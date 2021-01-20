خسارتان مؤلمتان للايبزيغ وليفركوزن في الدوري الألماني

أهدر فريق لايبزيغ اليوم السبت (22 يناير/ كانون الثاني 2021) فرصة جديدة لزيادة الضغط على بايرن ميونيخ في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بخسارته على ملعب مضيفه ماينز، المتعثر، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في الجولة الثامنة عشر للبوندسليغا.

ويحتل لايبزيغ المركز الثاني برصيد 35 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف بايرن المتصدر والذي سيلتقي مع مضيفه شالكه غدا الأحد، ويلتقي الأحد أيضا هوفنهايم مع كولونيا.

وعلى ملعب أوبل أرينا اليوم السبت تقدم تايلر أدامس بهدف للايبزيغ في الدقيقة 15، لكن بعد تسع دقائق فقط أدرك موسى نياخات التعادل لماينز. وأضاف مارسيل هالستينبيرغ الهدف الثاني للايبزيغ في الدقيقة 30 لكن ماينز رد بهدفين حملا توقيع موسى نياخت ولياندرو باريرو في الدقيقتين 35 و50. وبهذا الفوز رفع ماينز رصيده إلى عشر نقاط في المركز قبل الأخير.



كما خسر باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث (32 نقطة) على ملعبه أمام فولفسبورغ بهدف نظيف. فعلى ملعب باي أرينا، قاد ريدل باكو فريقه فولفسبورغ للفوز على ليفركوزن بهدف سجله في الدقيقة 35. ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 32 نقطة ليتقدم للمركز الرابع.

وفي باقي المباريات فاز أينتراخت فرانكفورت على مضيفه أرمينيا بيلفيلد بخمسة أهداف لهدف. وفرايبورغ على ضيفه شتوتغارت بهدفين لهدف، وبذات النتيجة فاز أوغسبورغ على ضيفه يونين برلين.

ف.ي/ص.ش (ا.ف.ب، د.ب.ا)