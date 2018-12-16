خطأ مطبعي في الدولار يحرج سلطات النقد الأسترالية

أحدث إصدار عملات ورقية استرالية تحمل خطأً مطبعياً حرجاً للسلطات الاسترالية. و قد تم اصدار الأوراق الصفراء من فئة الـ 50 دولار أسترالي مع حرف ناقص في كلمة تتكرر ثلاث مرات. وتتداول حاليا دفعة نقود إجماليها 46 مليون ورقة جديدة من فئة 50 دولارا وتم الكشف عن الخطأ للمرة الأولى بعد أن نشرت قناة إذاعية في ملبورن صورة مكبرة على مواقع التواصل الاجتماعي أرسلها إليها أحد المستمعين مع الإشارة إلى خطأ في هجاء كلمة "مسؤولية" في اقتباس باللغة الإنجليزية على العملة.

وورد الخطأ الهجائي في اقتباس لإديث كوان أول امرأة تُنتخب في برلمان أستراليا من عام 1921 إلى عام 1924.





وبدأ في أكتوبر الماضي تداول دفعة الأوراق النقدية التي تحمل الخطأ، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 3.2 مليار دولار أسترالي أي ما يعادل (6.1 مليار دولار أمريكي).

ويوجد الخطأ في نص مكتوب بخط صغير للغاية على جانب الأوراق النقدية، لكن الخطأ الصغير يبدو فادحاً لأنه وقع في فئة الخمسين دولارا وهي الفئة النقدية الأكثر تداولا في أستراليا.

وقال متحدث باسم بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) إن السلطات علمت بالخطأ وقالت إنه سوف يتم إصلاحه في الدفعة التالية من النقود ، وهو ما سوف يتم في وقت لاحق هذا العام.

و.ب/ ع.ج.م (رويترز)