغ) ليكشف من خلاله ملامح حكومته حيث لم يمض على توليه منصب المستشارية سوى شهرين.

مختارات

"هو بالضبط الشخص المناسب لقيادة الجيش خلال نقطة التحول هذه" يقول عنه المستشار شولتس، بينما تعتبره المعارضة لا يتمتع بالمؤهلات اللازمة. إنه بوريس بيستوريوس الذي جاء تسميته وزيرا للدفاع مفاجئا، في ظل تحديات كبيرة تنتظره.

اعتبر قائد الجيش الألماني أن الصندوق الخاص الذي أُحدث بعد الحرب على أوكرانيا، لن يكون كافياً لتجهيز الجيش الألماني بالكامل. ويتعلق الأمر بصندوق بقيمة مائة مليار يورو سعيا لاستدراك سنوات من التقشف في الإنفاق العسكري.

في موقف جديد، وبعد أن أجازت الحكومة الألمانية تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ مضادة للدبابات عن طريق هولندا، تقوم الآن بتزويدها أيضاً بأسلحة من مخزونات جيشها. وهو تطور يشكل تراجعاً عن سياسة اتبعتها في الأعوام الأخيرة.

بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، يجري العمل في ألمانيا على إعادة هيكلة السياسة الأمنية، حيث سيحصل الجيش الألماني على دعم وتجهيزات وأسلحة بقيمة 100 مليار يورو. ولكن ما هي الأسلحة التي تحتاجها القوات الألمانية بالفعل؟

وفي خطابه الذي أطلق عليه إعلاميا "خطاب نقطة التحوّل" والذي جاء ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا تعهد المستشار الألماني بتحديث الجيش عن طريق صندوق بقيمة مائة مليار يورو.

وفي الثالث من يونيو/ حزيران، انضمت المعارضة في بوندستاغ إلى صفوف التحالف الحاكم بهدف تغيير الدستور والسماح بالديون الإضافية في حدث غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الفيدرالية.

ومنذ ذلك الحين، تعرض الائتلاف الحاكم برئاسة شولتس لانتقادات من المعارضة التي تقول إن الجيش الألماني لم يجن مكاسب من هذا التعهد المالي الضخم حتى الآن.

والاثنين الماضي، نقلت صحيفة "أوغسبورغه ألغماينه" عن رودريش كيسويتر، الناطق باسم السياسة الخارجية لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي(معارضة)، قوله إن "الجيش الألماني يعاني من عجز هائل ولم تبدأ بعد حقبة "نقطة التحول" حتى الآن. لقد خسر الجيش عاما كان يمكن استغلاله للتحديث وبات الآن في موقف صعب عما كان عليه مع بداية العام الماضي".

وفي الرد، قالت ماري-أغنيس ستراك-زيمرمان، رئيسة لجنة الدفاع البرلمانية وعضو في الحزب الديمقراطي الحر أحد أركان الائتلاف الحاكم، في مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك"، إنه خلال حقبة المستشارة أنغيلا ميركل التي كانت تتزعم حزب الاتحاد المسيحي الديمراطي، والتي امتدت لقرابة 16 عاما لم يتم عمل "أي شيء على الإطلاق" لتحديث الجيش.

وأشارت إلى إنجازات قامت بها الحكومة خلال عام بما ذلك شراء طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" وطائرات هليكوبتر للنقل الثقيل من الولايات المتحدة فضلا عن خطوات لتعزيز الرقمنة بهدف تحديث القوات الألمانية.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع إنه جرى تخصيص 30 مليار يورو من المائة مليار  يورو لإبرام صفقات كبيرة، بيد أن هذا الأمر تعرض لانتقادات سواء من داخل الاتحاد الأوروبي ومن داخل ألمانيا على خلفية أن هذه الصفقات تمت مع الولايات المتحدة رغم أن ألمانيا تمتلك صناعة تسليح كبيرة.

في المقابل، قالت ستراك-زيمرمان إنه ليس من السهل إنفاق مبلغ كبير بقيمة مائة مليار يورو خلال عام، مشيرة إلى أن عملية تصنيع معدات عسكرية جديدة تستغرق الكثير من الوقت.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يتم تسليم أول ثماني طائرات من طراز "إف-35" عام 2026  فيما ستبقى المقاتلات في الولايات المتحدة بشكل مبدئي حتى يتم تدريب الطيارين الألمان.

وسوف يتم تسليم 27 مقاتلة متبقية من نفس الطراز بحلول عام 2029 فيما سيتم توافر معدات الاتصالات الرقمية الجديدة على نحو أسرع، لكن سوف تستغرق المعدات الأخيرة بعض الوقت.

إصلاحات لن تتم بمعزل عن حالة الاقتصاد

لكن يقول مراقبون إن الاقتصاد قد يلقى بظلاله على عملية تحديث الجيش الألماني. وفي هذا الصدد، قال رافاييل لوس، الخبير في الشؤون الدفاعية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن التقدير الأولي كان يشير إلى تخصيص 8 مليارات يورو من هذا الصندوق لسداد أقساط الفائدة المستحقة على القرض الذي حصلت عليه الحكومة. وأضاف لوس في حوار مع DW، أن هذا الرقم وصل الآن إلى 13 مليار يورو بفضل ارتفاع أسعار الفائدة ما يعني أن ما تبقى من المبلغ الإجمالي لا يتجاوز 87 مليار يورو.

يضاف إلى ذلك أيضا تزايد الضغوط الاقتصادية جراء ارتفاع معدل التضخم وسعر الدولار مقابل اليورو وضريبة القيمة المضافة، ما يعني في نهاية المطاف أن القيمة الفعلية والواقعية المتبقية من الصندوق باتت ترواح ما بين 50 إلى 70 مليار يورو. وفي ذلك، قال لوس "كلما مر الوقت، كلما طال أمد تأثير عوامل اقتصادية مثل التضخم ومدفوعات الفائدة"، مضيفا أنه كان يتعين على الحكومة اتخاذ قرارات في سياق الإنفاق العسكري بشكل أسرع.

ولاحظ أنه "في بعض الجوانب، كان 2022 عاما ضائعا بالنسبة للجيش الألماني، لكن يبدو أن وزير الدفاع الجديد بوريس بيستوريوس يضغط من أجل اتخاذ خطوات في إطار معدل زمني متسارع مثل عملية استبدال دبابات ليوبارد."

وكان الوزير قد اقترح أن قيمة الصندوق الخاص لا تكفي لتغطية احتياجات الجيش، داعيا إلى زيادة ميزانية وزارته بمقدار 10 مليارات يورو إضافية في خطوة لم تلق الكثير من الترحاب حتى من حزب بيستوريوس.

سخر البعض في كرنفال 2023 من معدات الجيش الألماني القديمة

سخر البعض في كرنفال 2023 من معدات الجيش الألماني القديمة

تناغم جديد

ويمثل هذا المقترح جزءا من المطالب الملحة التي يسعى بيستوريوس إلى تحقيقها في سبيل تحديث الجيش الألماني الذي عانى لسنوات عديدة من عدم الكفاءة في المشتريات، وهو الأمر الذي سلطت عليه الضوء شكوى قدمها العام الماضي هانز كريستوف أتزبوديان، رئيس للرابطة الفيدرالية لصناعة الأمن والدفاع الألمانية التي تضم جميع أكبر موردي المعدات العسكرية الثقيلة في ألمانيا بما في ذلك شركة "كراوس مافي ويغمان" المصنعة لدبابات "ليوبارد اثنان".

وقال أتزبوديان إن البيروقراطية في منظومة المشتريات العسكرية تعاني من "الكمالية" في لوائحها، ما يعني في نهاية المطاف عدم حصول الجيش على ما يحتاجه حيث استشهد في ذلك بأن أطقم الدبابات الألمانية في حاجة إلى أنظمة راديو يستخدمها الحلفاء رغم تقديم طلب بضرورة توفرها.

وفي حوار مع DW، قال أتزبوديان إن الأمر يحمل بعض الإيجابيات، مضيفا "يجب اشيد بأنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي جرى اتخاذ قرار بشراء هذه المعدات على وجه التحديد حتى من خلال شركة ألمانية...هذا الأمر مرحب به".

لكن يبدو أن هناك تحركات لتسريع خطة تحديث الجيش وإزالة العراقيل البيروقراطية أمامها إذ أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حدثت خلافات بين أتزبوديان وكبار الشخصيات الحكومية الذين زعموا أن صناعة التسليح يجب أن تعمل بجدية أكبر لزيادة السعة الانتاجية.

قال وزير الدفاع الألماني إن عملية تحتاج الجيش تحتاج إلى أكثر من مئة مليار يورو

قال وزير الدفاع الألماني إن عملية تحتاج الجيش تحتاج إلى أكثر من مئة مليار يورو

بيد أنه الآن أصبح الجميع على مسافة واحدة وهو الأمر الذي أشار إليه أتزبوديان بقوله "نحن على ثقة بأن الأوامر التي تم جرى تجميدها بشكل أساسي بسبب العمليات البيروقراطية الخاصة بالميزانية، سوف تدخل حيز التنفيذ الآن".

منظومة المشتريات

من جانبه، أشار رافاييل لوس، الخبير في الشؤون الدفاعية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إلى أن التعقيدات في عملية المشتريات الدفاعية ظلت مشكلة صعبة، مضيفا "يعد هذا النظام معقدا للغاية بين البرلمان بصفته الهيئة الذي يملك الميزانية من جهة وبين ووزارة الدفاع ووكالات المشتريات والقوات المسلحة من جهة أخرى".

وقال إنه بعد الحرب الباردة، كانت هناك ثقافة داخل الجيش الألمانية مفادها ان السرعة ليست أولوية، مضيفا "كان هناك نفور هائل من المخاطرة لفعل أي شيء خاطئ ومن المخاطرة في إنفاق الكثير من المال على نحو متعجل".

وأشار لوس إلى أن مصالح نواب البرلمان الانتخابية غالبا ما لعبت دورا في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالمشتريات والصفقات، حيث يدفع السياسيون من ولاية بافاريا إلى فوز شركات الطيران في بافاريا بالصفقات.

وقال إن هذا الأمر "يؤدي إلى تحول عمليات الموازنة لأن تصبح أقل توجها نحو الاحتياجات العسكرية. أعتقد أنه في الولايات المتحدة يُطلق على هذه السياسة "سياسة برميل الخنزير" بما يعني استخدام الأموال الحكومية للمشاريع من إرضاء الناخبين والفوز بأصواتهم".

رغم ذلك، فإن مراقبين يرون أن خطاب "نقطة التحول" الذي ألقاه المستشار أولاف يعني إحداث تغييرات جذرية في ثقافة وسياسات الجيش الألماني ما يعني أن فترة زمنية لا تتجاوز العام ليست كافيا.

بن نايت / م. ع

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    صادقت الحكومة الألمانية في الثاني من نيسان/أبريل 1993 على قرار مشاركة جنود ألمان في مهمات لحلف الناتو في يوغوسلافيا. السابقة وكانت تلك أول عملية عسكرية للجيش الألماني خارج حدوده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

  • Blick aus einem Sea-Lynx-Hubschrauber auf die Fregatte Niedersachsen beim Einsatz in der Adria während der Jugoslawien-Krise am 06.08.1992. (Foto: Martina Hellmann/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

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  • Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. (Bild: Uli Deck/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    خولت المحكمة الدستورية العليا في الثاني عشر من يوليو/تموز 2012 الجيش الألماني القيام بعمليات عسكرية في إطار مهمات للأمم المتحدة ولحلف الناتو، نظرا لعضوية ألمانيا في المنظمتين. لكن المحكمة اشترطت ضرورة مصادقة البرلمان على كل مهمة يقوم به الجيش خارج البلاد.

  • Zwei ECR-Tornados starten nebeneinander am 21.1.1999 im bayerischen Lechfeld. (Bild: picture-alliance/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    شارك الجيش الألماني في أول مهمة عسكرية كبيرة في تاريخه ضمن عمليات للناتو بداية 1999. مقاتلات التورنادو قامت بعمليات استطلاع عسكرية و ساهمت في تدمير دفاعات جوية صربية. أثارت مشاركة الجيش جدلا كبيرا في ألمانيا، لعدم وجود تفويض أممي للتدخل العسكري في كوسوفو.

  • Von einem Farbbeutel getroffen faßt sich Bundesaußenminister Joschka Fischer erschrocken an sein rechtes Ohr. Der Farbbeutel wurde am Donnerstag (13.05.1999) während des Bündnis 90/Die Grünen-Sonderparteitages über den Kosovo-Krieg in Bielefeld von einem Mann auf Fischer geworfen. (Bild: dpa )

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    تأجج الوضع السياسي في ألمانيا بعد إرسال إئتلاف الحزب الإشتراكي وحزب الخضر الحاكم آنذاك قوات عسكرية إلى كوسوفو. المعارضة اتهمت الحكومة بإعلان حرب مخالفة للدستور. الخلافات ألقت بظلالها على مؤتمر حزب الخضر السنوي سنة 1999، إذ تعرض وزير الخارجية يوشكا فيشر (حزب الخضر) إلى اعتداء بالكرات الملونة.

  • Die Doppeltürme des World Trade Centers in New York brennen nach den terroristischen Anschlägen vom 9. September 2001. (Bild: ddp images/AP Photo/File, Marty Lederhandler)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    غداة اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر2001، شكل حلف الناتو، بموجب الفصل الخامس من معاهدة تأسيس الحلف، تحالفا دوليا لمحاربة الإرهاب، شاركت فيه ألمانيا.الحكومة الألمانية أرسلت جنودا للقتال في أفغانسان ضمن عملية "الحرية الدائمة"، وارسلت قطعات اخرى إلى سواحل القرن الإفريقي.

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder freut sich nach der Abstimmung über die Vertrauensfrage am 16.11.2001 im Berliner Reichstagsgebäude. Kanzler Schröder hatte die Abstimmung über die Beteiligung der Bundeswehr im Anti-Terror-Krieg in Afghanistan am 13.11. mit der Vertrauensfrage verknüpft. Das Votum endete mit einer Zustimmung von 336 Abgeordneten für den Kanzler, 326 stimmten gegen ihn. Erforderlich für die Kanzlermehrheit waren 334 Stimmen. (Bild: picture-alliance/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    أثارت مشاركة الجيش الألماني في الحرب على الإرهاب خلافات كبيرة داخل إئتلاف الحزب الإشتراكي والخضر الحاكم آنذاك. المستشار غيرهارد شرودر أبدى تضامن بلاده المطلق مع الولايات المتحدة، ومنحه البرلمان الألماني بأغلبية ضئيلة الثقة لإرسال قوات عسكرية لأفغانسان.

  • Bundeswehrsoldaten kommen am 18.08.2011 nach einem Einsatz in das Polizeihauptquartier Charrah Darreh nahe Kundus zurück. Im Hintergrund ein Marder Schützenpanzer. (Bild: Maurizio Gambarini dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    يشارك الجيش الألماني منذ 2002 في مهمة عسكرية ضمن قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان. قتل 54 جنديا خلال 13 سنة وانهيت المهمة القتالية عام 2014. ومنذ ذلك الحين يعمل 850 جنديا ألمانيا على تدريب قوات الأمن الأفغانية ضمن مهمة تدريبية.

  • fghanische Polizeibeamte untersuchen am 4. September 2009 bei Kundus, Afghanistan einen der beiden verbrannten Tanklaster. Ziel des Bombardements bei Kundus (Bild: AP Photo)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    في الرابع من سبتمبر/أيلول 2009، أدت غارة جوية ألمانية على شاحنتين تنقلان البنزين تابعتين لطالبان إلى مصرع 100 شخص بينهم أطفال. العقيد غيورغ كلاين هو من أعطى تعليماته باطلاق الغارة.

  • Mit Stacheldraht umzäunt ist die Stellung der Bundeswehr Patriot Abwehrstaffel am 24.02.2013 im südtürkischen Kahramanmaras. Die Bundeswehr ist Teil des Nato-Einsatzes Active Fence Turkey mit Patriot- Abwehrstaffeln zum Schutz der Türkei vor syrischen Raketenangriffen. (Bild: Kay Nietfeld/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    نشرت ألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2012 منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية في جنوب شرق تركيا، الحليف الأساسي في الناتو، وذلك تحسبا لإطلاق صواريخ من سوريا. يتمركز 256 جنديا ألمانيا في مدينة مهرش في الأناضول، على بعد 100 كيلومتر من الحدود الشمالية لسوريا. وستنتهي المهمة في شهر يناير/كانون الثاني 2016.

  • Operation Atalanta Marine Soldaten Einsatz gegen Piraterie

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    أرسلت ألمانيا في كانون الأول / ديسمبر 2008 قوات بحرية إلى منطقة القرن الإفريقي، قبالة السواحل الصومالية و في خليج عدن، لحماية حركة البواخر ومرور المساعدات الإنسانية ولمكافحة القرصنة ضمن مهمة "أتلانتا". وهي مهمة أوروبية يشارك فيها 318 جنديا ألمانيا.

  • Mittelmeer Einsatz Bundesmarine Flüchtlingsrettung

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    يساهم 320 جنديا من القوات البحرية الألمانية منذ شهر نيسان/أبريل 2015 في إنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط. سيتم توسيع نطاق عمل المهمة لمطاردة سفن عصابات تهريب المهاجرين في السواحل الليبية والإيطالية. ويحق للبوارج الألمانية احتجاز سفن المهربين وتدميرها في حالات خاصة.

  • Die Vertreter der Verfassungsorgane weihen am Dienstag (08.09.09) in Berlin das zentrale Ehrenmal der Bundeswehr ein. Mit dem Ehrenmal soll der Soldaten der Bundeswehr gedacht werden, die im Einsatz gestorben sind. (Foto: Axel Schmidt/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    لقي 106 جنود المان مصرعهم إبان الاعوام الستين الماضية في مهام عسكرية خارج البلاد. و في الثامن من أيلول/ سبتمبر 2008 شُيد في برلين نصب تذكاري للجنود الألمان الذين فقدوا اروحهم في مهام عسكرية.

    الكاتب: سفن بوهله/آرنه ليشتنبارغ/س.ع


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