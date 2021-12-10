خطاب المستشار الألماني أولاف شولتس بمناسبة رأس السنة الجديدة

خطاب العام الجديد 2022 - شولتس يعلن عن مزيد من القيود بسبب كورونا

لأول مرة منذ 17 عاماً يطل مستشار رجل على الألمان في خطاب السنة الجديدة. سيطرت جائحة كورونا على جزء كبير من خطاب أولاف شولتس. بيد أن هناك مواضيع أخرى مهمة أيضا تناولها شولتس في أول خطاب عام جديد له كمستشار لألمانيا.