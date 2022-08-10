خصوصًا للأطفال وكبار السن.. ضربة الشمس قد تكون قاتلة!

وسط حر الصيف، قد لا يعلم كثيرون أن ضربة الشمس قد تسبب الموت، وخصوصًا لدى الأطفال الصغار، فأجسامهم الصغيرة لا تحتوي على عدد كبير من الغدد العرقية المسؤولة عن تبريد الجسم، مقارنة بالشخص البالغ.
ويحذر الخبراء من ترك الأطفال في السيارة، ولو لوقت قصير، عندما يكون الحر شديدًا. فعندما تكون درجة الحرارة الخارجية 32 درجة مئوية، ترتفع الحرارة داخل السيارة إلى 48 درجة بعد 30 دقيقة و58 درجة بعد 60 دقيقة.
وهذا ما يشكل خطرًا كبيرًا على جسم الإنسان الذي تبلغ حرارته الطبيعية 37 درجة مئوية. وعند الإصابة بضربة الشمس، تصبح درجة الحرارة 40 درجة مئوية، وهذا لا يكون مزعجًا فحسب، بل قد يؤدي إلى الموت أيضًا.
ولا يقتصر ذلك على الأطفال الصغار فحسب، بل إن كبار السن أيضًا معرضون لخطر الموت عند تعرضهم لحرارة شديدة. فكثير منهم يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، وفي ظل الحرارة الشديدة، يتعين على القلب أن يعمل بجهد أكبر بكثير مما هو عليه في درجات الحرارة المتوسطة.
وحتى الأشخاص الذين لا يعانون من أي أمراض ليسوا محصنين ضد ضربة الشمس. فعند ممارسة الرياضات الشديدة وتجاوز الحد المسموح به، ليس من الغريب أن يصاب الشخص بضربة الشمس. الأمر نفسه ينطبق على الأشخاص الذين يضطرون إلى القيام بعمل بدني شاق في الحرارة العالية ويتعرضون لأشعة الشمس الحارقة، مثل عمال بناء الطرق.
الأعراض وكيفية التعامل مع ضربة الشمس
عادة ما يكون الصداع أول علامة على الإصابة بضربة الشمس، بالإضافة إلى ألم في الرقبة وإنهاك وأحيانًا يضاف الغثيان والقيء. تحدث هذه الأعراض لأن السحايا تتهيّج بسبب السخونة الزائدة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى ما يسمى بـ"التهاب السحايا العقيم"، أي غير الناجم عن البكتيريا. وعادة ما يصاب الشخص بالدوار، أو حتى يفقد وعيه. وعندها يجب زيارة الطبيب.
وقبل كل شيء، يجب نقل المصاب بضربة الشمس إلى منطقة باردة على الفور وجعله يستلقي على ظهره مع رفع الرأس والجزء العلوي من الجسم. ويمكن أن تساعد الملابس الباردة والمبللة في تبريد بعض مناطق الجسم، مثل الرقبة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المصاب أن يشرب الكثير من الماء لإعادة التوازن إلى الجسم.
ضربة الشمس قد تكون كارثة
وفي الحالات الأشد ترتفع درجة الحرارة الداخلية لتصل إلى 40 درجة مئوية. ثم يصبح الموقف خطيرًا جدًا، لأنه بالإضافة إلى التعرق الشديد، قد يكون هناك عدم وضوح في الرؤية وضيق في التنفس. عندها يمكن أن تصبح ضربة الشمس مهددة للحياة بسرعة، خصوصًا وأن الجسم يصبح غير قادر على تبريد نفسه، فيزداد معدل ضربات القلب ويتسارع التنفس وينخفض ضغط الدم.
وفي النهاية، قد تحدث التهابات أو تلف خطير في الأعضاء. وإذا لم يتم علاج المريض بأسرع ما يمكن، فقد يؤدي ذلك إلى فشل كامل في عمل بعض الأعضاء والموت!.
ودائمًا ما تكون الوقاية أفضل من العلاج، ولذلك وببساطة: لا تعرض نفسك للحرارة الشديدة وتناول قدرًا كافيًا من الماء في الصيف!.
م.ع.ح/ أ.ح
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
الفلفل الحار
يتناول سكان بعض الدول الأكثر حرارة في العالم الأطعمة الحارة للمساعدة على التكييف فعلى سبيل المثال يمتلك الفلفل الحار خصائص مضادة للميكروبات تطيل العمر الافتراضي للأطعمة، لكن مادة الكابسيسين الموجود في الفلفل تعمل على إيهام العقل بارتفاع درجة حرارة الجسم ومن ثم تنشيط الغدد العرقية. وفي هذه الحالة، فإن التعرق يساعد على تبريد الجسم.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
فواكه ومشروبات
يشير الطب التقليدي في الصين إلى أن بعض الفواكه والخضروات يساعد الإنسان على التكيف مع الطقس شديد الحرارة أو الطقس البارد. فعلى سبيل المثال فإن تناول البطيخ والكرفس والخيار وحتى شرب الشاي الأخضر يساعد على تحمل الطقس الحار. وفي الهند، يشرب الناس ماء جوز الهند لتبريد أجسامهم فضلا عن أنها غنية بفيتامينات مفيدة.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
عصير الليمون
من آسيا إلى أفريقيا وحتى ألمانيا، يهرع الناس إلى شرب عصير الليمون لمقاومة العطش وترطيب الجسم حيث تلعب الأنواع والأشكال المختلفة من عصير الليمون دورا في شعور الإنسان بالانتعاش خاصة في حالة إضافة النعناع أو خوخ أو عسل النحل.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
تجنب القهوة والبيرة
ينصح خبراء الصحة بعدم الإفراط في شرب القهوة خلال أوقات الطقس شديد الحرارة لأنها تجفف الجسم بسبب أنها تؤدي إلى فقدان الجسم للماء. وينطبق هذا على البيرة (الجعة) التي تعد أكثر المشروبات الكحولية استهلاكا في العالم.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
الملابس الفضفاضة والطويلة
تعد الملابس عنصرا هاما في تبريد الجسم. ورغم أننا نميل إلى إرتداء ملابس أقل في الصيف الحار، إلا أنه يُفضل ارتداء ملابس فضفاضة ومتجددة الهواء وذات أكمام طويلة مصنوعة من ألياف طبيعية أو من القطن أو الكتان. تعمل هذه الملابس على مرور الهواء خاصة عند التعرق.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
أبيض أم داكن ..لا يهم!
في عام 1980، أُجريت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" أو "الطبيعة" حول أهمية ألوان الملابس خلال الصيف الحار. وكانت الصحراء مكان التجربة فيما جرت المقارنة بين ارتداء ملابس بيضاء وداكنة وفضفاضة وملابس عسكرية وحتى الملابس القصيرة. وقد كشفت الدراسة عن أن الملابس البيضاء تعكس أشعة الشمس فيما تساعد الملابس الداكنة على امتصاص حرارة الجسم.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
المظلة للشمس أيضا!
مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، اضطر سكان القارة الأوروبية إلى حمل المظلة للوقاية والحماية من أشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة. ويُنصح بالبقاء في المنزل من منتصف النهار وحتى الرابعة مساء في أوقات الطقس شديد الحرارة. تساعد المظلة على حجب الأشعة فوق البنفسجية في الأجواء المشمسة.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
مروحة اليد
قد تساعد مروحة اليد في الحماية والتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وحتى ولو بالقدر اليسير. يعود استخدام المراوح إلى ما قبل 4000 عام في مصر القديمة فيما صُنعت "مروحة كونسرتينا" من زمن بعيد في اليابان أو الصين ما يعني أن استخدامها يضرب في التاريخ. ومؤخرا طرأت الموضة سواء في تصميم مروحة اليد وألوانها.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
تبريد المعصم
تقوم بعض الحيوانات مثل الكنغر والقرود بلعق المعصمين في الطقس الحار وليس هذا الأمر من قبيل الصدفة. فإن الرسغ يحتوى على نقاط نبض لذا فاللعاب قد يساعد في تبريد تبريد سطح الجلد. ويمكن للإنسان الاستفادة من ذلك برش مياه على المعصم أو وضع زجاجة مياة باردة ليس فقط على المعصم وإنما على الجبهة والرقبة.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
القيلولة
يميل الناس في الشتاء إلى السير لتدفئة اجسامهم، لكن في الصيف فإن المطلوب هو حركة أقل. ويعمد سكان المناطق الحارة على الحصول على قيلولة في أوقات النهار شديدة الحرارة فيما يتجنبون أيضا الأنشطة الشاقة مثل التمارين الرياضية وغيرها.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
الاحتماء بالأشجار
لا يجب التقليل من أهمية الأشجار والغابات خلال الصيف الحار. وعلاوة على أن الأشجار توفر الظل من أشعة الشمس، فهي أيضا تعد مصدرا للبرودة. تمتص الأشجار والنباتات الماء من خلال جذورها ثم ينبعث بخار الماء من أوراقها مما يؤدي بدوره إلى تبريد المنطقة المحيطة بالأشجار. وقد ذكرت دراسات أن المناطق التي تحتوي على أشجار تكون أكثر برودة من درجتين إلى ثلاثة عن المناطق الخالية من الأشجار.
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وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن
أشجار حول المنازل
يعد الفنان النمساوي فريدنسرايش هوندرتفاسر من أشهر الفنانين المعماريين في أواخر القرن العشرين. ويعد Hundertwasserhaus أو "بيت هوندرتفاسر" من أشهر معالم العاصمة النمساوية فيينا وبات مقصدا لمحبي المزج بين الهندسة المعمارية والطبيعة والخضرة التي تحافظ على برودة المنزل في الصيف. وقد يكون زراعة الأشجار حول المنازل ضمن الحلول لمواجهة الطقس الحار.