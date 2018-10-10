 خريف عاصف بانتظار المستشارة ميركل | سياسة واقتصاد | DW | 10.10.2018

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سياسة واقتصاد

خريف عاصف بانتظار المستشارة ميركل

كسْب شبيبة الاتحاد المسيحي إلى جانبها، والفوز بانتخابات ولايتي بافاريا وهيسن ورئاسة حزبها، هذه بعض التحديات التي تواجه المستشارة ميركل قبل نهاية هذه السنة، أما السؤال المطروح فهو، ما مدى قوة المستشارة في مواجهتها؟

Bundeskanzlerin Merkel mit vom Wind verwehten Haar (picture-alliance/dpa/S. Stache)

جاءت تعليقات بعض الصحف على ظهور أنغيلا ميركل في فعاليات مؤتمر الشبيبة المسيحية إيجابية، إذ بدت وظهرت بروح شابة أكثر من الشباب، كما كتبت صحيفة "دي فيلت". المستشارة ورئيسة المسيحيين الديمقراطيين ألقت نهاية الأسبوع خطابا تضمن الكثير من الانتقاد الذاتي وكذلك الرغبة في الهجوم، وحصلت بالتالي على تصفيقات حارة من جانب "شبيبة الاتحاد المسيحي"، منظمة النشء التي تعتبر نفسها محافظة أكثر من الحزب الأم وتقف منذ مدة ضد نهج ميركل.

عقارب الساعة تدور ـ لكن بأي سرعة؟

ميركل متمرسة في مواجهة النقد الذاتي. وكان الحكم المسبق السائد في بداية فترة حكمها هو أنها غير قادرة على تحمل مهام المستشارة المستمرة منذ عام 2005. وفي السنوات المتتالية خسر الحزب المسيحي الديمقراطي انتخابات هامة في بعض الولايات، كما أن الانتخابات التشريعية حققت نتائج متوسطة. لكن ميركل ظلت في منصبها، ولم تترك للآخرين فرصة إبعادها عن السلطة. وفي كثير من الحالات تجاوزت إخفاقاتها مع مرور الوقت.

أن تصل حقبة ميركل إلى نهاية، هذا ما يعرفه الجميع. لكن السؤال هو متى سيحصل ذلك؟ ميركل تقول بأنها انتُخبت لولاية الحكم هذه وهي تستمر إلى 2021. لكن أزمات التحالف الحكومي الحالي تجعل الكثيرين يتكهنون بأنها لن تتمكن من البقاء طويلا. وهذا الانتقاد يزداد مع الوقت.

Deutschland Bayern CSU Seehofer und Söder (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

هورست زيهوفر، رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي (يسار) ورئيس وزراء ولاية بفاريا، زودر

البحث عن خلف لميركل

وما يساند فكرة الانتقال المنظم هو أنه لا يوجد شخص بديل يتمتع بكاريزما تمكنه من حشد المنتقدين خلفه. فخبير الشؤون السياسية فولفغانغ ميركل الذي لا تربطه علاقة قرابة مع ميركل يعتبر أنه " في حال عدم استمرار المستشارة، فإن الاتحاد سيواجه مشكلة كبيرة". وأضاف أنه "لا توجد شخصية مقنعة يمكن أن تخلفها". وحالة الاضطراب تهدد، لأنه ابتداء من نهاية الأسبوع المقبل يمكن أن تتفجر عاصفة خريف سياسي فوق رأس ميركل.

في ولاية بفاريا حيث معقل المسيحيين الاجتماعيين تظهر معالم هزيمة انتخابية تاريخية. فالحزب الاجتماعي المسيحي حكم في هذه الولاية طوال عقود بالأغلبية المطلقة. لكن استطلاعات الرأي تعكس نسبة نجاح متدنية. وقد يذهب البعض إلى تحميل ميركل المسؤولية في هذه الهزيمة التي قد تهز استقرار كيان التحالف بين الحزبين المسيحي الديمقراطي والاجتماعي المسيحي باعتبار أن رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي هورست زيهوفر هو أيضا وزير الداخلية. وبعدها بأسبوعين تحل الانتخابات القادمة في ولاية هسن حيث يحكم الحزب المسيحي الديمقراطي مع الخضر ـ وقد يتم تجاوز هذا التحالف، وسيكون ذلك بمثابة الهزيمة المقبلة لرئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي.

وحقيقة أن تكون استطلاعات الرأي سيئة في الحاضر، فإن الكثيرين يعللون ذلك بالنزاعات المتداولة علنا داخل الحكومة. ومثال على ذلك قضية رئيس جهاز الاستخبارات الألمانية السابق هانس غيورغ ماسن. ولكي لا يسوء الوضع تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار، فلا أحد يرغب في صب مزيد من الزيت على النار. وفي ألمانيا، ولاسيما داخل الحزب المسيحي الديمقراطي يكون مبدأ رص الصفوف هو الإجراء المثالي بغية إقناع الناخبين. فالنزاع السياسي داخل صفوف الحزب يبدو غير بناء، واستطلاعات الرأي الحالية تؤيد هذه الفرضية.

لكن حالة الاضطراب السياسي قائمة، بل ومتشعبة، إذ تتقلص شعبية الأحزاب الشعبية، فيما يمكن للخضر و "حزب البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي واليميني كسب ناخبين جدد. بعض الخبراء يرى أن هذين الحزبين سيمثلان على المدى البعيد الحزبين القوين الجديدين، وبالتالي فإن انتخابات جديدة بالنسبة إلى حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي ستكون مخاطرة.

Norbert Röttgen (picture-alliance/dpa/S. Stache)

نوربرت روتغن، منتقد ميركل يطالب بتغييرات استراتيجية

مقاومة من الغرب

إن تراجع قوة سلطة ميركل حقيقة تظهر في موضع آخر بشكل واضح هذه الأيام، ويعبر عن ذلك حالة عدم الرضا من داخل الحزب المسيحي الديمقراطي والتي ظهرت منذ مدة إلى الواجهة، مثلا من جانب نوربرت روتغن، النائب الواسع النفوذ في البرلمان الألماني عن حزب ميركل من ولاية شمال الراين ويستفاليا. روتغن تحدث في مقابلة مع مجلة "شبيغل" عن ضرورة تغيير استراتيجي وكذلك في الأشخاص. الجدير ذكره أن الولاية هي أكبر الولايات الألمانية بعدد السكان الذي يصل إلى 20 مليون نسمة. ومن الولاية الواقعة في أقصى غرب البلاد ينحدر أيضا منتقدون بارزون لميركل مثل ينس شبان البالغ من العمر 38 عاما والذي يشغل منصب وزير الصحة.

انتخابات رئاسة الحزب قبل نهاية العام

إن العمل خلف الكواليس علىى إنهاء حقبة ميركل لم يعد خفيا، لكنها ماتزال تملك قاعدة قوة مستقرة في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي وبين الوزراء الاتحاديين من نفس الحزب. وهذا يقويها. وبعد تجاوز موعدي الانتخابات في ولايتي بفاريا وهسن، ينتظر ميركل تحدي سياسي آخر وهو مؤتمر الحزب في ديسمبر/ تشرين الأول حيث يتم انتخاب الرئيس الجديد للحزب المسيحي الديمقراطي. ميركل من جهتها تعتزم الترشح مجددا، لكن هناك مرشحون ضدهاعلى هذا المنصب. غير أنهم ليسوا من الصفوف الأمامية في الحزب. وقد وعدت شخصيات قيادية في مقدمتها فولفغانغ شويبله بالتصويت لصالح ميركل.

كاي ألكسندر شولتس/ م.أ.

م

  • Deutschland CDU Parteitag Annegret Kramp-Karrenbauer (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المفضلة لدى ميركل: أنغريت كرامب كارينباور

    لو رتبت أنغيلا ميركل شؤون إرثها، لوقع الاختيار على أنغريت كرامب كارينباور، التي تتمتع كأمين عام للحزب المسيحي الديمقراطي بتعاطف كبير، وسبق أن كسبت انتخابات كرئيسة وزراء في ولاية السار. وهي تساند، على غرار ميركل، حلا أوروبيا في موضوع الهجرة. وترى كمؤيدة للاتحاد الأوروبي أن "أوروبا المشتركة في خطر"، بسبب التحركات الأحادية الجانب.

  • Bundestag Haushaltsdebatte 2019 Schäuble (Reuters/H. Hanschke)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المرشح الانتقالي: فولفغانغ شويبله

    باعتباره أقدم نائب في تاريخ البرلمان الألماني، يتمتع رئيس البرلمان الألماني بسلطة تتجاوز حدود الأحزاب كلها. ورغم أنه يعارض سياسة ميركل في الهجرة، فإن فولفغانغ شويبله ساند المستشارة في خلافها حول اللجوء مع الحزب الاجتماعي المسيحي. وشارك الرجل البالغ من العمر 76 عاما في التفاوض على اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، وتم اعتباره بسبب موقفه الصارم تجاه اليونان "كضابط حازم في أوروبا"

  • Berlin - Bundestag: Ursula von der Leyen, Bundesverteidigungsministerin (CDU) (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    "المرأة غير المحبوبة".. أورزولا فون دير لاين

    السيدة البالغة من العمر 59 عاما اعتُبرت لوقت طويل المرشحة الأكثر تأهلا لخلافة ميركل. ومشكلة وزيرة الدفاع تكمن في أنها غير محبوبة داخل حزبها وتحظى بدعم ضعيف. فون دير لاين تريد جيشا أوروبيا له "ثقل أكبر في كفة الميزان"، ودافعت بقوة عن حصول اللاجئين على تكوين داخل الجيش الألماني.

  • Deutschland PK Julia Klöckner in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    الحل الوسط: يوليا كلوكنر

    وزيرة الزراعة وحماية المستهلك تحسن إلى حد الآن التموقع بين معسكري أنصار ميركل ومعارضيها. وهذه استراتيجية قد تدفع المرأة البالغة من العمر 45 عاما إلى مقر المستشارية. إلا أن هذا المشروع لم ينجح أثناء الانتخابات لشغل رئاسة وزراء ولاية راينلاند بفالتس، فقد تأرجحت كلوكنر بين الإشادة والانتقاد لمسألة اللجوء وخسرت.

  • Deutschland Jens Spahn (picture alliance/dpa/C. Koall)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المحافظ: ينس شبان

    وزير الصحة تحفَظ مؤخرا في توجيه الانتقاد للمستشارة. وبالرغم من ذلك فهو يُعتبر معارضا لميركل ويقف من أجل التجديد المحافظ للحزب. ويعتزم الرجل البالغ من العمر 38 عاما تقنين أعداد اللاجئين ويطالب بحظر النقاب. ويرفض شبان الجنسية المزدوجة، فضلا عن وجود دولة مركزية أوروبية ووزير مالية أوروبي.

  • Daniel Günther (picture-alliance/dpa/C. Rehder)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    أمل المستقبل: دانييل غونتر

    رئيس وزراء ولاية شليزفيغ هولشتاين يتزعم في أقصى شمال البلاد تحالفا لم يحصل في برلين، ويُعتبر بالرغم من ذلك تكتلا مستقبليا: تحالف حزبي بين المسيحيين والليبراليين والخضر. والرجل البالغ من العمر 45 عاما كان الداعم الأبرز للمستشارة في الخلاف بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاجتماعي المسيحي، ويريد فتح أبواب سوق العمل الألمانية أمام طالبي اللجوء المرفوضين على أساس قانون هجرة جديد.

  • Tag der Deutschen Industrie - Peter Altmaier (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المتحكم في الخيوط: بيتر ألتماير

    يُعتبر وزير الاقتصاد والطاقة اليد اليمنى لميركل ورجل جميع المهام. وأفضل مثال على ذلك: في ذروة أزمة اللجوء أقالت ميركل وزير الداخلية دي ميزيير وعينت ألتماير منسقا لسياسة اللجوء. وفي النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية يريد الرجل البالغ من العمر 60 عاما أوروبا أقوى وترامب ضعيفا ويقول إن "مجتمع القيم أقوى من السياسيين الأفراد".

  • Deutschland Armin Lschet beim CDU-Landesparteitag Nordrhein-Westfalen (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

    المُقلَّل من قدره: أرمين لاشيت

    كرئيس وزراء لأكبر ولاية من حيث عدد السكان (شمال الراين ويستفاليا) يكون المرء مرشحا بصفة تلقائية للمستشارية، رغم أن اسم الرجل البالغ من العمر 57 عاما نادرا ما يرد عند التكهنات حول من يخلف ميركل. لكن هذا لا يعني شيئا، فلاشيت فاز قبل سنة بصفة مفاجئة مع الحزب المسيحي الديمقراطي بالانتخابات البرلمانية المحلية. وفي سياسة اللجوء هو يدافع دوما عن نهج المستشارة. اعداد: أوليفر بيبر/م.أ.م


 

مختارات

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واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها!

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