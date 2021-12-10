 خطاب المستشار الألماني أولاف شولتس بمناسبة رأس السنة الجديدة | DW الأخبار | DW | 31.12.2021

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خطاب المستشار الألماني أولاف شولتس بمناسبة رأس السنة الجديدة

لأول مرة منذ 17 عاماً يطل مستشار رجل على الألمان في خطاب السنة الجديدة. سيطرت جائحة كورونا على جزء كبير من خطاب أولاف شولتس. بيد أن هناك مواضيع أخرى مهمة أيضا تناولها شولتس

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