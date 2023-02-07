 خسائر بمليارات الدولارات... هل تعيد تركيا بناء مدنها؟ | مسائية DW | DW | 16.02.2023

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مسائية DW

خسائر بمليارات الدولارات... هل تعيد تركيا بناء مدنها؟

بعد خسائر بشرية بعشرات الآلاف، تقديرات بخسائر مادية تصل إلى عشرات المليارات بسبب الزلزال المدمر في تركيا. فما حجم الكارثة الفعلي؟ وهل تركيا قادرة على البدء بإعادة الإعمار في المستقبل القريب؟

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