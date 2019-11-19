خريطة تيتان.. أسرار جيولوجية لقمر غامض

كشف علماء عن أول خريطة جيولوجية عالمية لتيتان، قمر كوكب زحل، تشمل سهولا شاسعة وكثبان مواد عضوية متجمدة وبحيرات من الميثان السائل، مما يُلقي الضوء على عالم غريب يعد مرشحا قويا للبحث عن وجود حياة خارج كوكب الأرض.
ورُسمت الخريطة بناء على معلومات رادار وأشعة تحت الحمراء وبيانات أخرى جمعتها مركبة كاسيني الفضائية التابعة لإدارة الطيران والفضاء "ناسا" الأمريكية التي درست زحل وأقماره في الفترة ما بين 2004 و2017.
وتيتان الذي يبلغ طول قطره 5150 كيلومترا هو ثاني أكبر قمر في المجموعة الشمسية. وتلعب المواد العضوية، وهي مكونات كربونية ضرورية لحياة الكائنات الحية الدقيقة، دورا مهما على تيتان. وقالت روسالي لوبيز عالمة جيولوجيا الكواكب في مختبر الدفع النفاث الجوي التابع لناسا في كاليفورنيا "المواد العضوية مهمة جدا لاحتمالية وجود حياة على سطح تيتان، والذي يعتقد الكثير منا أنها تطورت على الأرجح داخل محيط من المياه السائلة تحت القشرة الجليدية لتيتان".
وأضافت لوبيز، التي ترأست البحث المنشور في دورية نيتشرز أسترونومي "نعتقد أن المواد العضوية يمكنها التغلغل إلى مياه المحيط في الأسفل مما يمكن أن يوفر العناصر الضرورية اللازمة للحياة إذا ما تطورت هناك". وتنفث السحب على تيتان هيدروكربونات مثل الميثان والإيثان في صورة سائلة بسبب المناخ البارد للقمر.
وتتكون السهول، التي تغطي 65 بالمئة من سطح تيتان، والكثبان، التي تشكل 17 بالمئة من سطحه، من شذرات متجمدة من الميثان ومواد هيدروكربونية أخرى منبسطة على أقاليم خطوط العرض المتوسطة والاستوائية على التوالي.
ويأتي رسم الخريطة قبل سبعة أعوام من الموعد المقرر لإرسال
ع.خ/ ط.أ (رويترز)
-
مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!
توضح هذه الصور أن المسبار الفضائي "كاسيني"، التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، نجح في أول رحلة له بين كوكب زحل وحلقاته، ليدخل المسبار الفضائي "كاسيني" سجل تاريخ الفضاء بهذا الإنجاز.
-
مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!
مدير إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) يؤكد أن: "هذه المنطقة لم تستكشفها أي سفينة فضائية من قبل". المناورة التي قام بها المسبار الفضائي "كاسيني" تعد أول مناورة على الإطلاق بين كوكب زحل وحلقاته.
-
مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!
قرابة 2400 كيلومتر تفصل كوكب زحل عن حلقاته. وتتوقع "ناسا" أن تكون هذه الفجوة خالية من الجسيمات التي من شأنها أن تلحق ضررا بالمسبار الفضائي "كاسيني".
-
مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!
وقام "كاسيني" خلال 20 عاما من التحليق في الفضاء بالتقاط صور رائعة، كهذه الصورة التي تُظهر عاصفة دورية تحدث على سطح القطب الشمالي لكوكب زحل. ووفقا للقياسات يقدر قطر هذه الدوامة 2000 كيلومتر وتبلغ سرعتها 540 كيلومتر في الساعة.
-
مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!
هذه الصورة التقطتها عدسة المسبار الفضائي "كاسيني" للكوكب الأخضر-الأرض. ويشير السهم في الصورة إلى كوكب الأرض الذي يبدو صغيرا جدا حيث يبعد عن زحل بمسافة مليون و44 ألف كيلومتر.
-
مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!
تشير هذه الصورة إلى توزيع درجة حرارة الغير العادية في أقمار الكواكب الغازي زحل. كذلك صورتي كوكبي ميماس وتثيس تم التقاطها من قبل عدسة كاميرا بالأشعة تحت الحمراء للمسبار الفضائي "كاسيني".
-
مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!
وتمكن المسبار الفضائي "كاسيني" من التقاط أدلة على جزيئات الماء ومكونات تُرجح الحياة على القمر "إنسيلادوس" التابع لزحل.
-
مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!
اكتشافات مثيرة أخرى حققها المسبار الفضائي "كاسيني" حيث كشف على بحيرات الميثان السائل على قمر "تيتان" التابع لزحل. يذكر أن قمر "تيتان" اكتشف عام 1655 من قبل عالم الفلك الهولندي كريستيان هايغانس.
-
مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!
كذلك هذه الصور، التي توحي بنهر هادئ، التقطها المسبار الفضائي "كاسيني". وتظهر هذه الصورة غيوم في النصف الشمالي لكوكب زحل.
-
مسبار "كاسيني" يخوض أول وآخر مغامرة قبل أن ينتحر!
ومن المقرر أن يدمر المسبار الفضائي "كاسيني" نفسه بعد قرابة 20 عاما من التحليق في الفضاء يوم 15 من شهر (سبتمبر/أيلول 2017). وتعتزم ناسا أن تجعل "كاسيني" يدخل مباشرة في الغلاف الجوي لزحل ويصطدم به حتى تضمن ألا تصطدم المركبة بأية حال بأقمار أخرى. آنه تيرميشه / عبد الكريم اعمارا