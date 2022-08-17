 خطاب للمستشار الألماني في براغ | DW الأخبار | DW | 29.08.2022

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DW الأخبار

خطاب للمستشار الألماني في براغ

اقترح المستشار الألماني في خطاب له في براغ إجراء تغييرات أساسية في السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي. وبرر أولاف شولتس ذلك بأن روسيا تحاول من خلال الحرب إضعاف الاتحاد الأوروبي وشق صفوفه. ولذها طالب المسشتار الألماني بتوسيع الاتحاد ورص صفوفه.

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