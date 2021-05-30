 خصوم نتنياهو يعلنون الاتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي جديد في إسرائيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.06.2021

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خصوم نتنياهو يعلنون الاتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي جديد في إسرائيل

 التفاصيل بعد قليل 

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Israel: Rakete zwingt Benjamin Netanyahu / Netanjahu in Bunker

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