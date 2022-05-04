خطة أردوغان لإعادة مليون لاجئ سوري.. التفاصيل وفرص النجاح

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ملف اللاجئين السوريين يعود مجددا إلى حلبة الجدل السياسي في تركيا.. اردوغان يتعهد بعدم طردهم بعد أيام فقط من كشفه عن خطة لإعادة مليون سوري إلى بلدهم طوعا.. ما تفاصيل الخطة؟ وهل ستحظى بدعم دولي؟
تشهد تركيا صيف عام 2023 الانتخابات الرئاسية. موعد يبدو بعيدا نسبيا، لكن عددا من السياسيين الأتراك يستغلون من الآن ملف اللاجئين السوريين معتمدين على تنامي شعور عام مناوئ لهم. وحتى الرئيس أردوغان قدم مشروعا بهذا الخصوص.
تعتزم تركيا توسيع برنامجها الخاص بمساعدة السوريين على العودة إلى وطنهم، في ظل وجود مشاعر أكثر عدائية تجاه اللاجئين في البلاد. وأعلن الرئيس التركي أردوغان أن بلاده "تستعد لعودة مليون" لاجئ سوري على أساس طوعي.
منذ بداية الحرب على أوكرانيا ترد تقارير عن المعاملة غير المتكافئة والتمييز ضد غير الأوكرانيين في محطات القطار والحدود. والآن بعد أن أصبح مواطنو هذه الدول الأخرى منتشرين في أنحاء أوروبا، فإنهم يواجهون تحديات إضافية.
منذ سنوات تنهج تركيا سياسة " الباب المفتوح" تجاه اللاجئين السوريين وتسمح لهم بدخول البلاد. لكن هذه السياسية بدأت تشهد رفضاً ملحوظاً من قبل الأتراك ولذلك أسباب. فهل يعيد الرئيس التركي أردوغان اللاجئين السوريين إلى بلدهم؟
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