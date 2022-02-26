خسائر في الأرواح نتيجة القصف الروسي في أوكرانيا

زيلنسكي يرفض التفاوض مع موسكو في بلد "انطلقت منه الصواريخ"

أكد الرئيس الأوكراني الاستعداد للتفاوض مع روسيا لكن ليس كما اقترحت في بيلاروسيا التي انطلقت منها الصواريخ على بلاده، شاكراً الحلفاء لدعم بلاده. في حين قالت موسكو إن العمليات العسكرية لن تتوقف أثناء محادثات محتملة.