 خطة أردوغان لإعادة مليون لاجئ سوري.. التفاصيل وفرص النجاح | مسائية DW | DW | 11.05.2022

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مسائية DW

خطة أردوغان لإعادة مليون لاجئ سوري.. التفاصيل وفرص النجاح

ملف اللاجئين السوريين يعود مجددا إلى حلبة الجدل السياسي في تركيا.. اردوغان يتعهد بعدم طردهم بعد أيام فقط من كشفه عن خطة لإعادة مليون سوري إلى بلدهم طوعا.. ما تفاصيل الخطة؟ وهل ستحظى بدعم دولي؟

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