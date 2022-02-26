خسائر في الأرواح نتيجة القصف الروسي في أوكرانيا

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وقوع ضحايا من المدنيين نتيجة القصف الروسي ضد أوكرانيا وموسكو تنفي استهداف المدنيين
يتواصل لليوم الخامس الهجوم الروسي على أوكرانيا التي تقاوم بشراسة، وذلك غداة تلويح بوتين بالتهديد النووي الذي واجهه الأوروبيون بالتعهد بإرسال أسلحة إلى كييف، فيما أنطلقت محادثات وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.
أعلن المستشار أولاف شولتس عن تحوّل كبير في سياسة ألمانيا الخارجية والدفاعية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. وبهذا الإعلان تتخلى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا عن نهج تتّبعه منذ عقود يقضي بالتريّث في تعزيز قدراتها العسكرية.
تعهد زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وتكتلات كالاتحاد الأوروبي والناتو بتشكيل جبهة موحدة ضد موسكو. فما أقصى ما هدد به الغرب "الدب الروسي"؟ وهل سيتوقف الأمر على فرض عقوبات على القطاع المالي؟
أكد الرئيس الأوكراني الاستعداد للتفاوض مع روسيا لكن ليس كما اقترحت في بيلاروسيا التي انطلقت منها الصواريخ على بلاده، شاكراً الحلفاء لدعم بلاده. في حين قالت موسكو إن العمليات العسكرية لن تتوقف أثناء محادثات محتملة.
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