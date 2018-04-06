خسر حوالي 8 مليون ـ بن عرفة يطالب سان جيرمان بيورو واحد

يبدو أن حلقة النزاع بين اللاعب الفرنسي ذو الأصول التونسية حاتم بن عرفة وفريقه السابق، نادي باريس سان جيرمان لا تنقطع. فبعد اشتباكه مع إدارة النادي والمدرب أوناي إمري عبر وسائل الإعلام، يتجه لاعب فريق رين الحالي إلى القضاء. وقد تقدم حاتم بن عرفة بشكوى قضائية في محكمة العمل بباريس ضد النادي الباريسي، وفق ما كشفت عنه المحطة الإذاعية الفرنسية (RMC) اليوم الاثنين (الرابع من قبراير/ شباط).

ويتهم بن عرفة إدارة النادي بممارسة التنمر ضده مطالبا بتعويض رمزي وقدره يورو واحد. وذلك في الفترة التي قضاها اللاعب مهمشا في الفريق وتمّ إبعاده إلى الفريق الرديف قصد التدريب. وفي هذه الفترة ضاعت على بن عرفة علاوات مالية قدرتها الإذاعة الفرنسية ما بين سبعة وثمانية ملايين يورو.

وحاتم بن عرفة مقتنع بأن قرار النادي صدر حينها استنادا إلى أسباب شخصية ولا علاقة لذلك بأدائه. وهو الأمر الذي ينفيه سان جيرمان بقوة. ويعتبر اللاعب أن هذه الخطوة أثرت بقوة على مسيرته الكروية وسمعته كلاعب.

يذكر أنه وفي الصيف الماضي انتقل لاعب المنتخب الفرنسي السابق إلى نادي رين الذي خاض معه إلى غاية اللحظة 16 مباراة أحرز فيها أربعة أهداف.

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