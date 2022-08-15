خطأ مطبعي يتسبب في بيع حي كامل بخمسين مليون دولار!

حاولت سيدة أمريكية شراء منزل صغير، ولكن بسبب خطأ في الإجراءات الروتينية، اشترت حياً بأكمله يتكون من 85 قطعة أرض يحتوي الكثير منها على منازل.
دفعت المرأة المحظوظة 594.481 دولاراً مقابل ما اعتقدت أنه منزل واحد في سباركس بنيفادا. وبمجرد أن أكملت أوراقها مع سلطات المقاطعة وقدمت أوراقها لمصلحة الضرائب، اكتشفت المرأة أنها أصبحت تمتلك حياً كاملاً يحتوي على 85 عقاراً بالإضافة إلى قطعتي أرض مشتركتين مع آخرين، كما انتقلت صكوك الملكية على الفور من أصحاب المنازل والأراضي إلى حيازة السيدة المحظوظة، بحسب ما نشرت مجلة بيلد الألمانية.
وأشارت الوثائق إلى أن السيدة - وبسبب هذا الخطأ - أصبحت تمتلك 85 قطعة أرض ... والمناطق المشتركة A و B. وتبلغ القيمة الإجمالية للمنازل الـ 85 حوالي 50 مليون دولار، وفقًا للتقديرات.
وبحسب كوري بيرك الخبير المثمن، فإن الواقعة حدثت بسبب خطأ مطبعي وقع في شركة للعقارات ونظراً لأنه "كان من الواضح تماماً أنه تم ارتكاب خطأ، فقد بدأت تلك الشركة بالفعل في تصحيح الإجراءات ومحاولة إعادة الممتلكات المنقولة عن طريق الخطأ إلى أصحابها الشرعيين".
ويقول بيرك إنه من الواضح أن الخطأ حدث عند صياغة عقد شراء المنزل الجديد، "حيث قام أحد موظفي شركة العقارات بنسخ ولصق الاسم والصفة القانونية للسيدة على العقار الجديد، لكن يبدو أن شيئاً ما حدث وانتقل الاسم والصفة القانونية إلى 85 أرض ومنزل في الوقت نفسه"، بحسب ما نشر موقع نيويورك بوست.
تقول الشركة إنها بدأت في تصحيح الخطأ بالتعاون مع جهات مختلفة للعمل على إعادة ملكية المنازل والأراضي إلى أصحابها الشرعيين وإصدار العقود مرة أخرى مصححة بأسمائهم وليس باسم السيدة المحظوظة التي لا يعرف ما إذا كانت ستقبل بهذا الأمر أم ستصر على الاحتفاظ بالمنازل والأراضي.
لكن خبراء قانونيون يؤكدون أنه حتى وإن رفضت السيدة الأمر وأصرت على الاحتفاظ بالمنازل التي انتقلت بالخطأ لملكيتها، فإنها ستخسر القضية من أول جلسة في المحكمة.
حاولت عدة وسائل إعلام أمريكية التواصل مع السيدة لكنها رفضت الافصاح عن نفسها وصفتها واكتفت برسالة عبر الهاتف المحمول تحمل وجهاً مبتسماً!
عماد حسن
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أبرز عادات الألمان عند الانتقال إلى مسكن جديد
ألمانيا: بلد المستأجرين
في سوق الإسكان في ألمانيا، لا يزال استئجار منزل أو شقة هو الأمر السائد، أما التملك فليس هو القاعدة هنا. ووفقا لإحصائية أجريت عام 2018 بلغ عدد ملاك المساكن 42 في المائة فقط ، بينما كانت نسبة المستأجرين للمساكن 58 في المئة. وهذا هو أدنى معدل للملكية في الاتحاد الأوروبي بأكمله. وتحتل رومانيا مركز الصدارة، حيث يمتلك 96 في المائة من الناس مساكن خاصة.
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أبرز عادات الألمان عند الانتقال إلى مسكن جديد
من أين جاء تفضيل الإيجار بألمانيا؟
بعد الحرب العالمية الثانية لحق الدمار بقسم كبير من المنازل بألمانيا، وكان هناك نقص حاد في المساكن، رؤوس الأموال الخاصة كانت شحيحة، لذلك دعمت حكومات "ألمانيا الغربية" بناء "المساكن الاجتماعية" لغير القادرين على أسعار سوق العقارات. أماَّ في "ألمانيا الشرقية"، فكانت الملكية الخاصة تعتبر من الرأسمالية، ولذلك مستهجنة. ورغم أن معظم الألمان ما زالوا مستأجرين، إلا أن الاتجاه لتملك الوحدات السكنية يتزايد.
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أبرز عادات الألمان عند الانتقال إلى مسكن جديد
نصيحة: تحقق من أسعار الإيجارات!
ينبغي على يرغب في استئجار مسكن جديد التحقق من سعر الإيجار المتبع في المنطقة. ويوجد في ألمانيا "فهرس إيجار" رسمي لكل مدينة، يوفر معلومات حول متوسط سعر الإيجار في المكان. ومع ذلك، ونظرًا للنقص في المساكن، يطلب الملاك غالبا مبالغ أكبر بكثير. في نهاية عام 2018، كان على المستأجرين في ميونيخ، مثلا، دفع نحو 17,56 يورو شهريا لكل متر مربع.
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أبرز عادات الألمان عند الانتقال إلى مسكن جديد
مسابقة الفوز بشقة
إذا كنت ترغب في استئجار شقة أو منزل، فاستعد لما يشبه مسابقة المواهب وعليك أن تقدم نفسك كمستأجر مثالي. سيتم طرح أسئلة شخصية عليك من أجل التعرف على عاداتك في السكن. وستسأل أيضا عن ظروفك وقدراتك المالية. وفي الواقع فإن الأسئلة المتعلقة بجنسية المستأجر أو خططه العائلية مسألة ممنوعة إلا أنه رغم ذلك يتم طرح أسئلة بخصوصها.
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أبرز عادات الألمان عند الانتقال إلى مسكن جديد
خاصية الإيجار "الدافئ" و"البارد"
يمكن أن يكون الإيجار "دافئًا" أو "باردًا". الإيجار البارد هو دفع الإيجار الشهري فقط، في حين أن الإيجار الدافئ يشمل عادة التدفئة والكهرباء والمياه. إما هل سيدفع المستأجر هذه التكاليف مباشرة للجهات المعنية أم أنه سيعطيها للمالك، فهذا أمر يعتمد على عقد الإيجار. والتكاليف الإدارية هي أيضًا جزء من الإيجار الدافئ.
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أبرز عادات الألمان عند الانتقال إلى مسكن جديد
التأمين المالي
كجزء من عقد الإيجار يتعين على المستأجر إيداع تأمين مالي لصالح صاحب المسكن. وبعد نهاية فترة الإيجار، يحصل المستأجر على مبلغ التأمين، وفي بعض الحالات تضاف له فوائد رمزية. ويخصم من هذا التأمين تكاليف أي ضرر أو مستحقات أخرى لم يسددها المستأجر. وأحيانا يكون على المستأجر دفع تأمين للسكن المقبل، قبل أن يحصل على مبلغ التأمين، الذي دفعه لسكنه القديم.
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أبرز عادات الألمان عند الانتقال إلى مسكن جديد
مساكن غير مؤثثة
ربما يكون الأمر محيرا للوافدين الجدد إلى سوق العقارات الألماني، لكن المنازل والشقق المعروضة للإيجار في ألمانيا عادة ما تكون غير مفروشة بالموبيليا، بل وحتى بدون موقد أو ثلاجة أو حتى مصابيح. وفي بعض الأحيان يمكنك شراء مطبخ المستأجر السابق بسعر مخفض. وخلاف ذلك عليك أن تكون مستعدا لشراء قطع الأثاث الخاصة بك.
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أبرز عادات الألمان عند الانتقال إلى مسكن جديد
انتبه عندما تنتقل إلى المسكن الجديد
ليس من الطبيعي في ألمانيا أن تقوم في يوم انتقالك للمسكن الجديد بوضع علامات رسمتها بنفسك لكي تحتفظ بمكان لتركن فيه شاحنة نقل أغراضك أمام المنزل مباشرة، في ظل ندرة أماكن ركن السيارات أصلا. فهنا تحتاج إلى إذن من السلطة المحلية. علاوة على ذلك يجب عليك بعد النقل مباشرة أن تسجل عنوانك الجديد في مكتب تسجيل المواطنين.
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أبرز عادات الألمان عند الانتقال إلى مسكن جديد
مرحبا بك في بيتك
بعد العثور على المسكن وتوقيع عقد الإيجار ثم الانتقال إليه وتثبيت مستلزمات المطبخ، يحين موعد حفلة تدشين المسكن الجديد. من خلال تلك الحفلة يوجه الألمان الشكر لجميع من ساعدوهم في هذه الخطوة، كما يتعرفون على الجيران الجدد ويعرفوهم على مسكنهم. ومن التقاليد أن يحضر الضيوف الخبز والملح عند الانتقال للشقة، اعتقادا بأن ذلك يجلب الحظ السعيد والبركات. اعداد: كريستينا بوراك/ ص.ش