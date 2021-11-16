خسائر متلاحقة للحوثيين بعد انتصارات.. ماذا يجري في اليمن؟

مشهد معكوس تماماً بدت عليه الساحة اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية. فبعد سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة التي نفذتها جماعة أنصار الله الحوثية مؤخراً عاد التحالف الذي تقوده السعودية ليعلن عن تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية وصفها بأنها "مشروعة" في الأحياء الشمالية من العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف ومصادر مختلفة إن الهجمات دمرت هدفاً "عالي القيمة" للصواريخ البالستية في صنعاء، وهو ما اعترف به الحوثيون دون ذكر تفاصيل عن سقوط قتلى أو وقوع أضرار.

لكن على شبكات التواصل الاجتماعي تصاعدت انتقادات حادة للعملية التي قال يمنيون إنها جاءت في وسط مناطق شديدة الكثافة السكانية، فيما أكد التحالف أنه حذر المدنيين من التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة بحسب ما نشرت وكالة الانباء السعودية.

ساحة عمليات متقلبة

حتى الآن لا يوجد سبب محدد لتغير المشهد بهذه الوتيرة السريعة في اليمن. فالتحالف بعد أن كان قد مني بعدة هزائم بدأ في استهداف مناطق لم يكن قد استهدفها طوال السنوات الماضية. وفي الوقت الذي ظن فيه الحوثيون أنهم قد اقتربوا من السيطرة على مأرب آخر معاقل الجيش اليمني الكبرى شمال اليمن، عاد ليُمنى بهزائم في عدة ساحات.

وسبق العملية العسكرية الأخيرة إعلان التحالف عن مقتل 115 عنصراً حوثياً في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد، خلال اليومين الماضيين عقب "تنفيذ 22 عملية لاستهداف ميليشيات الحوثي"، وتدمير 16 آلية عسكرية تابعة لهم. وأضاف التحالف أنه تم أيضاً تنفيذ 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي، فضلاً عن استهداف آليات وموقع لتخزين الصواريخ الباليستية.

مشاهدة الفيديو 01:48 تغيير خطوط المواجهة في الحُديدة يدفع مزيدا من اليمنيين للفرار من ديارهم

ويوم الأحد الماضي أعلن التحالف مقتل أكثر من 40 عنصراً حوثياً عقب تنفيذ 10 استهدافات في مأرب والبيضاء والجوف، إلى جانب عمليات أخرى بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفاً عسكرياً لقدرات الحوثيين، شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات. كما أعلن التحالف خلال الأسابيع الماضية مقتل حوالي 4000 من المتمردين الحوثيين بالقرب من مدينة مأرب الاستراتيجية.

الهجوم الكبير على صنعاء جاء بعد ساعات من إعلان التحالف تدمير طائرة مسيّرة، حاولت استهداف مطار نجران جنوب غرب المملكة. وأوضح التحالف أن "المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لتنفيذ الهجوم العابر للحدود".

قبل ذلك حدثت عدة اختراقات على المستوي الميداني من قبل الحوثيين، إذ شهدت الحديدة انسحابات مفاجئة ومتعددة لمواقع كانت تسيطر عليها قوات الجيش اليمني لتسقط في يد الحوثيين. كما أعلنت الجماعة من جانبها إطلاق 14 طائرة مسيرة على عدة مدن سعودية واستهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة.

وصعّد الحوثيون في شباط/فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مدينة مأرب، التي قد يغير سقوطها في أيديهم، مسار الحرب، إذ من شأن السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن تسهّل توسّع الحوثيين إلى محافظات أخرى كما أنه قد تعزز موقفهم التفاوضي في محادثات السلام.

وفي اتصال هاتفي معه، قال براء شيبان الباحث والمحلل السياسي اليمني من بريطانيا لـ DW عربية إن ما يحدث الآن هو فتح جبهات جديدة، أي أن الحرب تدخل مرحلة جديدة وهناك عودة واضحة لعمليات عسكرية هجومية يقودها التحالف لان كل الجهود التي قامت بها الإدارة الامريكية في بداية العام واضح أنها فشلت في احتواء الأزمة للوصول إلى حل سياسي، حتى مع التعهد الذي كان قد وضعه الرئيس الأمريكي بايدن عندما تولى السلطة.

يرى شيبان أن ما يحدث الآن هو انفتاح لجبهات جديدة بعد فشل الجهود الأمريكية لاحتواء الأزمة للوصول إلى حل سياسي.

وأضاف شيبان أن العمليات الجديدة للتحالف تأتي في أعقاب مرحلة هدوء نسبي خلال الفترة الماضية وهذا ما سمح للمقاتلين الحوثيين بالتمدد لفترة طويلة خاصة أن الضغوط الأمريكية على السعودية كانت كبيرة لوقف العمليات الهجومية التي كانت تقودها في اليمن ما يعني أن هناك الآن تغيرا في هذا المعطى بشكل واضح.

هل تتورط الولايات المتحدة في اليمن؟

قبل أيام اقتحم الحوثيون مجمّع السفارة الأمريكية المغلقة وقاموا باحتجاز عدد من موظفي السفارة اليمنيين بصنعاء، ما أثار غضباً شديداً في واشنطن. وكانت الولايات المتحدة قد نقلت موظفيها الدبلوماسيين إلى الرياض في عام 2015 بسبب الحرب الأهلية في اليمن.

وقال متحدّث باسم الخارجية الأمريكية في بيان إنّه تمّ الإفراج عن غالبية الموظفين المحليين في السفارة، وأضاف أن "موظفين يمنيين في سفارتنا ما زالوا محتجزين دون تفسير وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم وإلى إخلاء المقار فوراً وإعادة جميع الممتلكات الأمريكية التي تمّ الاستيلاء عليها".

وعن دلالات اقتحام السفارة الامريكية يقول براء شيبان الباحث والمحلل السياسي اليمني إن "العلاقة بين الولايات المتحدة والحوثيين هي من الأصل متوترة لكن كان هناك تفاؤل لدى الإدارة الامريكية أن تتعاطى جماعة الحوثي بشكل إيجابي مع قدوم الرئيس بايدن للبيت الأبيض، إلا أنه من الواضح أن الرهانات الأمريكية باءت بالفشل، فالعلاقة توترت للغاية بعد هذه الواقعة والتي شبهها الأمريكيون بحادثة احتجاز الرهائن في طهران عقب الثورة الإيرانية وهو المشهد الذي يؤرق صانع القرار الأمريكي بشكل دائم".

وأضاف الباحث اليمني أن "الحادثة وتّرت العلاقة بشكل أكبر ما كانت عليه، كما انقطع حبل التواصل الذي كان قد امتد بين المبعوث الأمريكي لليمن وبين الحوثيين.. لكني لا أظن شخصياً أن الولايات المتحدة قد تتورط بشكل مباشر في حرب اليمن لكن على الأقل قد تخفف الواقعة من الضغوط التي كانت تمارسها واشنطن على الرياض لتتوقف عن عملياتها العسكرية في اليمن".

مشاهدة الفيديو 01:55 المعارك مستمرة في مأرب على وقع أزمة إنسانية

إيران والمشهد اليمني

تتزايد الضغوط الإقليمية والدولية يوماً بعد يوم على إيران خصوصا مع خيبة أمل واسعة من المسار الذي تجري فيه المباحثات الخاصة بالملف النووي الإيراني والتهديدات الإسرائيلية المتصاعدة في هذا الجانب إلى جانب الضغوط المتزايدة على حزب الله اللبناني الموالي لإيران وأيضاً الهزائم المتلاحقة التي منيت بها الميليشيات والجماعات الموالية لإيران في الانتخابات العراقية.

ويرى مراقبون أن كل هذه الأحداث ربما تكون قد أضعفت الدعم الإيراني للحوثيين خلال الأيام الماضية ما أدى لسلسلة من الهزائم المتعاقبة التي مُني بها الحوثيون مؤخرا.

ويرى براء شيبان الباحث السياسي اليمني "أننا اليوم أمام مشهدين، فقد كانت هناك مقاربة جاءت بها الإدارة الأمريكية وهي محاولة فصل قضية اليمن عن علاقاتها المتوترة مع إيران، وهناك مشهد آخر تقوده دول الإقليم وعلى رأسها السعودية مفاده أن الأمر كله مرتبط ببعضه، أي أننا لا نستطيع أن نفصل مسألة الحوثي عن مسألة حزب الله عن الموضوع الإيراني، وإذا ما أراد أحد أن يمارس ضغوطاً فعليه أن يضغط من خلال هذا المحور بالكامل".

وتابع المحلل السياسي اليمني أن "هذه المقاربة لاتزال موجودة لدى دول الإقليم التي ترى أن حربها مع الحوثيين هي جزء من صراعها مع محور إيران في المنطقة بشكل عام. في المقابل ترى الإدارة الأمريكية أن الملف النووي الإيراني ومباحثاته يجب فصلها عن باقي القضايا".

ويضيف شيبان أنه لا يعتقد أن إيران يمكن أن تخفف من دعمها للحوثيين "لأن الجماعة حققت مكاسب كبيرة خلال الفترة الماضية ما جعلهم ورقة رابحة للإيرانيين رغم أنهم لم يستثمروا فيها كثيراً، حتى ولو ظهر أن الحوثيين في مرحلة تراجع ولو بشكل مؤقت".

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية، وبين جماعة أنصار الله الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014، وهو النزاع الذي أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين. كما تسبب في أزمة إنسانية مريعة وفق منظمات إنسانية عدة.

عماد حسن