خروج مستشفى الشفاء بغزة عن الخدمة بعد تعرضه للقصف

قالت وزارة الصحة في غزة إن مجمع مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع، خرج عن الخدمة اليوم السبت (11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) بعد "نفاد الوقود تمامًا"، وسط "تعرضه لهجمات إسرائيلية مكثفة".



وصرح المتحدث باسم الوزارة التابعة لحماس أشرف القدرة: "نستطيع القول إن مجمع الشفاء توقف عن العمل وخرج عن الخدمة". وأفاد القدرة بتوقف قسمي العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأوكسجين عن العمل ما أدى إلى وفاة مريض في قسم العناية المركزة وآخر في قسم العناية، وقال إن بقية المرضى في القسمين مهددون بالموت في أي لحظة بسبب كثافة القصف. وأضاف: " توفي طفل رضيع في قسم الحضانة حيث يوجد هناك 45 من المواليد الجدد".

من جهته قال الممرض في المستشفى ماهر شريف المتعاون مع منظمة "أطباء بلا حدود" إن "المشهد مرعب" مضيفًا: "رأيت جثثًا، بينها نساء وأطفال". وذكر القدرة أن الأطقم الطبية محاصرة داخل المجمع، وهناك عدد كبير من المُسيرات الإسرائيلية في كل الاتجاهات. وقال إن الجيش الإسرائيلي قصف الطابق الخامس في مبنى الجراحة داخل المجمع، فيما لا تتمكن الأطقم الطبية من التنقل من مبنى لآخر داخل المجمع.

وأشار المتحدث إلى أن النازحين والجرحى والطواقم الطبية داخل المجمع يعانون بسبب عدم وجود طعام ولا ماء وبالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي وانتشار الخوف بينهم بسبب "إطلاق النار الكثيف من الجيش الإسرائيلي".



لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيغاي أدرعي اتهم "المنظمات الإرهابية في قطاع غزة" بأنها "هي المسؤولة عن عملية إطلاق القذائف الفاشلة التي أصابت المستشفى".

ولم يكن ممكنا التحقق من صحة رواية اي من طرفي الحرب عن الجهة المسؤولة عن قصف المستشفى، من مصادر مستقلة.

وكان 21 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة، بعد تعرض مستشفيات في غزة إلى هجمات إسرائيلية متواترة على مدار ساعات سواء باستهداف مباني داخل المشافي أو في محيطها.

من جانبه ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم السبت أن منظمته "منزعجة بشكل كبير" بسبب تقارير بشأن غارات جوية إسرائيلية، قرب مستشفى "الشفاء" في غزة.

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن "الكثير من موظفي الصحة، الذين اتصلنا بهم، اضطروا لمغادرة المستشفى، بحثًا عن مكان آمن. ويتحدث آخرون عن أنهم لم يتمكنوا من التحرك بسبب مخاطر أمنية " وأضاف: "يضطر الآلاف، الذين لجأوا إلى المستشفى، لإخلائه، بسبب المخاطر الأمنية، بينما لا يزال الكثيرون هناك".



والجمعة، أعلنت حماس مقتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة عشرات في قصف على مجمع الشفاء حيث لجأ مدنيون، كما هو الحال في مستشفيات أخرى في المنطقة، في وقت تستمر فيه الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الإسرائيلي وحماس في محاور ومناطق عدة في مدينة غزة.



يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)