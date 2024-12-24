خطاب عيد الميلاد - شتاينماير يدعو للتماسك بعد هجوم ماغديبورغ

في كلمته بمناسبة عيد الميلاد، دعا الرئيس شتاينماير الألمان إلى التماسك بعد الهجوم في ماغديبورغ، الذي ألقى بـ"ظل مظلم" على احتفالات عيد الميلاد. لكن لا ينبغي أن تكون للكراهية والعنف الكلمة الأخيرة، بحسب شتاينماير.

في ضوء الهجوم على سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، الذي يغذي خطاب التطرف في خضم حملة الانتخابات التشريعية المقررة في شباط/فبراير المقبل، دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الناس في بلده إلى الوقوف معًا، موجها نداء إلى وحدة البلاد وتماسكها.

وفي كلمته التقليدية بمناسبة عيد الميلاد اليوم الثلاثاء (24 ديسمبر/ كانون الأول 2024)، تطرق الرئيس شتاينماير إلى "الظلال" التي تثقل أجواء أعياد نهاية السنة جراء الهجوم بسيارة أوقع خمسة قتلى دهسا وأكثر من 200 جريح مساء الجمعة في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ في شمال شرق ألمانيا.

وقال الرئيس الألماني على ما جاء في نص كلمته المسجلة، التي تبث عبر التلفزيون الرسمي الثلاثاء: "كثيرون ستضيق صدورهم في عيد الميلاد هذا العام. وكثيرون سيشعرون بالانزعاج وبعدم الراحة، وربما حتى بالخوف. جميع هذه المشاعر مفهومة. ولكن لا يجوز لها أن تسيطر علينا، ولا يجوز لها أن تصيبنا بالشلل". وأضاف: "أمنيتي الكبيرة اليوم: ألَّا نسمح بذلك! يجب ألَّا تكون الكلمة الأخيرة هي الكراهية والعنف وألَّا ندع أنفسنا نفترق. بل نتكاتف! التماسك عندما تقتضي الضرورة، وهذا هو ما يميز بلدنا. دعونا نظهر ذلك - الآن بالذات!"

وتابع الرئيس الألماني في كلمته: "نحن نتمنى لبعضنا في هذه الأيام عيد ميلاد مجيدًا. ولكن عيد الميلاد في هذا العام يخيم عليه ظل مظلم أيضًا. حداد وألم ورعب وذهول مما حدث في ماغديبورغ قبل أيام قليلة من عيد الميلاد. لقد شعرت بكل هذا في قداس التأبين مساء السبت مع المعزين هناك".

وقال لضحايا الهجوم وأقاربهم: أفكارنا وتعاطفنا العميق اليوم مع أقارب وأصدقاء الأشخاص، الذين قتلهم المجرم بمثل هذه الطريقة الوحشية. ولا يمكننا إلَّا أن نخمِّن ما يكابدونه والعذاب الذي يعانون منه. لم يعد يوجد شيء في حياتهم كما كان من قبل. خططهم، وأمنياتهم، وآمالهم، وسعادتهم في الحياة تدمرت".

ماغديبورغ لا تزال تحت الصدمة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video





وتابع الرئيس الألماني قائلا: "أعزائي الأقارب، الذين فقدوا أحد أحبائهم، أعلم أنَّكم لا تستطيعون أن تجدوا العزاء في الكثير من الكلمات الموجهة إليكم بنية حسنة. ولكنني أريد أن أقول لكم اليوم: أنتم لستم وحدكم في ألمكم. الناس في جميع أنحاء بلادنا يشعرون ويحزنون معكم. وأفكارنا اليوم أيضًا مع الجرحى والمصابين بجروح خطيرة. أتمنى من أعماق قلبي الشفاء العاجل للجميع".

كما وجه الشكر "نيابة عن بلدنا بأكمله" لكل من قدم المساعدة في الموقع مساء الهجوم وفي الأيام التي تلت الهجوم، وقال شتاينماير: "أود أن أشكر أيضًا جميع مَنْ قدموا هناك المساعدة والمواساة في مساء يوم الهجوم وفي الأيام التالية، ويفعلون ذلك الآن أيضًا في أيام عيد الميلاد. أشكركم، رجال الشرطة ورجال الإطفاء، والمسعفين والأطباء، والمرشدين الروحيين وجميع مَنْ ساعدوا. أشكركم باسم بلدنا كله".

ر.ب/ ص.ش