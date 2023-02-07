خسائر بمليارات الدولارات...هل تعيد تركيا بناء مدنها؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
بعد خسائر بشرية بعشرات الآلاف، تقديرات بخسائر مادية تصل إلى عشرات المليارات بسبب الزلزال المدمر في تركيا. فما حجم الكارثة الفعلي؟ وهل تركيا قادرة على البدء بإعادة الإعمار في المستقبل القريب؟
بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، يرغب كثير من الأقارب في ألمانيا في استقبال الناجين من كارثة الزلزال من البلدين. وتبحث الحكومة الألمانية الآن عن "حلول غير بيروقراطية قدر الإمكان" لمنح تأشيرات للناجين.
وسط درجات حرارة تقترب من التجمد واصلت فرق الإنقاذ بالليل وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء العمل لانتشال المحاصرين تحت أنقاض المباني في جنوب تركيا وشمال سوريا، وبدأت فرق الإنقاذ والمساعدات من دول العالم في الوصول.
رغم تراجع الأمل بالعثور على ناجين، تتواصل جهود إنقاذ ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة نحو 22 ألف شخص في تركيا وسوريا. وتستمر الجهود الدولية لإيصال المساعدات إلى البلدين، خصوصًا سوريا، مع إعلان واشنطن تعليق بعض العقوبات.
مازال الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف آلاف القتلى والجرحى يثير تفاعلا دوليا كبيرا. إذ عرضت مجموعة من الدول مساعدات على البلدين. وحتى أوكرانيا التي تمزقها الحرب عبرت عن استعدادها لإرسال فرق إنقاذ لتركيا.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول