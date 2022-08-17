خطاب للمستشار الألماني في براغ

أي دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تسمح بدخول السياح الروس؟

منذ أسابيع تتعالى الدعوات في الاتحاد الأوروبي لوقف منح الروس تأشيرات سياحية. في ألمانيا، تدفع المعارضة في هذا الاتجاه، وهناك دول أخرى في التكتل الأوروبي سبقت ألمانيا وتدفع باتجاه حظر أوروبي شامل.