 خسارتان مؤلمتان للايبزيغ وليفركوزن في الدوري الألماني | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 23.01.2021

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رياضة

خسارتان مؤلمتان للايبزيغ وليفركوزن في الدوري الألماني

هبت رياح الجولة الثامنة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم كما يشتهي المتصدر بايرن ميونيخ، حيث تعثر لايبزغ وليفركوزن، مطارداه المباشران، وتكبدا الخسارة.

Fußball Bundesliga Mainz v RB Leipzig

من لقاء ماينز مع لايبزغ والفوز المفاجئ لفريق ماينز

أهدر فريق لايبزيغ اليوم السبت (22 يناير/ كانون الثاني 2021) فرصة جديدة لزيادة الضغط على بايرن ميونيخ في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بخسارته على ملعب مضيفه ماينز، المتعثر، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في الجولة الثامنة عشر للبوندسليغا.

ويحتل لايبزيغ المركز الثاني برصيد 35 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف بايرن المتصدر والذي سيلتقي مع مضيفه شالكه غدا الأحد، ويلتقي الأحد أيضا هوفنهايم مع كولونيا.

وعلى ملعب أوبل أرينا اليوم السبت تقدم تايلر أدامس بهدف للايبزيغ في الدقيقة 15، لكن بعد تسع دقائق فقط أدرك موسى نياخات التعادل لماينز. وأضاف مارسيل هالستينبيرغ الهدف الثاني للايبزيغ في الدقيقة 30 لكن ماينز رد بهدفين حملا توقيع موسى نياخت ولياندرو باريرو في الدقيقتين 35 و50. وبهذا الفوز رفع ماينز رصيده إلى عشر نقاط في المركز قبل الأخير.

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الحضور الصوتي لمشجعي كرة القدم


كما خسر باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث (32 نقطة) على ملعبه أمام فولفسبورغ بهدف نظيف. فعلى ملعب باي أرينا، قاد ريدل باكو فريقه فولفسبورغ للفوز على ليفركوزن بهدف سجله في الدقيقة 35. ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 32 نقطة ليتقدم للمركز الرابع.

وفي باقي المباريات فاز أينتراخت فرانكفورت على مضيفه أرمينيا بيلفيلد بخمسة أهداف لهدف. وفرايبورغ على ضيفه شتوتغارت بهدفين لهدف، وبذات النتيجة فاز أوغسبورغ على ضيفه يونين برلين.

ف.ي/ص.ش (ا.ف.ب، د.ب.ا)

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    مساعدة مهنية؟

    تسريحات الشعر مثل نيكولاس غونزاليس من شتوتغارت (يمين الصورة)، قد أثارت شكوك نقابة مصففي الشعر. ودفعها للتساؤل حول ما إذا كان عملاً احترافياً أم أن الأرجنتيني قد أنجزها بنفسه؟

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    حلاقة حديثة؟

    فينتشنزو غريفو (إلى اليسار) وإريميدين ديميروفيتش (إلى اليمين) من نادي فرايبورغ، تبدو العناية بقصة الشعر واضحة عليهما. ومن جهتها، لا تعتقد نقابة تصفيف الشعر أنه يمكنك القيام بذلك دون خبير. ومن جهة ثانية فإن زوجة غريفو قد تدربت على تصفيف الشعر.

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    مع أدوات احترافية فقط؟

    كتبت النقابة المهنية في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الاتحاد الألماني "حلاقة شعر الرأس بهذه الطريقة وتحديد الرقبة والصدغ بهذه الدقة... لا يمكن أن يقوم بها إلا مصففو الشعر المحترفون بمعدات احترافية".

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    توعية ماينز

    وكتبت إدارة نادي ماينز ردا على سؤال من DW قائلة: "لقد أبلغنا اللاعبين بهذه المشكلة منذ بداية جائحة كورونا.. ولسنا على علم بأي حالة من هذا القبيل داخل فريقنا".

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    غلادباخ.. خدمة ذاتية

    كتب المتحدث باسم غلادباخ ردا على سؤال لـ DW: "لسنا على علم بأي زيارات لمصففي الشعر للاعبين". وأضاف: "في الواقع ، لقد تحدثت للتو إلى أحد اللاعبين، وأخبرني أنه قد قام بقص شعره بنفسه بالأمس. نلاحظ بأن جميع اللاعبين لدينا يبدون التزاماً بالقواعد المحددة حتى الآن."

  • Fußball Bundesliga | VfB Stuttgart - RB Leipzig

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    النموذج السويدي

    لا يقدم إيميل فورسبيرغ من نادي لايبزيغ أي سبب للنقد. يترك السويدي شعره ينمو ويطول، كما كان يفعل قبل قيود كورونا، وتساعده ربطة الشعر بالمحافظة على الترتيب.

  • RB Leipzig - Hertha BSC

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    "ذيل الحصان"

    أما بالنسبة لمارسيل سابيتزر، زميل فورسبيرغ في الفريق، فهو بعيد تماماً عن هذا الانتقاد، إذ يصفف شعره بنفسه بسهولة "ذيل الحصان" كما في الصورة.

  • Fußball Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    الطول المثالي؟

    حتى بالنسبة لبايرن ميونيخ، يبدو كل شيء إلى حد كبير طبيعياً. وخصوصاً أن الهداف - ليون غوريتسكا - لديه تموجات شعر أطول من قبل.

  • Fußball Bundesliga | Werder Bremen- Bayer 04 Leverkusen

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    ضفائر طويلة

    أصبح لدى تاهيت تشونغ من فيردر بريمن ضفائر طويلة بعد أن كان يركض بشعر أجعد كثيف، فهل تساعده هذه الضفائر على الركض بشكل أسرع؟

  • Christian Gross I Trainer Schalke

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    لا مخاوف

    لا يعاني كريستيان غروس مدرب شالكه الجديد من مخاوف بسبب هذه الانتقادات ولأسباب مفهومة وواضحة، ولا يمكن إلا أن يبتسم بتعب في "قضايا تصفيف الشعر" المثيرة للجدل. أندرياس شتينزيمونس / ريم ضوا


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تمكن فريق بوروسيا مونشنغلادباخ من تحقيق نتيجة الفوز برباعية على ضيفه بوروسيا دورتموند في مباراة مثيرة ضمن فعاليات افتتاح الجولة الـ18، فيما ستتواصل مباريات هذه الجولة بمواجهات مهمة أبرزها لقاء ليفركوزن وفرايبورغ.  

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