خطاب للمستشار الألماني في براغ

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اقترح المستشار الألماني في خطاب له في براغ إجراء تغييرات أساسية في السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي. وبرر أولاف شولتس ذلك بأن روسيا تحاول من خلال الحرب إضعاف الاتحاد الأوروبي وشق صفوفه. ولذها طالب المسشتار الألماني بتوسيع الاتحاد ورص صفوفه.
تعهد المستشار الألماني بدعم توسيع الاتحاد الأوروبي، مقترحا تغيير تكوين البرلمان الأوروبي والانتقال إلى نظام اتخاذ القرارات بالأكثرية، كما أعلن تأييده فكرة تشكيل "مجوعة سياسية أوروبية" وكشف عن عزمه إنشاء نظام دفاع مشترك.
قالت مصادر دبلوماسية إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيقدمون الدعم السياسي لتعليق العمل باتفاقية تسهيل التأشيرات المبرمة عام 2007 مع روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. فهل يفرض حظر شامل لدخول المواطنين الروس لدول الاتحاد؟
منذ أسابيع تتعالى الدعوات في الاتحاد الأوروبي لوقف منح الروس تأشيرات سياحية. في ألمانيا، تدفع المعارضة في هذا الاتجاه، وهناك دول أخرى في التكتل الأوروبي سبقت ألمانيا وتدفع باتجاه حظر أوروبي شامل.
على هامش زيارتها للدنمارك وفي خضم الجدل الدائر حول تقييد دخول السياح الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي، أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك استعدادها لحلول وسط.
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