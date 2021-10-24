خسارة بايرن ميونيخ الثقيلة بارقة أمل للبوندسليغا؟

سجّل بروسيا مونشنغلادباخ ثلاثة أهداف في أول 21 دقيقة من عمر مباراة أمس الأربعاء (27 تشرين الأول/أكتوبر 2021)، التي سحق فيها الأخير نادي بايرن ميونيخ فائزاً عليه بخماسية نظيفة، وذلك في أثقل هزيمة للمدافع عن لقب الدوري،
والتي بسببها ودّع بايرن بطولة كأس ألمانيا من الدور الثاني.
مونشنغلادباخ من جهته لم يحقق في بطولة الكأس أول انتصار على ديناصور البوندسليغا فحسب، وإنما بات أيضا أول فريق يسجل خمسة أهداف بالتمام والكمال في مرمى النادي العملاق منذ فوز بروسيا دورتموند على بايرن 5-2 في نهائي كأس ألمانيا عام 2012. كما أن مونشنغلادبخ بات أيضا أول فريق على الإطلاق يسجل ثلاثة أهداف في أول 21 دقيقة في المرمى البافاري في تاريخ هذه المسابقة.
صدمة عبّر عنها حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للبايرن، بالقول: "لم نكن موجودون على أرض الملعب. لم نفز بتدخل واحد طيلة الشوط الأول". وأضاف: "كل ما يمكنه أن يسير بشكل خطأ سار بشكل خطأ. مونشنغلادباخ كان رائعا". وبالفعل، فإن هذه النتيجة "لا تحدث إلا نادراً" كما ذهب إلى ذلك السويسري بريل إمبولو لاعب مونشنغلادباخ الذي سجّل ثنائية في "ليلة السقوط".
من جهته، أقرّ مهاجم الفريق المخضرم توماس مولر بأن المستوى كان "كارثياً". وقال لشبكة "سكاي سبورتس" إنه "باستثناء الحارس مانويل نوير الذي تركناه وحيداً، قدّمنا جميعا أداء كارثياً، لم أر هذا الفشل الجماعي لفريقنا من قبل". وأضاف الدولي الألماني "علينا أن نحدّد الأسباب بطريقة ما، لا حجّة لدينا مطلقاً. بعد مباراة مماثلة، من السهل أن تنتقد نفسك". وتابع: "لا أعرف ما إذا كنت قد عايشت شيئاً من هذا القبيل قط بقميص بايرن ميونيخ. علينا أن نعتذر لمشجعينا".
وبالطبع، ليس الإقصاء من الكأس هو الصعب، إذ سبق لبايرن أن خرج من المسابقة في الدور نفسه العام الماضي بركلات الترجيح، بل هي النتيجة وبحضور مكتمل للكتيبة من الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي المرشح لنيل الكرة الذهبية، مروراً بمولر، ووصولاً إلى الجناحين ليروي سانيه وسيرج غنابري.
بارقة أمل للمنافسين؟
لكن هذه الخسارة التاريخية للفريق البافاري قد تكون بارقة أمل في إحياء روح المنافسة والنشاط في الدوري الألماني بعيداً عن سيطرة بافارية متكررة، حسب ما يرى موقع "تي أونلاين" الإخباري الألماني. بوروسيا مونشنغلادباخ بأدائه الرائع أذهل الجميع وجعل كرة القدم الألمانية "مستيقظة وتتنفس الصعداء"، محققاً ما يتوق إليه المشجعون في منافسة مفتوحة ومتساوية الفرص بين الفرق على صعيدي الدوري والكأس دون أن يكون للبافاري وحده نصيب الأسد في الألقاب وفي نقاط المباريات.
بكل تأكيد يبقى بايرن ميونيخ الفريق الأقوى بدون منازع، ولا أحد يحقد عليه بعد خسارته الأخيرة. لكن كرة القدم هي فوز وخسارة، وكل فريق مهما كانت قوته معرّض لخسارة كبيرة، وحتى بايرن لا يستثنى من ذلك. بل هو أمر جيد للكرة الألمانية لتعزيز المنافسة.
واستطاع غلادباخ الظهور واثقا من نفسه واستغلال أخطاء منافسه جيدا. وهو ما استطاع فريق فرانكفورت عمله أيضاً حين فاز على بايرن 2 -1 مطلع هذا الشهر.
استعادة صفة "البُعبع" محلياً وأوروبياً
غداة "ليلة السقوط"، كتب روبرت ليفاندوفسكي على إنستغرام: "من الصعب أن نفهم ما حدث بالأمس". "هذه الهزيمة مؤلمة، لكن علينا أن نستخلص نتائجنا منها ونعود أقوى". وتعهد ليفاندوفسكي أمام جماهير الفريق بإصلاح الأمور سريعا، قائلا: "أنا مقتنع بأننا سنمنحكم قريبًا الكثير من الأسباب لتكونوا سعداء مرة أخرى".
وستخضع المباراة القادمة لبايرن في البوندسليغا في نهاية الأسبوع أمام يونيون برلين لاختبار حقيقي للفريقين، وذلك بعد النتائج المذهلة لبرلين في الدوري وبعد الخسارة الكبيرة للفريق البافاري، وخاصة أن بايرن نادراً ما يخسر مرتين متتاليتين.
(د ب أ، DW)
-
أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد
بعد أربعة سنوات من اللعب ضمن فريق بروسيا دورتموند، أدار اللاعب جادون سانشو ظهره لبوروسيا دورتموند، حيث اختار التعاقد مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 85 مليون يورو.
-
أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
ديفيد ألابا إلى ريال مدريد
مثل رحيل ألابا عن بايرن ميونيخ بعد 13 عامًا في صفوفه حصل خلالها على 28 لقباً، واحدا من أكبر الانتقالات الذي شهدها الميركاتو الأخير على صعيد البوندسليغا. النمساوي يلعب اليوم في صفوف ريال مدريد الإسباني بقيادة المحنّك كارلو أنشيلوتي. ألابا (26 عاما) حصل على رقم "4" الذي "ورثه" عن أسطورة الملكي الأبيض راموس.
-
أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
دايوت أوباميكانو إلى بايرن ميونيخ
الفراغ النّاجم عن رحيل ألابا في قلب الدفاع البافاري، سيعوضه لاعب لايبزيغ السابق دايوت أوباميكانو. الصفقة بلغت قيمتها 42,5 مليون يورو. الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا جنبًا إلى جنب مع مواطنيه بنجامين بافارد ولويس هيرنانديز في خط الدفاع. ويكمل كينغسلي كومان وكورنتين توليسو الخماسية الفرنسية في فريق بايرن ميونيخ.
-
أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
توماس ديلاني إلى فريق إشبيلية
لاعب دورتموند توماس ديلاني حطّ الرحال لدى فريق إشبيلية الإسباني. وفي حفل وداعه قال ديلاني أمام زملائه إنه "فخور جدا للعبه الفترة الماضية في فريق دورتموند العريق". وتابع: إنه "لأمر محزن، لكننا جميعا ننفصل كأصدقاء". ولعب ديلاني ثلاثة مواسم بقميص بروسيا دورتموند. ومع الفريق الأندلسي عليه العمل على انتزاع مقعده في التشكيلة الأساسية.
-
أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
ماتيوس كونيا إلى أتلتيكو مدريد
من هيرتا برلين إلى أتليتيكو مدريد بطل الليغا الإسبانية. ماتيوس كونيا، وفي تطور لافت، التحق بالبوندسليغا عبر بواة لايبزيغ، ثم إلى هيرتا قبل عام ونصف مقابل 18 مليون يورو، والآن إلى الدوري الإسباني مقابل 30 مليون.
-
أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
إسحاق بلفضيل ينتقل إلى هيرتا برلين
من تبعات انتقال كونيا إلى أتلتيكو، التعاقد مع المهاجم الجزائري اسحاق بلفضيل إلى غاية يونيو/ تموز 2022. ويمتاز بلفيضل (29 عاما) بمهارته في المراوغة والتمريرات السريعة، وقد لعب سابقا في صفوف هوفنهايم وبريمن. سجّل 20 هدفاً ضمن 73 مباراة في الدوري الألماني.
-
أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
إيلاش موريبا إلى لايبزيغ
تعاقد فريق لايبزيغ مع لاعب برشلونة إيلاش موريبا البالغ من العمر 18 عاما. وبموجب الصفقة، سيدفع النادي الألماني للكاتالوني 16 مليون يورو إضافة إلى ستة ملايين يورو أخرى كمجموع للمكافآت الطويلة الأمد. ومن المفترض أن يعوض موريبا النمساوي مارسيل سابيتزر الذي انتقل بدوره إلى بايرن ميونيخ.
-
أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
مارسيل سابيتزر إلى بايرن ميونيخ
اختار مارسيل سابيتزر الرحيل إلى البافاري مودعاً لايبزيغ، بعد أن اضطر الأخير الموافقة على الصفقة لكون أن العقد الذي يجمعه بلاعب خط الوسط كان ممتدا لنهاية موسم 2022 فقط. وهذا يعني أن عملية بيع اللاعب في الوقت الحالي مربحة أكثر. وقدّرت التقارير المحلية قيمة الصفقة ما بين 15 و16 مليون يورو. بينما وقّع الدولي النمساوي عقداً مع فريقه الجديد إلى نهاية موسم 2025.
-
أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكا فالدشميت إلى فولفسبورغ
يقول مارسيل شيفر، المدير الرياضي لفولفسبورغ عن هدّاف بطولة الأمم الأوروبية دون 21 عاما، إنه "يتناسب تماما" مع فريقنا ليس فقط "رياضيا، وإنما على مستوى شخصيته". سجّل الألماني لوكا فالدشميت تسعة أهداف في 27 مباراة بالدوري. وبعد فرانكفورت، وهامبورغر وفرايبورغ، سيكون فولفسبورغ الفريق الرابع الذي يلعب فالدشميت بقميصه في الدوري الألماني لكرة القدم.
-
أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
ماكسيميليان إيغشتاين إلى فرايبورغ
بعد مغادرة لاعب خط الوسط بابتيست سانتاماريا، كان على فرايبورغ البحث عن بديل وبسرعة. فوجد ضالته لدى فيردر بريمن الهابط حديثا إلى دوري الدرجة الثانية. فتمّ التعاقد مع أحد أفضل لاعبيه، ويتعلق الأمر بماكسيميليان إيغشتاين مقابل خمسة ملايين يورو. (الكاتب: أندرياس شتينسموس/ علاء جمعة)
الكاتب: علاء جمعة