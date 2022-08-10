 خصوصًا للأطفال وكبار السن.. ضربة الشمس قد تكون قاتلة! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 11.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

خصوصًا للأطفال وكبار السن.. ضربة الشمس قد تكون قاتلة!

الصيف هو فصل الاستمتاع بالعطلة والسفر وممارسة النشاطات، لكن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة مؤخرًا يزيد من خطر الإصابة بضربة الشمس والتي قد تكون قاتلة، خصوصًا للأطفال وكبار السن، فكيف يجب التعامل معها؟

صورة رمزية

عادة ما يكون الصداع أول علامة على الإصابة بضربة الشمس

وسط حر الصيف، قد لا يعلم كثيرون أن ضربة الشمس قد تسبب الموت، وخصوصًا لدى الأطفال الصغار، فأجسامهم الصغيرة لا تحتوي على عدد كبير من الغدد العرقية المسؤولة عن تبريد الجسم، مقارنة بالشخص البالغ.

مختارات

ويحذر الخبراء من ترك الأطفال في السيارة، ولو لوقت قصير، عندما يكون الحر شديدًا. فعندما تكون درجة الحرارة الخارجية 32 درجة مئوية، ترتفع الحرارة داخل السيارة إلى 48 درجة بعد 30 دقيقة و58 درجة بعد 60 دقيقة.

وهذا ما يشكل خطرًا كبيرًا على جسم الإنسان الذي تبلغ حرارته الطبيعية 37 درجة مئوية. وعند الإصابة بضربة الشمس، تصبح درجة الحرارة 40 درجة مئوية، وهذا لا يكون مزعجًا فحسب، بل قد يؤدي إلى الموت أيضًا.
ولا يقتصر ذلك على الأطفال الصغار فحسب، بل إن كبار السن أيضًا معرضون لخطر الموت عند تعرضهم لحرارة شديدة. فكثير منهم يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، وفي ظل الحرارة الشديدة، يتعين على القلب أن يعمل بجهد أكبر بكثير مما هو عليه في درجات الحرارة المتوسطة.
وحتى الأشخاص الذين لا يعانون من أي أمراض ليسوا محصنين ضد ضربة الشمس. فعند ممارسة الرياضات الشديدة وتجاوز الحد المسموح به، ليس من الغريب أن يصاب الشخص بضربة الشمس. الأمر نفسه ينطبق على الأشخاص الذين يضطرون إلى القيام بعمل بدني شاق في الحرارة العالية ويتعرضون لأشعة الشمس الحارقة، مثل عمال بناء الطرق.

كيف ينظم الجسم درجة الحرارة؟

الأعراض وكيفية التعامل مع ضربة الشمس
عادة ما يكون الصداع أول علامة على الإصابة بضربة الشمس، بالإضافة إلى ألم في الرقبة وإنهاك وأحيانًا يضاف الغثيان والقيء. تحدث هذه الأعراض لأن السحايا تتهيّج بسبب السخونة الزائدة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى ما يسمى بـ"التهاب السحايا العقيم"، أي غير الناجم عن البكتيريا. وعادة ما يصاب الشخص بالدوار، أو حتى يفقد وعيه. وعندها يجب زيارة الطبيب.

وقبل كل شيء، يجب نقل المصاب بضربة الشمس إلى منطقة باردة على الفور وجعله يستلقي على ظهره مع رفع الرأس والجزء العلوي من الجسم. ويمكن أن تساعد الملابس الباردة والمبللة في تبريد بعض مناطق الجسم، مثل الرقبة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المصاب أن يشرب الكثير من الماء لإعادة التوازن إلى الجسم.

ضربة الشمس قد تكون كارثة
وفي الحالات الأشد ترتفع درجة الحرارة الداخلية لتصل إلى 40 درجة مئوية. ثم يصبح الموقف خطيرًا جدًا، لأنه بالإضافة إلى التعرق الشديد، قد يكون هناك عدم وضوح في الرؤية وضيق في التنفس. عندها يمكن أن تصبح ضربة الشمس مهددة للحياة بسرعة، خصوصًا وأن الجسم يصبح غير قادر على تبريد نفسه، فيزداد معدل ضربات القلب ويتسارع التنفس وينخفض ​​ضغط الدم.

وفي النهاية، قد تحدث التهابات أو تلف خطير في الأعضاء. وإذا لم يتم علاج المريض بأسرع ما يمكن، فقد يؤدي ذلك إلى فشل كامل في عمل بعض الأعضاء والموت!.

ودائمًا ما تكون الوقاية أفضل من العلاج، ولذلك وببساطة: لا تعرض نفسك للحرارة الشديدة وتناول قدرًا كافيًا من الماء في الصيف!.

م.ع.ح/ أ.ح

  • Hot vegan chili con calabaza from the vegan cuisine with lime and coriander served with slices of a wholemeal roll.

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    الفلفل الحار

    يتناول سكان بعض الدول الأكثر حرارة في العالم الأطعمة الحارة للمساعدة على التكييف فعلى سبيل المثال يمتلك الفلفل الحار خصائص مضادة للميكروبات تطيل العمر الافتراضي للأطعمة، لكن مادة الكابسيسين الموجود في الفلفل تعمل على إيهام العقل بارتفاع درجة حرارة الجسم ومن ثم تنشيط الغدد العرقية. وفي هذه الحالة، فإن التعرق يساعد على تبريد الجسم.

  • A man drinking fresh coconut juice

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    فواكه ومشروبات

    يشير الطب التقليدي في الصين إلى أن بعض الفواكه والخضروات يساعد الإنسان على التكيف مع الطقس شديد الحرارة أو الطقس البارد. فعلى سبيل المثال فإن تناول البطيخ والكرفس والخيار وحتى شرب الشاي الأخضر يساعد على تحمل الطقس الحار. وفي الهند، يشرب الناس ماء جوز الهند لتبريد أجسامهم فضلا عن أنها غنية بفيتامينات مفيدة.

  • A glass of lemonade with mint leaves floating in it

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    عصير الليمون

    من آسيا إلى أفريقيا وحتى ألمانيا، يهرع الناس إلى شرب عصير الليمون لمقاومة العطش وترطيب الجسم حيث تلعب الأنواع والأشكال المختلفة من عصير الليمون دورا في شعور الإنسان بالانتعاش خاصة في حالة إضافة النعناع أو خوخ أو عسل النحل.

  • People grabbing at a mug of beer

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    تجنب القهوة والبيرة

    ينصح خبراء الصحة بعدم الإفراط في شرب القهوة خلال أوقات الطقس شديد الحرارة لأنها تجفف الجسم بسبب أنها تؤدي إلى فقدان الجسم للماء. وينطبق هذا على البيرة (الجعة) التي تعد أكثر المشروبات الكحولية استهلاكا في العالم.

  • Caucasian woman holding fabric on beach at sunset

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    الملابس الفضفاضة والطويلة

    تعد الملابس عنصرا هاما في تبريد الجسم. ورغم أننا نميل إلى إرتداء ملابس أقل في الصيف الحار، إلا أنه يُفضل ارتداء ملابس فضفاضة ومتجددة الهواء وذات أكمام طويلة مصنوعة من ألياف طبيعية أو من القطن أو الكتان. تعمل هذه الملابس على مرور الهواء خاصة عند التعرق.

  • A female photographer wearing a black abaya and a headscarf stands at a beach in Qatar

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

     أبيض أم داكن ..لا يهم!

    في عام 1980، أُجريت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" أو "الطبيعة" حول أهمية ألوان الملابس خلال الصيف الحار. وكانت الصحراء مكان التجربة فيما جرت المقارنة بين ارتداء ملابس بيضاء وداكنة وفضفاضة وملابس عسكرية وحتى الملابس القصيرة. وقد كشفت الدراسة عن أن الملابس البيضاء تعكس أشعة الشمس فيما تساعد الملابس الداكنة على امتصاص حرارة الجسم.

  • A woman carrying a parasol at Italy's Coliseum

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    المظلة للشمس أيضا!

    مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، اضطر سكان القارة الأوروبية إلى حمل المظلة للوقاية والحماية من أشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة. ويُنصح بالبقاء في المنزل من منتصف النهار وحتى الرابعة مساء في أوقات الطقس شديد الحرارة. تساعد المظلة على حجب الأشعة فوق البنفسجية في الأجواء المشمسة.

  • A woman dressed in a silvery outfit holds a large foldable handheld fan in front of her face, leaving only her eyes visible

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    مروحة اليد

    قد تساعد مروحة اليد في الحماية والتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وحتى ولو بالقدر اليسير. يعود استخدام المراوح إلى ما قبل 4000 عام في مصر القديمة فيما صُنعت "مروحة كونسرتينا" من زمن بعيد في اليابان أو الصين ما يعني أن استخدامها يضرب في التاريخ. ومؤخرا طرأت الموضة سواء في تصميم مروحة اليد وألوانها.

  • water flowing into cupped hands.

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    تبريد المعصم

    تقوم بعض الحيوانات مثل الكنغر والقرود بلعق المعصمين في الطقس الحار وليس هذا الأمر من قبيل الصدفة. فإن الرسغ يحتوى على نقاط نبض لذا فاللعاب قد يساعد في تبريد تبريد سطح الجلد. ويمكن للإنسان الاستفادة من ذلك برش مياه على المعصم أو وضع زجاجة مياة باردة ليس فقط على المعصم وإنما على الجبهة والرقبة.

  • A woman sits on a black bench and admires artist David Hockney's artwork ''The Arrival of Spring in Woldgate''

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    القيلولة

    يميل الناس في الشتاء إلى السير لتدفئة اجسامهم، لكن في الصيف فإن المطلوب هو حركة أقل. ويعمد سكان المناطق الحارة على الحصول على قيلولة في أوقات النهار شديدة الحرارة فيما يتجنبون أيضا الأنشطة الشاقة مثل التمارين الرياضية وغيرها.

  • Picture of tall trees in a forest

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    الاحتماء بالأشجار

    لا يجب التقليل من أهمية الأشجار والغابات خلال الصيف الحار. وعلاوة على أن الأشجار توفر الظل من أشعة الشمس، فهي أيضا تعد مصدرا للبرودة. تمتص الأشجار والنباتات الماء من خلال جذورها ثم ينبعث بخار الماء من أوراقها مما يؤدي بدوره إلى تبريد المنطقة المحيطة بالأشجار. وقد ذكرت دراسات أن المناطق التي تحتوي على أشجار تكون أكثر برودة من درجتين إلى ثلاثة عن المناطق الخالية من الأشجار.

  • A house with trees and shrubs growing within and on it

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    أشجار حول المنازل

    يعد الفنان النمساوي فريدنسرايش هوندرتفاسر من أشهر الفنانين المعماريين في أواخر القرن العشرين. ويعد Hundertwasserhaus أو "بيت هوندرتفاسر" من أشهر معالم العاصمة النمساوية فيينا وبات مقصدا لمحبي المزج بين الهندسة المعمارية والطبيعة والخضرة التي تحافظ على برودة المنزل في الصيف. وقد يكون زراعة الأشجار حول المنازل ضمن الحلول لمواجهة الطقس الحار.