خطاب شتاينماير بمناسبة عيد الميلاد

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أعرب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في خطاب متلفز بمناسبة عيد الميلاد عن تمنياته للجميع بالسلام في العام الجديد، ودعا مواطنيه إلى إظهار التضامن مع أوكرانيا.
رأس البابا فرنسيس في الفاتيكان قداس عشية الميلاد العاشر منذ توليه كرسي البابوية قائلاً إن الصراعات ومستوى الجشع والتعطش للسلطة باتت "تزيد رغبة البعض في استنزاف الآخرين وقتلهم".
في خطاب له، سعى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى إعداد مواطنيه لمستقبل صعب جراء الحرب الروسية في أوكرانيا، متحدثاً عن "قطيعة تاريخية" في علاقات بلاده مع موسكو.
في زيارة مفاجئة وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى كييف وذلك لبعث "رسالة تضامن مع الأوكرانيين والأوكرانيات في هذا الوقت بالذات". وسبق تأجيل هذه الزيارة أكثر من مرة لعدة أسباب.
في مقابلة مع DW، علّق الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير على الاحتجاجات الأخيرة في الصين، وآخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، مؤكدا أنه لا يتفق مع مساعي هدنة محتملة في الوقت الراهن. فما هي أسباب موقف شتاينماير؟
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