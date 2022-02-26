 خسائر في الأرواح نتيجة القصف الروسي في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 28.02.2022

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DW الأخبار

خسائر في الأرواح نتيجة القصف الروسي في أوكرانيا

وقوع ضحايا من المدنيين نتيجة القصف الروسي ضد أوكرانيا وموسكو تنفي استهداف المدنيين

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الحرب مستمرة في أوكرانيا في يومها الثالث. وزيلينسكي يطالب أوروبا بضم بلده للاتحاد الاوروبي.

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8128381 28.02.2022 ******* A military truck carrying a 2S7 Pion self-propelled heavy artillery gun drives along a road near the border between Russia and Ukraine in Belgorod region, Russia. On February 24 Russian President Vladimir Putin announced a military operation in Ukraine following recognition of independence of breakaway Donetsk and Luhansk republics. Mikhail Voskresenskiy / Sputnik

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8128381 28.02.2022 ******* A military truck carrying a 2S7 Pion self-propelled heavy artillery gun drives along a road near the border between Russia and Ukraine in Belgorod region, Russia. On February 24 Russian President Vladimir Putin announced a military operation in Ukraine following recognition of independence of breakaway Donetsk and Luhansk republics. Mikhail Voskresenskiy / Sputnik

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يتواصل لليوم الخامس الهجوم الروسي على أوكرانيا التي تقاوم بشراسة، وذلك غداة تلويح بوتين بالتهديد النووي الذي واجهه الأوروبيون بالتعهد بإرسال أسلحة إلى كييف، فيما أنطلقت محادثات وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.

German Chancellor Olaf Scholz speaks during an extraordinary session of the Bundestag (lower house of parliament) on February 27, 2022 in Berlin. - Germany on February 26, 2022 dramatically ramped up its backing for Ukraine's battle against Russia, approving weapons deliveries for Kyiv in a policy U-turn and agreeing to limit Moscow's access to the SWIFT interbank system. In a shift from its longstanding policy of banning weapons exports to conflict zones, Berlin is opening up its Bundeswehr store, pledging to transfer 1,000 anti-tank weapons and 500 Stinger class surface-to-air missiles to Ukraine. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

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أعلن المستشار أولاف شولتس عن تحوّل كبير في سياسة ألمانيا الخارجية والدفاعية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. وبهذا الإعلان تتخلى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا عن نهج تتّبعه منذ عقود يقضي بالتريّث في تعزيز قدراتها العسكرية.

From left, Lithuania's President Gitanas Nauseda, German Chancellor Olaf Scholz,Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, European Commission President Ursula von der Leyen, Italy’s Prime Minister Mario Draghi and Denmark’s Prime Minister Mette Frederiksen during a round table meeting at an extraordinary EU summit on Ukraine in Brussels, Thursday, Feb 24, 2022. Geert Vanden Wijngaert/Pool via REUTERS

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Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy makes a statement in Kyiv, Ukraine, February 27, 2022, in this still image taken from a handout video. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

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