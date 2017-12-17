 خروف يجبر الشرطة الألمانية على السباحة.. كيف ذلك؟ | عالم المنوعات | DW | 04.08.2018

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منوعات

خروف يجبر الشرطة الألمانية على السباحة.. كيف ذلك؟

تسبب خروف في حالة طوارئ لشرطة مدينة نورنبيرغ الألمانية. ولم يكتفِ الخروف بذلك، بل أجبر الشرطة على خلع زيها الرسمي والقفز في حمام السباحة. فكيف تمكن من ذلك؟

Deutschland Hammelsprung Symbolbild (picture-alliance/dpa)

انتهت مهمة شرطيين ألمانيين في مدينة نورنبيرغ في مياه أحد المسابح، بعد أن اختار أحد الخرفان الهروب من الشرطة والقفز في مسبح، ما جعل الشرطيان يقفزان وراءه لإنقاذه، حسب ما جاء في موقع "شبيغل أونلاين".

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بعد أن جزّ الرعاة عنه 40 كيلوغراما من الصوف، اعتبر الخروف كريس الذي عثر عليه شمال كانبيرا عاصمة استراليا بشكل غير رسمي الخروف الأكثر صوفا في العالم. (03.09.2015)

وكان أحد سكان المنطقة قد اتصل بالشرطة لأن خروفاً ظل طريقه من مرج مجاور قريب من مسكنه ودخل منزله. وعندما بحث الشرطيان عن الخروف في الحديقة، هرب منهما وركض فوق غطاء مسبح البيت، الذي هو من القماش، ما جعله يسقط في المسبح.
وقد حاول الشرطيان في البداية أن ينقذا الحيوان ويخرجانه من المسبح غير أن محاولاتهما باءت بالفشل، ما جعلهما  يتصلان أيضا بدورية شرطة ثانية لمساعدتهما في المهمة، حسب ما أفاد به متحدث باسم شرطة فرانكونيا الوسطى.

وخلع رجال الشرطة زيهم الرسمي وقفزوا إلى المسبح ليساعدوا زملاءهم في مهمتهم، وهي المهمة التي أدوها بنجاح. وبدا الخروف عند إخراجه وقد خارت قواه، إذ لم يعد قادرا على الحركة. وتمكنت الشرطة من معرفة صاحب الخروف وأعادت له خروفه الهارب.

ر.ن

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    من وسيلة نقل إلى رفيق مسل

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  • 04.12.2013 DW Deutschland Heute Kuh

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  • Schwein

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    مرحباً بها دائماً على المائدة الألمانية

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  • Bauckhof

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    من الأدغال إلى حقول التربية

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  • Martinszug Freilichtmuseum Lindlar 017

    علاقة الإنسان بالحيوان

    العلاقة التكافلية بين البشر والحيوانات

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    الكاتب: إليزابت يورك/ تقى هلال


 

 

مختارات

علاقة الإنسان بالحيوان

يعد الكلب في الكثير من البلاد الغربية رفيقا وفيا للإنسان، في حين أن البقر مصدر لللحم والحليب. منذ آلاف السنين والإنسان والحيوان يتكافلون في علاقة تكاملية للاستمرار بالبقاء. (19.12.2013)  

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