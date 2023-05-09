خطاب بوتين في "عيد النصر".. ما الجديد؟

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في خطابه بمناسبة يوم الانتصار على النازية.. بوتين يتهم الغرب مجددا ويتفادى الحديث عن حجم الخسائر التي تكبدتها بلاده جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.. ما الجديد في احتفالات هذا العام؟
احتشد الجنود والدبابات في الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية موسكو من أجل عرض عسكري، إذ أحيت روسيا ذكرى الانتصار على النازيين، فيما شنت هجمات جديدة على أوكرانيا. والرئيس الروسي يهاجم الغرب ويتهمه بشن حرب ضد بلاده.
قال رئيس مجموعة فاغنر الروسية إنه سيسحب مقاتليه من مدينة باخموت شرقي أوكرانيا متّهماً الجيش بحجب الذخيرة عن مقاتليه كي لا يحقّقوا الانتصار، فيما قالت موسكو إن الهجوم الأوكراني على الكرملين لم يكن ليحدث دون علم واشنطن.
بعد إعلان الزعيم الشيشاني رمضان قديروف استعداد قواته لاحتلال باخموت في بضع ساعات، توجه رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بطلب لوزير الدفاع الروسي بتسليم مواقع قواته لقوات قديروف.
توقع رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة أن تبدأ المرحلة "النشطة" لهجوم أوكراني مضاد خلال الأيام المقبلة، مجددا شكوى متكررة من "تجاهل" موسكو لمطالب زيادة الإمدادات.
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