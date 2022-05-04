خطة أردوغان لإعادة مليون لاجئ سوري.. التفاصيل وفرص النجاح

منظمة الهجرة: ينبغي عدم التمييز بحق اللاجئين غير الأوكرانيين

منذ بداية الحرب على أوكرانيا ترد تقارير عن المعاملة غير المتكافئة والتمييز ضد غير الأوكرانيين في محطات القطار والحدود. والآن بعد أن أصبح مواطنو هذه الدول الأخرى منتشرين في أنحاء أوروبا، فإنهم يواجهون تحديات إضافية.