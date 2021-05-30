خصوم نتنياهو يعلنون الاتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي جديد في إسرائيل

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التفاصيل بعد قليل
أكد نفتالي بينيت ويائيير لابيد وهما زعيمان لحزبين إسرائيليين الأول يميني متطرف والثاني وسطي، سعيهما لتشكيل ائتلاف حكومي، في خطوة قد تطيح برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبه "ليكود" للمرة الأولى منذ عام 2009.
يسعى منافسا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إلى وضع اللمسات النهائية على تشكيل ائتلاف وحدة يطيح بالزعيم المخضرم، بينما يتوقع معلقون معركة مريرة في الفترة القادمة. وحظي زعيم المعارضة المنتمي للوسط يائير لابيد أمس بدعم القومي ا نفتالي بينيت لتشكيل حكومة "تغيير" تضم أطرافا مختلفة أيديولوجيا.
زعيم حزب يامينا الإسرائيلي اليميني المتطرف نافتالي بينيت وزعيم حزب هناك مستقبل يائير لابيد يسعيان لتشكيل حكومة وحدة ويقولان إنه حان الوقت للتغيير.. فهل ينجح الطرفان في مساعيهما؟ وهل بدأ العد العكسي لحكم لنتانياهو؟
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