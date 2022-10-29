 خطاب شتاينماير بمناسبة عيد الميلاد | DW الأخبار | DW | 25.12.2022

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DW الأخبار

خطاب شتاينماير بمناسبة عيد الميلاد

أعرب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في خطاب متلفز بمناسبة عيد الميلاد عن تمنياته للجميع بالسلام في العام الجديد، ودعا مواطنيه إلى إظهار التضامن مع أوكرانيا.

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