خروف يجبر الشرطة الألمانية على السباحة.. كيف ذلك؟

انتهت مهمة شرطيين ألمانيين في مدينة نورنبيرغ في مياه أحد المسابح، بعد أن اختار أحد الخرفان الهروب من الشرطة والقفز في مسبح، ما جعل الشرطيان يقفزان وراءه لإنقاذه، حسب ما جاء في موقع "شبيغل أونلاين".



وكان أحد سكان المنطقة قد اتصل بالشرطة لأن خروفاً ظل طريقه من مرج مجاور قريب من مسكنه ودخل منزله. وعندما بحث الشرطيان عن الخروف في الحديقة، هرب منهما وركض فوق غطاء مسبح البيت، الذي هو من القماش، ما جعله يسقط في المسبح.

وقد حاول الشرطيان في البداية أن ينقذا الحيوان ويخرجانه من المسبح غير أن محاولاتهما باءت بالفشل، ما جعلهما يتصلان أيضا بدورية شرطة ثانية لمساعدتهما في المهمة، حسب ما أفاد به متحدث باسم شرطة فرانكونيا الوسطى.

وخلع رجال الشرطة زيهم الرسمي وقفزوا إلى المسبح ليساعدوا زملاءهم في مهمتهم، وهي المهمة التي أدوها بنجاح. وبدا الخروف عند إخراجه وقد خارت قواه، إذ لم يعد قادرا على الحركة. وتمكنت الشرطة من معرفة صاحب الخروف وأعادت له خروفه الهارب.

ر.ن