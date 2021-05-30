خصوم نتنياهو يعلنون الاتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي جديد في إسرائيل

منافسا نتنياهو يحاولان وضع اللمسات النهائية على اتفاق للإطاحة به

يسعى منافسا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إلى وضع اللمسات النهائية على تشكيل ائتلاف وحدة يطيح بالزعيم المخضرم، بينما يتوقع معلقون معركة مريرة في الفترة القادمة. وحظي زعيم المعارضة المنتمي للوسط يائير لابيد أمس بدعم القومي ا نفتالي بينيت لتشكيل حكومة "تغيير" تضم أطرافا مختلفة أيديولوجيا.