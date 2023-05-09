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خطاب بوتين في "عيد النصر".. ما الجديد؟

في خطابه بمناسبة يوم الانتصار على النازية.. بوتين يتهم الغرب مجددا ويتفادى الحديث عن حجم الخسائر التي تكبدتها بلاده جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.. ما الجديد في احتفالات هذا العام؟