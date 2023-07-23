خسائر بشرية ومادية فادحة في هجوم صاروخي روسي على اوديسا

قتل شخصان وأصيب 22 آخرين بينهم أربعة من الأطفال في هجوم صاروخي روسي ليل السبت الأحد على اوديسا. وأعلنت كييف أن الضربات الروسية "دمرت" كاتدرائية ارثوذكسية كانت مدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) في مركز مدينة اوديسا التاريخي واصفة ذلك بـ"جريمة حرب". وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية "دمرت كاتدرائية التجلي الواقعة في الوسط التاريخي لاوديسا، الخاضعة لحماية اليونسكو. جريمة حرب لن تنسى ولن تغفر".

وأطلقت روسيا خلال الليلة الماضية وابلا من الصواريخ على مدينة أوديسا الاوكرانية ، في هجوم يعد الأكبر ضمن سلسلة من الهجمات شبه اليومية التي تشنها موسكو بعد انسحابها من اتفاق العبور الآمن للحبوب الأوكرانية الذي تقوم فيه الأمم المتحدة بدور الوساطة، حيث يتم شحن الحبوب من موانئ في منطقة أوديسا. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الاحد (23 تموز/ 2023) عن القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا القول، إن الهجوم الأخير أدى إلى تدمير البنية التحتية للموانئ والمنازل والمباني الأخرى.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة على موقع تويتر: "سيكون هناك بالتأكيد انتقام من الإرهابيين الروس بسبب أوديسا. سوف يواجهون بهذا الانتقام".

وأطلقت القوات الروسية 19 صاروخا، تمكنت قوات الدفاع الجوي الأوكراني من إسقاط تسعة منها، بحسب مصادر أوكرانية.

عاشت اوديسا ليلة عصيبة ليل الخميس الجمعة

وعاشت أوديسا خصوصا الخميس "ليلة جحيم" ، واتهمت كييف موسكو باستهداف البنية التحتية للموانئ تحديدا، لمنع أي استئناف محتمل لصادرات الحبوب الأوكرانيّة.

وتقع أوديسا على البحر الأسود وهي مدينة استراتيجية للعبور البحري في المنطقة. من جهتها دانت اليونسكو "بشدة" الجمعة الضربات الروسية على "عدد من المتاحف" والمباني التاريخية التي "تعرضت لأضرار" في وسط المدينة. وأكد الجيش الروسي أنه لا يستهدف سوى مواقع عسكرية. وقال الجيش الروسي "شنت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة ليلا (..) على منشآت تم فيها الاعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة"، مؤكدا أنه "تم تدمير جميع الاهداف المحددة".

ويأتي هذا الهجوم الليلي الجديد أيضا غداة هجوم بمسيرة أوكرانية فجّر مستودعا للذخيرة في شبه جزيرة القرم، ما استدعى إجلاء سكان المناطق المحيطة وتعليق حركة السكك الحديد في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا.

ع.خ /م.س (أ ف ب ، د ب أ)