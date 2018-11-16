 خطاب للملك سلمان أمام مجلس الشورى.. في ظل عاصفة قضية خاشقجي | سياسة واقتصاد | DW | 18.11.2018

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سياسة واقتصاد

خطاب للملك سلمان أمام مجلس الشورى.. في ظل عاصفة قضية خاشقجي

تتزايد الضغوط على الأسرة المالكة في السعودية، مع تكشُّف معطيات جديدة حول ظروف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، آخرها تسريبات وكالة المخابرات الأمريكية. ما يجعل خطاب الملك سلمان أمام مجلس الشوري محط أنظار المراقبين.

Saudi-Arabien König Salman ibn Abd al-Aziz und Kronprinz Mohammed bin Salman kondolieren Sohn und Familie von Khashoggi (Reuters/Saudi Royal Court/B. Algaloud)

فيما تتزايد الضغوط على المملكة العربية السعودية على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، أُعلن في الرياض رسميا أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيفتتح غداً  الاثنين أَعْمَال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، بخطاب "يتضمن سياسة المملكة العربِية السعودية الداخِلِية والخارجية".

وفي إشاراتهم حول مضمون الخطاب اكتفى مسؤولون سعوديون بتصريحات حول قضايا تقليدية تتناولها خطب الملك السعودي عادة، فيما ينتظر مراقبون الإشارات أو التلميحات التي قد يتضمنها الخطاب الذي يأتي في فترة حساسة وفي ظل اتهامات غير مسبوقة في تاريخ العائلة المالكة في السعودية، على خلفية قضية مقتل خاشقجي. ولاسيما بعد تسريبات عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تلقي بالمسؤولية على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عملية الإغتيال التي تمت في الثاني من اكتوبر تشرين أول الماضي وبشكل بشع داخل القنصلية السعودية باسطنبول.

مختارات

تعددت الروايات السعودية حول مقتل خاشقجي، مستبعدة أي دور لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الجريمة. غير أن الاستخبارات الأمريكية، طبقا لقرائن جديدة، تعتقد أن الأمير الشاب يقف وراء تلك الجريمة، حسب وسائل إعلام أمريكية. (17.11.2018)

أثار إعلان النائب العام السعودي أنّ المملكة تسعى لإنزال عقوبة الإعدام بخمسة من المتهمين في قضية اغتيال خاشقجي أسئلة من قبيل: هل تُحاكم المملكة نفسها؟ وهل الخمسة هم فقط الجناة؟ أم أنهم مجرد كبش فداء؟ (16.11.2018)

تقاوم السعودية دعوات من الولايات المتحدة لإصلاح العلاقات مع قطر، على الرغم من مؤشرات على أن الضغوط التي تهدف لإنهاء أزمة إقليمية أخرى هي حرب اليمن كان لها تأثير على الرياض منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي. (16.11.2018)

وقال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تصريح صحفي اليوم الاحد إن "مجلس الشورى يتطلع لهذا الخطاب الذي يأتي كل عام نبراساً لأعمال المجلس". وأشار إلى أن السعودية قد أصبحت مثالاً يحتذى في تحقيق النمو الشامل من خلال رؤية المملكة 2030 وما تضمنته من خطط طموحة تهدف لبناء المواطن السعودي وتعزز إسهامه التنموي.

من جهته،  قال نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، في تصريح صحفي، إن الخطاب الملكي "سيبين ملامح السياسة الخارجية والداخلية للمملكة، ومواقفها من مختلف القضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية ويحدد الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها دلالة على ما يمثله مجلس الشورى من حضور على المستوى الوطني بوصفه منطلق للقرارات المؤثرة إيجاباً والداعمة لتحقيق تطلعاته وتوجيهاته ".

وأوضح المعطاني أن السعودية تشهد حراكاً على مختلف المستويات التنموية من خلال رؤية المملكة2030، وتشهد حراكاً ثقافياً تسعى الرؤية من خلاله وفقاً لاستراتيجيتها إلى الرقي بهذا الوطن وأبنائه للإسهام في صناعة الإنسان السعودي القادر على مواجهة متطلبات الحياة وظروفها على تعددها واتساعها.

إدارة ترامب في موقف حرج

وفيما جدد الاتحاد الأوروبي وعواصم أوروبية كبيرة ضمنها برلين، دعوتهم إلى تحقيق شفاف وشامل حول ظروف مقتل الصحفي السعودي خاشقجي، بدا أن إدارة الرئيس ترامب تواجه ضغوطا متزايدة، في ظل إستمرار الغموض حول نقطتين على الأقل في ملف التحقيقات: مصير جثة خاشقجي ومن أمر بتقله.

فبعد أن غيرت السعودية روايتها الرسمية مرارا بشأن عملية القتل، حيث نفت في البداية أي معرفة لها بمكان وجود خاشقجي قبل أن تشير لاحقا إلى أنه توفي جراء شجار و"اشتباك بالأيدي" عقب خلاف بينه وبين أشخاص التقاهم في القنصلية. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أبعدت النيابة العامة السعودية الشبهات تماما عن ولي العهد في ما يتعلق بالقضية. يبدو أن التسريبات التي نشرتها صحف أمريكية نافذة مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز وتعالي الأصوات داخل الكوننغرس والموجهة ضد ولي العهد السعودي، جعلت إدارة الرئيس ترامب في بحث متواصل عن تعديل في موقفها ومحاولة لربح الوقت بحثا عن مخرج.

فقد لفتت تصريحات الرئيس ترامب أنظار المراقبين، عندما قال بشأن المسؤولية عن جريمة قتل خاشقجي، بأن "تقريرا كاملا" حول "من فعل ذلك" سيصدر بحلول الإثنين أو الثلاثاء. وأوضح ترامب أثناء حديث مع الصحافيين في ماليبو بكاليفورنيا بعد تفقده الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، إن النتيجة التي توصلت إليها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بأن الأمير محمد بن سلمان مسؤول عن قتل خاشقجي "ممكنة". وهي لغة مختلفة تماما عن تصريحات سابقة للرئيس ترامب ومستشاره في الأمن القومي جون بولتون تستبعد تماما ضلوع ولي العهد السعودي في عملية القتل.

USA Mohammed bin Salman, Kronprinz Saudi-Arabien & Donald Trump in Washington (Reuters/J. Ernst)

الرئيس ترامب يراهن على صفقة سلاح ضخمة أبرمها مع ولي العهد السعودي

وأدلى ترامب بهذه التصريحات بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أنها مازالت تعمل على تحديد المسؤول عن قتل خاشقجي. وما خلصت إليه وكالة المخابرات المركزية هو التقييم الأمريكي الأكثر حسما حتى اليوم الذي يربط، بشكل مباشر، الأمير محمد بن سلمان بجريمة القتل. كما أنه يناقض تأكيدات الحكومة السعودية بعدم ضلوع ولي العهد في الجريمة.

وتربط إدارة ترامب وخصوصا دوائر مقربة من الرئيس، من أبرزها صهره ومستشاره جاريد كوشنير علاقات وثيقة مع ولي العهد السعودي. كما لا يخفي الرئيس ترامب مراهنته على محمد بن سلمان كشريك في منطقة الشرق الأوسط.

مفعول تسريبات وكالة المخابرات الأمريكية

بيد أن تسريبات وكالة المخابرات الأمريكية حول مسؤولية ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي، تلقي بظلال من التساؤلات حول مستقبل الوضع في السعودية في حال ظهور مؤشرات ملموسة على ضلوع مستوى عال في الأسرة الملكة في جريمة مقتل خاشقجي. ومن جهته سارع الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية بواشنطن أمس السبت بنفي اتصاله هاتفيا بالصحفي جمال خاشقجي أو اقتراحه عليه الذهاب إلى تركيا "لأي سبب" وذلك بعد أن قالت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن أشخاص مطلعين على معلومات المخابرات الأمريكية، إنه فعل ذلك . وقال الأمير خالد على تويتر" أطلب من الحكومة الأمريكية نشر أي معلومات تتعلق بهذا الادعاء".

Saudi-Arabien - Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman (picture alliance/dpa/SPA)

ولي العهد السعودي في مرمى الشكوك والانتقادات

ويذكر أن الأمير خالد بن سلمان كان قد عاد إلى السعودية فور ظهور قضية خاشقجي ولم يعد إلى مقر عمله بالسفارة السعودية في واشنطن. وكان قد أدلى في وقت مبكر بتصريحات حول قضية خاشقجي أثارت جدلا، حيث أنه استبعد تماما وقوع الحادثة في مقر القنصلية السعودية باسطنبول. وليس الأمير السعودي وحده من وقع في ارتباك في التصريحات بل ايضا كبار المسؤولين الآخرين، ضمنهم وزير الخارجية عادل الجبير الذي صدرت عنه تصريحات متضاربة، وصولا إلى ولي العهد محمد بن سلمان الذي صرح في اليوم الثاني إثر مقتل خاشقجي، بأنه دخل مقر القنصلية لقضاء أمور إدارية وخرج من القنصلية.

ويسيطر ولي العهد السعودي على مقاليد السلطة في البلاد، في ظل حكم والده الطاعن في السن، ومراقبة دور الأمراء الآخرين إثر حملة إعتقالات طالت العشرات منهم على خلفية قضايا فساد مالي. 

وأظهرت طريقة ولي العهد السعودي خلال السنوات الأربع الأخيرة نزعة واضحة في الانفراد بالقرارات السياسية والحكم، وتراجع دور مراكز نفوذ تقليدية داخل أركان الحكم السعودي، ولا يُعرف بوضوح الدور المتبقي لهيئة البيعة التي تعنى باختيار ولي العهد وولي العهد. وكانت تقارير غربية قد تحدثت في الأيام الأخيرة عن اجتماع لهيئة البيعة في السعودية للنظر في تعيين ولي ولي للعهد، وتم تسريب اسم الأمير خالد بن سلمان. لكن تلك المعلومات لم تتأكد من مصادر رسمية سعودية.

م.س/ (د ب أ، أ ف ب)

  • Kanadische Außenministerin Chrystia Freeland (picture alliance/AP/G. Robins/The Canadian Press)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة بين مونتريال والرياض

    االأزمة بين السعودية وكندا هي أحدث الأزمات الدبلوماسية في عهد محمد بن سلمان والتي بدأت بسبب انتقادات وجهتها السفارة الكندية للمملكة بشأن حقوق الإنسان، وذلك على خلفية اعتقال نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، ومن بينهم الناشطة سمر بدوي. الأمر الذي اعتبرته السعودية تدخلاً في شؤونها الداخلية واتخذت قرارات تصعيدية تجاه كندا مست الطلاب السعوديين الدراسين هناك والمرضى والرحلات الجوية.

  • Saudi-Arabien Außenminister Sigmar Gabriel & Abdel bin Ahmed Al-Jubeir in Dschidda (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    سحب السفير السعودي من برلين

    في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 2017، استدعت السعودية سفيرها في برلين، عندما انتقد وزير الخارجية آنذاك زيغمار غابريل السياسة الخارجية السعودية تجاه كل من لبنان واليمن. وبعدها قامت الرياض بسحب سفيرها من ألمانيا، ولم يتم إرجاعه لحد الآن، بالرغم من إبداء الحكومة الألمانية حينها رغبتها في عودة السفير السعودي إلى برلين، كما عبّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية عن أملها في العمل على تحسين علاقات الجانبين.

  • Katar Doha Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة مع قطر بتهمة دعم الإرهاب

    بدأت الأزمة مع قطر قبل أكثر من عام عندما أطلقت فضائيات ومواقع إماراتية وسعودية هجوماً كاسحاً على الدوحة متهمة إياها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر والسعودية والإمارات والبحرين تنظيماً إرهابياً. على إثر ذلك قطعت الدول الأربعة علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، وشنت حملة حصار عليها لاتزال مستمرة. من جهتها نفت قطر دعم أي تنظيم متطرف.

  • Frankreich Macron Treffen mit Libanons Premier Hariri (picture-alliance/ MAXPPP/ Z. Kamil)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع لبنان بسبب الحريري

    الأزمة مع لبنان بدأت إثر اعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته المفاجئة من الرياض، وظهر التصعيد بعد إقرار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بتعرض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للاحتجاز هناك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ما أدى إلى نشوب توتر في العلاقات بين البلدين. من جهته نفى الحريري والرياض احتجازه في السعودية رغما عنه. وبعد تدخل دولي شارك فيه ماكرون غادر الحريري المملكة وعدل عن استقالته.

  • Iran - Botschaft Saudi-Arabien (Reuters/M. Ghasemi)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    بين طهران والرياض أكثر من خلاف

    الأزمة السعودية مع إيران وصلت إلى أشدها بعد أن قام محتجون في طهران باقتحام مبنى السفارة السعودية احتجاجاً على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر . ويذكر أنه قد تم اضرام النار في أجزاء من مبنى السفارة وتدمير أجزاء أخرى في الهجوم عليها، وهو الأمر الذي أدى إلى القبض على خمسين شخصاً من جانب السلطات الإيرانية، ودفع السعودية مطلع عام 2016 إلى قطع علاقاتها مع إيران.

  • Türkei, Saudi-Arabien, Flaggen

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    تركيا والخلاف حول زعامة العالم الإسلامي

    بالرغم من تاريخ العلاقات التركية السعودية التي تميزت في كثير من الأحيان بتعاون اقتصادي وتعاون عسكري، إلا أن تصريحات بن سلمان بشأن تركيا كشفت النقاب عن خلافات جوهرية بين البلدين. ومما جاء في هذه التصريحات أنه "يوجد ثالوث من الشر، يضم تركيا وإيران والجماعات الإرهابية". كما أوضح أن "تركيا تريد الخلافة وفرض نظامها على المنطقة، بينما تريد إيران تصدير الثورة ".

  • Ägypten Treffen König Salman Abdel al-Sisi (picture-alliance/AA/Egypt Presidency)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع مصر تسبب بعقوبة نفطية

    قبل تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، عرفت العلاقات السعودية المصرية توتراً منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وذلك عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب. كما وقعت مصر والمملكة اتفاقية تؤول بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى الرياض، تبعتها احتجاجات مصرية. وكان الرد السعودي وقف تزويد القاهرة بشحنات شهرية من منتجات بترولية.

  • Margot Wallstroem 30.10.2014 (Reuters/TT News Agency/Annika AF Klercker)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    السويد تتهم الرياض بأساليب القرون الوسطى

    في آذار/ مارس 2015 استدعت الرياض سفيرها في ستوكهولم بسبب انتقادات وجهتها وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وخصت بالذكر منها القيود المفروضة على النساء ووصف حكم القضاء السعودي بجلد المدون السعودي المعارض رائف بدوي بأنه من "أساليب القرون الوسطى". إعداد: إيمان ملوك


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السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

تزداد حدة الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا بشكل غير مسبوق، غير أن هذه الأزمة ليست الأولى، إذ شهدت الرياض منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد أزمات دبلوماسية مع دول بينها ألمانيا بسبب ملفات أبرزها ملف حقوق الإنسان. (08.08.2018)  

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أجرت DW عربية مقابلة حصرية مع الأمير خالد بن فرحان آل سعود تطرق خلالها إلى ملف الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي تحدث عنه بصفته مقتولا وأكد أن أوامر تصفيته جاءت مباشرة من ولي العهد محمد بن سلمان، حسب تعبيره.

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